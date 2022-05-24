Дайджест развала РФ: инфляция растет, ВВП может упасть на 10%, а крипта до свидания

Дайждест подготовлен командой KSE Institute совместно с Джейкобом Неллом, ICU, Dragon Capital; с использованием материалов департамента коммуникаций НБУ.

Макро

Консенсусные прогнозы падения ВВП России сходятся на уровне -10% , предполагая, что эффект от санкций меньше, чем предполагалось. Медианная оценка 35 прогнозистов (составленная FocusEconomics) составляет 10,2%.

Европейская комиссия также опубликовала свой прогноз, ожидая падения ВВП России на 10,4% в 2022 году.

В начале войны, когда экономисты сочли возможным быстрое внедрение жестких санкций, оценка колебалась от 15, 30 или даже 50% экономического падения.

Центральный банк РФ признает, что управлять экономической ситуацией для них является сложной задачей – глава Центробанка назвала кризис 2022 года "одним из наиболее значимых вызовов, стоящих перед экономикой РФ с 90-х годов".

Наряду с сокращением ВВП на –10%, базовый сценарий ЦБ России предполагает, что экспорт товаров и услуг может упасть на 17-21%, а импорт – на 32,5-36,5% в 2022 году.

На фоне усиления курса рубля российские власти продолжают ослаблять валютные ограничения. Как отмечалось выше, импорт сокращается быстрее экспорта, обеспечивая иностранную валюту для сбалансирования обменного курса и позволяя снять валютные ограничения.

По сравнению с 23 февраля 2022 года российский рубль вырос на ~21% к доллару США и ~28% к евро, что в настоящее время придает ему нелепое звание самой крепкой валюты в мире.

20 мая курс доллара США на Московской бирже упал до 57,4 RUB/USD, что является рекордно низким уровнем с апреля 2018 года. Евро свалился до 59,8 RUB/EUR.

16 мая Центральный банк РФ разрешил физическим лицам переводить за границу до $50 000 в месяц (ранее был введен предел в $10 000). Кроме того, правительство России разрешило экспортерам не продавать валютную выручку, если у них есть импортные контракты.

В апреле ЦБ дал разрешение банкам продавать валюту гражданам (18 апреля), а также смягчил валютный контроль для всех экспортеров – время для обязательной продажи иностранной валюты было увеличено с трех до 60 рабочих дней (21 апреля).

Со всем тем, купить доллары или евро у России все еще очень трудно, что породило черный рынок. Bloomberg отмечает, что 17 мая курсы на черном рынке в Москве колебались от 73 до 76 рублей (данные по обменным каналам в приложениях для обмена валют), тогда как официальный XE равнялся 63,35.

Инфляция продолжает расти , но более медленными темпами. В годовом выражении инфляция в апреле выросла до 17,83% по сравнению с 16,69% в марте.

Годовая инфляция ускорилась в пищевом секторе (с 17,99% в марте до 20,48% в годовом измерении в апреле) и сфере услуг (с 9,94% до 10,87%), тогда как в непродовольственном сегменте годовой темп роста цен несколько замедлился с 20,34% до 20,19% в годовом исчислении.

Резервы продолжают уменьшаться. Международные резервы России с 1 по 13 мая сократились на дополнительные $7,4 млрд. За более чем два месяца войны резервы страны-агрессорки упали с исторически максимального уровня в $643,2 млрд до $585,7 млрд (-$57,4 млрд или ~9 %).

Кроме того, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий казначейству страны предоставлять РФ и РБ доллары в обмен на их СДР (специальные права заимствования).

Крипта говорит: "До свидания". Binance запретила россиянам осуществлять переводы и снимать средства со своих кошельков в иностранных банках, независимо от страны проживания. Криптовалютная биржа Coinbase также ограничила доступ россиянам к их счетам (с более €10 000) из-за санкций ЕС, тогда как США 20 апреля ввели санкции против российской криптомайнинговой компании Bitriver (ТОП-3 в РФ).

