Что происходит с экономикой Украины и есть ли шансы на восстановление

За оцінками ICU, що ґрунтуються на опублікованих минулого тижня даних Держстату, падіння ВВП України уповільнилося до 8% р/р у червні завдяки покращенню показників промисловості та торгівлі. Таке достатньо стрімке відновлення внутрішнього попиту та світової економіки, збільшують вірогідність кращого результату для ВВП за результатами року, порівняно з нашим червневим прогнозом, який складав -6,7%).

Також дані Держстату щодо торгівлі, транспорту та промисловості в червні підтвердили наші очікування щодо продовження відновлення економічної активності відповідно послабленню карантинних обмежень та соціального дистанціювання.

Зокрема, стрімко відновлюється торгівля. Після двох місяців падіння, річні темпи роздрібної торгівлі повернулися до додатних значень – 1,4% р/р. За оцінками ICU, обсяги роздрібного товарообороту, з урахуванням сезонності, в червні були лише на 3% нижчими за максимальний рівень у січні.

Переважно високі показники червня можуть пояснюватися реалізацією відкладеного попиту та збільшенням обсягів купівлі пального для особистого транспорту (на 11% р/р). Водночас показники споживчих настроїв залишаються пригніченими та навіть погіршилися, порівняно з травнем.

Падіння оптового товарообороту уповільнилось до 0,5% р/р за шість місяців 2020 року з 2,8% р/р у січні-травні. У червні, оптовий товарооборот зріс на 12% р/р і, з урахуванням сезонності, був вище, ніж на початку року, до пандемії.

Промислове виробництво також швидко відновлюється, і в червні, сезонно скоригований показник, був на 6,3% вище, ніж у квітні, і лише на 1,5% нижче, ніж у січні-лютому. У річному вимірі падіння уповільнилося до 5,6% р/р порівняно з 12,2% р/р у травні, унаслідок чого падіння за шість місяців 2020 року становило 8,3% р/р.

Вагому роль відіграло відновлення внутрішнього попиту, зокрема виробництво споживчих товарів тривалого користування зросло на 5% р/р, а короткострокового користування – знизилося лише на 1,1% р/р. Серед видів діяльності суттєво покращилися показники металургії (+7,5% м/м; -3,9% р/р), хімічної галузі (+10,1% м/м; +1,1% р/р) та вугледобування (+51,7% м/м; -12,7% р/р).

Водночас, ефективність економіки все ще суттєво стримувалась обмеженою мобільністю населення. Так показники пасажирообігу хоча й суттєво покращились у порівнянні з квітнем-травнем, проте становили в червні лише 27% від минулорічного рівня. Зокрема для громадського транспорту в містах це співвідношення було 55-60%. А для пасажирообігу залізничного та авіаційного транспорту – лише 16% і 2% відповідно.

Крім того, на узагальненому показнику економічної активності негативно відобразився пізніший старт кампанії зі збору врожаю зернових, порівняно з минулим роком. Унаслідок, виробництво в сільському господарстві в червні було меншим на 40,6% р/р.

На основі місячних показників, аналітики ICU оцінюють падіння ВВП у другому кварталі приблизно на 10-11% р/р (порівняно з 10% р/р у нашому прогнозі).

Водночас, більше 1 в.п. у це падіння забезпечене фактором пізнішого початку збору врожаю зернових, що має компенсуватися наступного кварталу. Натомість у багатьох інших сферах відновлення економіки відбувається швидше за наші попередні очікування.

Враховуючи суттєве зниження соціального дистанціювання та повернення до традиційних форматів роботи та відпочинку, активне відновлення світової економіки, особливо в країнах Південно-Східної Азії та Центрально-Східної Європи, та все ще досить сприятливі умови торгівлі, зростає вірогідність більш стрімкого економічного зростання в наступні квартали та, відповідно, перегляду нашого прогнозу падіння ВВП цього року (6,7%) у бік покращення.

Але ризики подальшого відновлення залишаються високими внаслідок нових хвиль зараження коронавірусом у окремих регіонах світу та можливого погіршення очікувань щодо перспектив економічного розвитку споживачами та бізнесом.

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