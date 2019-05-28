Дефолт и кредитный рейтинг: хотим ли мы быть для мира Мозамбиком

Я экономист и финансовый аналитик, и, когда я ищу вдохновение, чтобы увидеть, в какой стране хочу жить, всегда думаю о кредитных рейтингах.

Сильная страна не может быть слабой финансово. Я хочу жить в сильной Украине.

Именно кредитный рейтинг – мерило силы страны на мировом рынке капитала, ее устойчивости к кризисам, мощи ее экономики. Это индикатор, своеобразное глобальное признание заслуг (или провалов), это количество звездочек на погонах, цвет штанов, пропуск в клуб стабильных сильных мировых экономик.

Представляя себе Украину через десять лет, я всегда думаю, что моя страна пройдет через все турбулентности, вырастет, станет частью глобального мира, равным партнером для стран Европы, с которым будут считаться.

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Украинские компании будут выходить на иностранные рынки и становиться транснациональными корпорациями, украинцы будут жить в достатке, и никакие падения цен на руду или мировой экономический кризис не смогут обвалить в несколько раз нашу валюту. Кредитный рейтинг такой Украины будет на "инвестиционном" уровне – это рейтинг сильных стран Европы, США.

Уже сейчас Украина достигла определенной макростабильности. Инфляция опустилась ниже 10%, рост экономики невысокий, но довольно устойчивый. Внешние рынки благоприятствуют основным экспортным отраслям, украинские предприниматели за 2018 год увеличили капитальные инвестиции почти на 30%, а Европа и США готовы временно оказывать помощь через долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками.

Украина способна пройти пиковые выплаты 2019-2021 годов, сохранив программу с МВФ. Объявить дефолт сейчас – это выстрелить себе в ногу. Перечеркнуть будущее, которое только-только замаячило на горизонте.

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Текущий кредитный рейтинг Украины – "В-", это уровень таких стран как Эквадор, Сальвадор, Ливан, Пакистан, Суринам. Ниже Украины с рейтингом "Дефолт" сейчас только Мозамбик и Венесуэла. В такие страны не идут инвесторы, компаниям из таких стран с неохотой выдают кредиты, а контракты с ними заключают "со скрипом" и под серьезные гарантии, сюда не едут работать высококвалифицированные специалисты, тут не создают Амазонов и не запускают в космос Фальконы.

Объявление дефолта и разрыв отношений с ЕС и США – консервация Украины в таком состоянии. А, пожалуй, даже хуже. Пока у людей есть возможность "интеграции в ЕС в индивидуальном порядке" - украинцы будут уезжать. А в стране, как и во всех подобных странах, только олигархи продолжат радостно снимать сырьевую ренту, а население будет трудиться на плантациях – не важно, банановых, пшеничных, железорудных или нефтяных.