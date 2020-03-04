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04.03.2020, 09:05

Что правильного сделал Минфин во главе с Оксаной Маркаровой

Мария Репко

заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии

Владимир Зеленский представил свое видение изменений в Кабмине. Вместо Оксаны Маркаровой руководить Минфином предлагают ее заму Игорю Уманскому (укр.)

Ось що правильного зробило Міністерство фінансів України на чолі з Оксаною Маркаровою:

1. Втримало низький бюджетний дефіцит

Особливо в умовах, коли усім хочеться зробити побільше видатків, а податки платити ніхто не хоче - це було досягнення не проосто року, а всього сезону.

2. Знизило ставки за державним боргом

Міністерство фінансів не просто скористалося гарними умовами на світових ринках. Такими умовами скористатися стало можливо завдяки макростабільності - тобто тому самому низькому бюджетному дефіциту та постійним переговорам з Міжнародним валютним фондом.

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А ще тому що Мінфін разом з Національним банком зробили наші ОВДП ще не євроклірабл, але клірстрімабл - доступними для іноземних інвесторів в один клік миші.

Саме завдяки цьому Україна змогла скористатися вікном можливостей на ринках та розмістити довгострокові папери. Менше коштів платників податків зможе йти на % кредиторам, і більше - на освіту, охорону здоров'я та армію.

3. Заклало міцний фундамент для середньострокового бюджетного планування

Це іще не перемога, бо бюджетну декларацію так і не прийняли. Але майбутня перемога не буде можлива без роботи, яку провів Мінфін із зміни законодавства, підготовки нормативки, їх умовляння та роз'яснення про збалансований бюджет, бюджетні стелі та зниження частки держави у ВВП.

4. Запровадило перегляди бюджетних програм

Поки що пілотні млинці у більшості "комом", але це початок довгого шляху, який абсолютно необхідно пройти, якщо ми хочемо, щоб кожна гривня платників податків використовувалася із максимальною користю.

5. Наглядові ради в держбанках та впевнений фокус на тому, щоб знизити частку держави у секторі, яка роздулася до неймовірних розмірів через кризу

Це поки що досягнення майбутнього - далекого чи не дуже - але правильне корпоративне управління надважливе, щоб не допустити захоплення держбанків, як це було колись.

Це п'ять тем, за якими я слідкувала, а були іще великі зміни на митниці та в податковій, був антиофшорний пакет BEPS. Я хочу, щоб Маркарова залишилася Міністром фінансів.

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Теги: МВФ, ВВП, госдолг, Минфин, Оксана Маркарова, Мария Репко
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