Дела банкиров и тень Коломойского

В Украине случился внезапный интерес правоохранительных органов к банковским сотрудникам. Многие люди скажут - давно пора. И где то будут правы. Но в этом то и загвоздка. Правосудие не должно реагировать на крик толпы "ату его", потому что иначе все эти дела банкиров будут напоминать дела врачей и прочих плохих примеров из советского прошлого. И тут важно понять. Есть ли причины приходить или просто кто-то выполняет заказ, даже если этот заказ - реакция на запрос общества. Потому что иначе – это как открывать мост к праздничной дате. Либо вы открываете его позже, чем могли. И тогда вы не очень хороший человек. Либо вы открываете его раньше, чем он готов. И тогда это тупо опасно.

При этом, дела-то абсолютно разные. И объединить их может только тень Игоря Валерьевича. Но об этом позже.

И так, сначала НАБУ пришло в Райфайзенбанк и не только, по делу VAB Банка, а потом прокуратура и СБУ повязали главу Укрэксимбанка. В одном случае все прозрачно и ясно, в другом по сути непонятно ничего. Поэтому лучше начать с хорошей новости, вернее, с плохой новости, но в которой все ясно.

И так, дело VAB банка

Как говорится, как вы банк назовете… Тут достаточно простое дело. И Нацбанк уже три года бегает по всем правоохранительным органам, пытаясь заставить их работать и наказать менеджмент и собственника банка, который довел свое финучреждение до банкротства и не вернул рефинансирование. Сейчас Бахматюк пытается себя представить? как рыцаря на белом коне, но по факту, случай VAB Банка – это такой себе ПриватБанк в миниатюре, когда деньги вкладчиков направлялись на свои предприятия, банки работали как финансовая пирамида, пылесосом выкачивая деньги. При этом, банки были только вершиной айсберга, о чем вам легко расскажут иностранные инвесторы, которым Бахматюк должен миллиарды долларов, позаимствованные на два его актива – производителя яиц Авангард и Укрлэндфарминг, агрокомпанию с крупнейшим в стране банком земли. Кредиторы сейчас даже письмо написали, когда услышали новость, что Бахматюк предлагает государству договорится, но при этом утверждает, что со всеми остальными он уже договорился. Мягко говоря, кредиторы в шоке.

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В общем, бегал Нацбанк по правоохранительным органам, а в итоге пришли за бывшими сотрудниками Нацбанка. При этом, НАБУ вменяет менеджерам регулятора всемирный заговор на основе фактов выполнения Нацбанком своих обязанностей. Да, может быть НАБУ тоже смотрит 1+1, где уже годы рассказывают, что в НБУ поселилось всемирное зло. Но там говорят, что они зло, потому что уничтожали банки, то есть не давали рефинансирование. А судят их теперь за то, что они давали рефинансирование. И надо как-то определится, что же зло на самом деле.

На самом деле, жизнь гораздо сложнее. Нацбанк при Гонтаревой и Писаруке изменил правила рефинансирования и перестал раздавать его направо и налево, как было раньше. Теперь кредиты давались только под залог активов. Но Нацбанк должен был поддерживать банковскую систему, в этом была его задача. Поэтому регулятор готов был предоставлять поддержку всем финансовым учреждениям. Но при условии, что они выполняют программу оздоровления. И, если банкиры вместо того, чтобы вносить капитал в свои финучреждения, начинали выводить деньги, вот тогда банки выводились с рынка. Но знать заранее, что будут делать собственники банков было просто невозможно. Поэтому и были случаи, достаточно частые, когда банк сначала получал рефинансирование, а потом выводился с рынка. Просто потому что ни у кого не было кристального шара.

Но по мнению НАБУ, чиновники Нацбанка вступили в преступный сговор с Бахматюком. Правда, почему, если они были в сговоре, то уже через 40 дней вывели банк с рынка, не ясно.

Что вменяют Писаруку и компании?

Первое - что дали кредит быстро. Очень это подозрительно. Всего два дня на принятие решения по кредиту во время финансового кризиса. Поторопились. Действительно, зачем быстро давать стабилизационные кредиты. Надо было подождать месяц. Может, уже и не надо было к тому времени кредит выдавать. Второе - кредит был необеспеченный, потому что банк завысил оценку недвижимости, которая выступала залогом.