Промышленность

РФ начала арестовывать активы иностранных компаний, выходящих из РФ. На прошлой неделе Siemens расторг контракты с Российской железной дорогой на техническое обслуживание, в том числе скоростных электропоездов Sapsan.

Однако уже 16 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга решил наложить арест на оборудование Siemens, необходимое для ремонта скоростных поездов Сапсан и Ласточка, и передать его РЖД. Формально суд признал недействительным расторжение договора о предоставлении услуг и обязал передать РЖД оборудование Siemens.

Несмотря на то, что это первый подобный прецедент, Россия уже отказалась возвращать арендованные самолеты. Например, Avolon (Ирландия) потерял $304 млн из-за отказа России вернуть самолеты. American Air Lease списала 27 оставшихся в России самолетов на сумму примерно $800 млн.

Объединенные Арабские Эмираты (один из крупнейших арендодателей в мире) списали убытки на сумму $538 млн из-за того, что российские авиакомпании отказались возвращать самолеты в эксплуатацию из-за санкций Запада. Кроме того, Россия присвоила 113 самолетов ирландской компании AerCap Holdings (стоимостью ~$2 млрд) в ответ на санкции.

Подсанкционный Совкомфлот продает свой флот, чтобы погасить кредиты: продано 23 из 134 судов. Следует наблюдать за такими соглашениями, поскольку они могут позволить РФ направлять флот другим дружественным в Россию владельцам, чтобы обойти санкции в отношении кораблей РФ.

В последние две недели СМИ широко сообщали о планах Совкомфлота продать до трети своего флота (по крайней мере 40 из 134) для погашения кредитов перед западными банками. Вероятно, госпредприятию понадобилась иностранная валюта для погашения кредитов.

Справка. Было две волны санкций непосредственно против Совкомфлота: конец февраля (ЕС (ввел ограничения по ценным бумагам и инструментам денежного рынка; запретил новые ссуды). Канада (ввела широкий запрет на операции) и март (ЕС (запрет на совершение любых операций с предприятием) ), Великобритания (заморозила активы). Швейцария (ввела ограничения по ценным бумагам и инструментам денежного рынка, запретила сделки с предприятием). Норвегия (ввела запрет на экспорт), Лихтенштейн (ввел ограничения по ценным бумагам и инструментам денежного рынка, запретил ссуды или кредиты, запретил операции с предприятием). 7 апреля 2022 года Shell приостановила работу двух СПГ-танкеров, арендованных у Совкомфлота из-за рисков санкций. Кроме того, Великобритания в начале марта и ЕС в начале апреля закрыли доступ к своим портам для российских судов. В результате 26 апреля компания не смогла расплатиться по еврооблигациям из-за санкций.

На минувшей неделе Совкомфлот продал около девяти судов на фоне санкций: известно о пяти танкерах дубайском Koban Shipping и четырех сингапурском газовозах Eastern Pacific Shipping (стоимостью ~$700 млн), о чем сообщил WSJ.

Филиалы Capital Maritime & Trading, контролируемые Евангелосом Маринакисом, купили четыре танкера Aframax с двойным топливом СПГ. В то время как 17 мая, российское издание сообщило, что предприятие уже продало 23 судна. Кроме того, некоторые предварительные соглашения по расширению флота не были реализованы .

Справка. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME, Южная Корея) отменила заказ на одно из трех судов СПГ для Совкомфлота стоимостью $270 млн, поскольку из-за санкций они не получили второй аванс от компании. По данным корейских СМИ, соглашения DSME и Совкомфлота по поводу двух других судов все еще действуют, но они столкнутся с подобной проблемой с предоплатой. Общая стоимость контракта на три судна, подписанного в 2020 году, составляет $800 млн.



