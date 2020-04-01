Дефолт и коронавирус одновременно: Ливан не захотел работать с МВФ и промахнулся

В березні Ліван оголосив перший в своїй історії дефолт. Борг Лівану сягнув 170% ВВП або $90 млрд, а пікові сплати припали якраз на весну. У березні Ліван повинен був сплатити за євробондами $1,2 млрд, у квітні - $700 млн, у червні – $600 млн.

Фінансова криза у Лівані почалася ще у жовтні минулого року. Тоді банки опинилися в центрі економічного та фінансового спаду, закрившись на два тижні в жовтні на тлі дефіциту долара. Це призвело до зниження курсу місцевої валюти більш ніж на 40% до долара США. Коли вони знову відкрилися в листопаді, банки запровадили жорсткий контроль за капіталом. Кожен, хто мав рахунок в ліванському банку, не міг зняти більше декількох сотень доларів на місяць у країні, де вони раніше використовувалися взаємозамінно з ліванським фунтом.

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Декілька місяців уряду довелося штучно стримувати курс ліванських фунтів, при цьому банкомати перестали видавати долари. До банків почалися черги громадян, і вони видавали тільки 50 доларів на тиждень. Продавці перестали приймати оплату чеками та почали вимагати часткової готівкової оплати. Рівень безробіття досяг 25%, а за оцінками Світового банку (ще до пандемії коронавірусу), десь 40% населення - бідні, і ця цифра може вирости ще на 10%.

При цьому чинний уряд, опинившись в ситуації, коли перед країною закриті традиційні джерела фінансування боргів, не раз висловлювався проти співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Особливість Лівану в тому, що дві третини боргу тримають місцеві банки, а це - $52,5 млрд. Банківський сектор в Лівані непомірно роздутий, він в чотири рази більший за економіку країни, а його основні клієнти - це діаспора, яка вкладала гроші в доларові депозити під високі відсотки.

В країні працює 40 банків на шість мільйонів населення. Роками центральний банк країни позичав багато у банків, щоб покрити дефіцит бюджет, який у 2019 році склав рекордні 11,4% ВВП. Фінансування цих боргів відбувалося завдяки великій кількості депозитів ліванської діаспори, але за останні місяці потоки доларів в країну зменшилися, об’єм депозитів упав на 8%.

Як дефолт вплинув на боротьбу з пандемією у Лівані

Дефіцит долара скоротив імпорт медичних препаратів, що призвело до дефіциту під час боротьби зі спалахом вірусу. Через брак можливостей виділити грошову допомогу, уряд створив національний фонд солідарності, який приймає натуральні та грошові пожертви від бізнесу та населення.

Ліван також закрив усі школи, ресторани, бари, нічні клуби, ринки та парки, намагаючись запобігти великим зібранням. На відміну від інших країн, де банки залишаються відкритими, банківська асоціація в Лівані вирішила закрити банки на два тижні, намагаючись зберегти ліквідність.

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В умовах суттєвих фінансових обмежень, міністерства разом з муніципалітетами збираються розповсюджувати кошики солідарності з продуктами харчування та санітарними засобами для сімей, які постраждали економічно та фінансово внаслідок коронакризи.

Ліван вступив у боротьбу проти пандемії вірусу COVID-19 у значно слабшому стані, ніж інші країни. Високі відсотки безробіття, закриті кафе та ресторани, складнощі отримати готівку в банках та банкоматах — це все частково переживали жителі Бейруту ще в часи до початку карантину.

Останні збереження громадян та бізнесу тепер уряд пропонує пожертвувати в загальнонаціональний фонд, в той час як інші країни навпаки "розкидають гроші з гелікоптера", щоб пом’якшити кризу та запобігти "голодним бунтам".

В чому відмінність з ситуацією в Україні

Україна, на відміну від Лівану, увійшла у кризу з макроекономічною стабільністю, державний борг становить близько 53% ВВП. В уряду є гроші на програми з кредитування підприємців, допомогу безробітним та пенсіонерам, у країні банки стабільно працюють, незважаючи на невеликий відплив депозитів, а робітники сфери харчування розраховують повернутися на свою роботу після зняття обмежень.

У нас є всі шанси пережити цю кризу зі значно кращими результатами, ніж Ліван, та уникнути дефолту. Для цього ми маємо підписати нову програму з МВФ, яка може сягнути до $10 млрд, що покриє зростання дефіциту бюджету та допоможе виплатити пікові виплати за боргами.

Для цього фонд очікував прийняття парламентом двох законопроєктів, які не матимуть болісних наслідків для населення, та зменшать вплив олігархів в Україні — щодо заборони повернення банків колишнім власникам та про введення в обіг землі сільськогосподарського призначення.

Дефолт призведе до втечі інвесторів і виведення дивідендів, масового "друку грошей" для покриття дефіциту бюджету, девальвації гривні на багато десятків відсотків, гіперінфляції, зубожіння населення, масового безробіття, зростання соціальної напруги, злочинності, політичної кризи без перспектив швидкого відновлення. В такому разі складнощі, які переживають українці через коронавірус, стануть набагато серйознішими, адже грошей на компенсації та допомогу у держави не буде.