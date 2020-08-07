COVID-19 подтолкнул мир к тотальной cashless-экономике. Это уже не дань моде

Пандемия коронавируса и постоянные призывы ВОЗ, МОЗ разных стран и активистов мыть руки и минимизировать контакты с наличными деньгами (потенциальными переносчиками различных заболеваний), привели к перераспределению денежных потоков в пользу cashless-операций.

Правительство Великобритании призывает бизнес полностью переходить на безналичные расчеты, в Испании объем наличных денег в мае упал на 90%. Даже Германия, жители которой традиционно предпочитают расплачиваться кэшем, в апреле показала резкое изменение платежного поведения - 57% немцев используют дебетовые и кредитные карты чаще, чем до пандемии, и почти половина населения значительно сократила использование наличных.

Переход от наличных к безналичным расчетам - общемировой тренд, и Украина не исключение. Мы уже вошли в ТОП-10 стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами (часами, браслетами), динамично развивается направление инклюзивных оплат за государственные услуги (удаленно, бесконтактно и в максимально удобном для пользователя формате). Активно ведется работа над переводом в бесконтактный формат оплаты проезда в общественном транспорте.

Уверен, с развитием муниципальных транспортных карт, которые можно пополнить и онлайн, и в платежных терминалах, весь транспорт постепенно перейдет на е-билет.

Но, для этого нужно развивать инфраструктуру cashless-платежей. Согласно данным НБУ, общее количество эмитированных платежных карт в Украине на 1 апреля 2020-го составляла 68,6 млн шт. При этом, активными были только 53,4% из них (в среднем, одна активная карта на каждого украинца).

Максимальное число держателей карт – в Киеве, городах-миллионниках и областных центрах, в то время как в небольших городах процветает кэшевая экономика.

Если же сравнить количество активных карт в Евросоюзе, то бельгиец или португалец еще в 2018 году имели по 2,1 карты на человека, а житель Люксембурга вообще владел 4,7 карты.

Для Украины такие цифры фантастические по ряду объективных причин и одна из них – неразвитость платежной инфраструктуры. В первом квартале 2020 года на 1 млн украинцев приходилось только 8 300 платежных терминалов (контактных и бесконтактных). Для сравнения, в Словакии, которая в 12 раз меньше Украины и с населением в восемь раз меньше, количество терминалов еще в 2018 году перевалило за 10 000.

Получается парадоксальная ситуация – у пользователя есть карта, но нет возможности ей воспользоваться. Особенно это актуально для жителей небольших поселков. Банкам не выгодно инвестировать в развитие отделений в небольших населенных пунктах (менее 15 000 населения).

Для жителей таких городков единственная возможность стать частью финансовой жизни страны – развивать зоны самообслуживания и открывать терминалы: банковские или небанковские. Чаще всего, устанавливают именно небанковские терминалы, предоставляющие более широкий спектр услуг.

Еще одна причина преобладания наличных денег над безналичными - сила привычки. Украинцы (особенно в небольших населенных пунктах) не очень доверяют банкам и безналичным расчетам, предпочитая «иметь деньги на руках». Но, наши аналитики уверены, что развитие платежной инфраструктуры постепенно снизит «силу привычки». Одним из возможных вариантов решения могут стать виртуальные POS-терминалы. Как правило, это веб-приложение или приложение для Windows, которое могут использовать продавцы для ручной авторизации операций с картами.

В целом, карантин и призывы МОЗ, Кабмина и НБУ оставаться дома и минимизировать свои социальные контакты привели к росту платежей онлайн и в терминалах. Согласно данным опроса нашей компании, более 60% населения Украины, выбирая между оплатами в банке, терминале или на сайте, сегодня предпочитают платить в терминале или на сайте, объясняя это нежеланием стоять в очередях, боязнью за свое здоровье во время эпидемии коронавируса и удобством оплаты в терминале и на сайте (нет привязки ко времени работы отделения, не нужно менять свой ежедневный маршрут).

Данные опроса подтверждаются и цифрами оборота – за период карантина мы увидели значительный рост оборота платежей на сайте по коммунальным платежам (+16%), бюджетным платежам (+123%), кредитам (+39%) и другим категориям, связанными с обязательными выплатами. Вырос и оборот в терминалах.

Эти данные совпадают с данными НБУ о росте безналичных платежей, и я уверен, что с развитием платежной инфраструктуры, соотношение наличных и безналичных денег будет постепенно меняться в пользу cashless.

Как долго и эффективно будет проходить этот процесс, покажет время, но украинский финансовый рынок, НБУ, финтех–компании к этому уже готовы.

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