Российские власти пытаются предотвратить дефицит свинца на внутреннем рынке. 14 мая правительство РФ ввело лицензирование на экспорт на период 15 мая – 15 ноября (при условии вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза) свинцовых отходов и лома, а также необработанного свинца.

Исключение – полуфабрикаты для производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы. К сведению, свинец необходим для производства аккумуляторов и широко используется производителями автомобилей.

Россия опасается проблем с мобильной связью. После того, как Nokia, Ericsson и Huawei покинули Россию, российские мобильные операторы рассматривают возможность покупки подержанного сетевого оборудования.

Если оборудование не найдено, качество мобильной связи в РФ ухудшится к концу лета, а также могут начаться сбои в работе сети.

Раскрыта тайна кражи российскими солдатами стиральных машин у украинцев. После введения западных санкций Россия вынуждена использовать чипсы из посудомоечных машин и холодильников в военной технике – министерша торговли США.

Нефть и газ

Россия рассматривает возможность одностороннего повышения платы за транспортировку углеводородов, экспортируемых в ЕС , в ответ на замораживание своих резервов. Таким образом, РФ хочет вернуть свои "незаконно" замороженные средства в течение следующих трех-четырех месяцев.

Неуплата повышенной цены будет рассматриваться как отказ от закупки, что приведет к полному прекращению поставок. В свою очередь, ЕС рассматривает ограничение цены на природный газ во избежание неоправданно высоких затрат, если РФ существенно ограничит или перекроет экспорт – Bloomberg (Еврокомиссия сейчас планирует меры реформирования на энергетическом рынке как часть пакета замены российского газа).

Аналогично, американская Джанет Йеллен предлагала ограничения цен и тарифы для применения в ЕС на встречах G7.

На закрытом заседании Еврокомиссия утвердила предложенную президентом РФ Владимиром Путиным схему оплаты российского газа, сообщает Bloomberg. Предприятиям будет позволено открывать счета в Газпромбанке в евро или долларах, где средства затем автоматически будут переводиться на счета в рублях.

Ранее сообщалось, что 20 компаний ЕС уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ, еще 14 попросили список документов для открытия таких счетов.

Западная Африка, малые игроки ОПЕК увеличивают продажи нефти в ЕС. Израиль и Азербайджан увеличивают продажи газа. Саудовская Аравия и ОАЭ воздержались. Алжиру не хватает потенциала.

Как сообщает Bloomberg, западноафриканские нефтяные компании увеличивают продажи в ЕС. Из стран-членов ОПЕК "мелкие игроки" демонстрируют наибольший рост отгрузок в порты ЕС. Поставки западноафриканской нефти в ЕС достигли в среднем 1,23 млн барр./день в марте и апреле, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года и самый высокий уровень с февраля 2020 года.

В свою очередь Израиль наращивает добычу природного газа на шельфе и стремится достичь соглашения о его поставках в ЕС в ближайшие месяцы, сообщает Reuters. Болгария сможет получать газ из Азербайджана в полном объеме уже с 1 июля, сообщает премьер-министр страны.

Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, два крупнейших производителя в ОПЕК, воздержались от дополнительных поставок в Европу, несмотря на наличие мощностей. Алжир не против увеличения продаж, но ему не хватает инвестиций и мощностей.

Польша, Болгария, а теперь и Финляндия отключены от российского газа за отказ платить в рублях, но могут его заменить.

20 мая Газпром объявил о плане прекращения поставки газа в Финляндию уже в эту субботу. Ранее подобные меры были приняты против Польши и Болгарии. В 2020 году зависимость Польши от российского газа составила 46% (импорт для внутреннего потребления), Болгарии – 73%, Финляндии – 68%.

Отключение российского газа не повлекло за собой никаких перебоев с энергоснабжением в этих трех странах. Хотя Финляндия импортирует большую часть газа из России, на российский газ приходится лишь около 6% ее общего энергопотребления. Таким образом, Финляндия может заменить газ другими источниками энергии и перейти на поставку газа из соседних стран.

Болгария и Польша являются единственными двумя европейскими странами, в которых контракты с Газпромом истекают в конце этого года, и обе заявили, что не будут вести переговоры по возобновлению этого соглашения и имеют альтернативные варианты поставок. Польша наращивает мощности для приема СПГ на нововведенном терминале и объявила о наложении контрактных штрафов на Газпром.

РФ ввела санкции против 31 компании из Великобритании и ЕС, которые ранее контролировали Газпром.

Один из результатов – газопровод Ямал-Европа через Польшу упустит возможность транспортировки российского газа. 3 и 11 мая Путин подписал указки, которыми были введены санкции против ряда иностранных компаний, включая Gazprom Germania и ее 29 дочерних компаний в разных странах, а также EuroPol GAZ, владеющий польским участком газопровода Ямал-Европа.

Власти Польши в ответ заявили, что страна готова отказаться от использования принадлежащего EuroPol GAZ польского участка газопровода Ямал-Европа.

Лукойл купил 100% Shell Oil. Стоимость контракта неизвестна, но Shell потеряла около $8,1 млрд при выходе из РФ. Shell полностью прекратил продажу горючего в РФ, продолжают работать магазины и кафе.

За последний месяц компания постепенно выходила с российского рынка: отозвала персонал из своих совместных предприятий с российским Газпромом (включая Сахалин-2), затем руководство и технический персонал, а также закрыла все АЗС.

В мае Shell продала Лукойл 100% Шелл Ойл в РФ, включающий 411 АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области. В январе-марте 2022 года Shell потратила $4,24 млрд из-за отказа от участия в российских энергетических проектах и оптовых закупках топлива из РФ. Также из-за выхода из России компания была вынуждена списать $3,9 млрд. Китайские государственные компании изъявили желание купить долю Shell (27,5%) в российском нефтегазовом проекте Сахалин-2, однако судьба этого соглашения неизвестна.

В свою очередь Япония боится покидать российские энергетические проекты (в частности, Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта Сахалин-2), поскольку ее место займут другие крупные игроки из Китая — Bloomberg, Nikkei Asia.

В результате роста цен на энергоресурсы, российский импорт в Германию в марте вырос на 77,7% в годовом исчислении, достигнув €4,4 млрд. Несмотря на то, что объем импорта нефти и природного газа из России уменьшился на 27,8%, денежном выражении он вырос на 56,5%.

Россия шантажировала Финляндию электроэнергией из-за планов членства в НАТО – без успеха.

Российское ГП "Интер РАО" объявило, что прекращает поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая, поскольку они не получали рублевые платежи. Около 30% экспорта электроэнергии РФ приходится на Финляндию (8,2 млрд кВт-ч, ~$0,4 млрд), что покрывает примерно 10 % потребления электроэнергии в Финляндии. Финский оператор сети (Fingrid) сообщил, что эти объемы можно заменить импортом из Швеции, а также внутренним производством.

Справка. В 2021 году Россия произвела 1131 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 1106 кВт-ч было потреблено на внутреннем рынке. В 2021 году Россия экспортировала 21,77 млрд кВт-ч электроэнергии на сумму $1,33 млрд.



Лазовки в санкциях

Российские олигархи, попавшие в санкционные списки западных стран, могут использовать неформальную платежную систему Hawala, связываемую с финансированием терроризма. Это позволяет им переводить деньги за границу, сохраняя полную анонимность и оставаясь почти вне контроля регуляторов.

Российский производитель материнских плат продает продукцию с китайским микропроцессором KaiXian компании Zhaoxin . Это может свидетельствовать о том, что китайская компания Zhaoxin продает в Россию чипы, являющиеся товарами двойного назначения и запрещенные санкциями США, ЕС и союзников.

Чипы могли быть использованы русскими военными для создания передового оружия.

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