Правда, завысил, о чем сам Нацбанк давно сообщил всем органам. Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов. А банк Бахматюка сфальсифицировал оценку. При этом, одним из оценщиков выступала достаточно авторитетная компания. Но сам кредит покрывался не только залогом, но и личным поручительством Бахматюка. То есть он отвечает по этому кредиту всеми своими активами. Которые гораздо больше, чем сумма рефинансирования в 1,2 млрд гривен. И по которому Нацбанк судится с Бахматюком. Судится в данный момент. И проиграть может только в том случае, если сам судья потенциальный клиент НАБУ.

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Скорее всего, принимая решение в аврале финансового кризиса, люди из НБУ подозревали, что Бахматюк им подсовывает что-то не то, вот и подстраховались договором поручительства. С которого Бахматюк не может соскочить. Именно поэтому Бахматюк и предлагал своим мировые соглашения, о которых сейчас трубят его глашатаи, потому что отвечает всем своим имуществом и не может просто кинуть. Другое дело, что мировые соглашение заключают с заемщиками, попавшими в трудное финансовое положение, а не жуликами. Но это другая история.

Почему же НАБУ, несмотря на все аргументы выше, продолжает настаивать на своем и преследует бывших сотрудников Нацбанка? Тут есть либо версия непрофессионализма, просто потому что детективы мало что понимают в работе Нацбанка и чувствуют давление сверху, где требуют посадок и результата. Либо теория заговора.

Теории заговора всегда люди любят больше, поэтому и способны усмотреть влияние Коломойского на НАБУ, тем более последние уже засветились в выемке документов по суду Лондона из государственного ПриватБанка, что можно логически объяснить только желанием Коломойского получить доступ к этим документам. И сейчас украинский бизнес и наши кредиторы рассматривают дело, как фактор давления на независимый регулятор. И в итоге миссия МВФ, приезжая в Киев, говорит о судьбе Писарука, а Европейская Бизнес Ассоциация выбирает его членом правления, подтверждая, что бизнес видит в нем человека с безупречной репутацией.

Зачем Коломойскому дело против Писарука?

Игорь Валерьевич давно ведет крестовый поход против правления Нацбанка. И хочет сорвать сотрудничество с МВФ. Дело против Писарука этому очень даже способствует. Не говоря уже о том, что создает для МВФ модель будущего, если они продолжат требовать от Украины расследовать выведение из ПриватБанка миллиарды долларов. Дело Писарука как бы намекает, что если вы продолжите на нас давить, мы арестуем правление Нацбанка. Тем более, сам глава НАБу в интервью говорит, что им передали дела по ПриватБанку, и они сейчас расследуют деятельность НБУ.

Есть тень Коломойского и в деле, в рамках которого задержали главу Укрэксимбанка. Дело в том, что это дело управляется прокурором Куликом, тем самым клиентом НАБУ, который Карлсон, живущий в незаконно построенном этаже в центре Киева. Прокурор Кулик перед выборами так часто летал в Израиль, что даже если бы он летал туда плакать у Стены Плача, то чисто случайно бы встретил Коломойского. Но ходят слухи, что летал он туда не случайно. И вот сейчас, когда сам прокурор с дня на день будет уволен из прокуратуры, он дает команду арестовать главу Укрэксимбанка, являющегося достаточно близким родственником Порошенко. Что само по себе, конечно, не является преступлением, но показывает не самую корректную ситуацию, когда государственный банк отдается по квоте в управление родственнику президента.

И в этом деле есть суть и есть форма. Сначала про суть. Она туманна. Трудно сказать, есть ли причины обвинять в чем-то именно главу правления Укрэксимбанка. Потому что действия, которые ему вменяют, были совершены в интересах руководимого им финансового учреждения. Но действительно имеют сомнительную историю. Он добился погашения кредита, что очень хорошо для баланса банка. Но сделал это, возможно, в ущерб интересам государства, которое хотело бы просто забрать депозит себе, ведь эти деньги были изначально заморожены как средства Януковича. Сделал это с помощью снятия ареста с этого счета. Но не имея право требовать или просить этого. Но с другой стороны, не он принял решение, что это можно делать. В общем, тут кто чего хочет, тот то и увидит. А если рассматривать глобальную картину, то она вообще выглядит сюрреалистично. Потому как прокурор Кулик обвиняет группу лиц (Ложкин, Порошенко и т д) в том, что они продали Курченко медиахолдинг. И этим помогли ему отмыть деньги. Но это не очень логично, ведь тогда если у вас купят квартиру, а потом выяснится, что деньги на эту квартиру украли, то вас обвинят в содействии и заговоре. Или, к примеру, тогда и Ярославского можно обвинить в том, что он участник преступной группы, ведь продал Курченко футбольный клуб Металлист.

В итоге, все дело выглядит скорее способом пришить кобыле хвост и является формой политического преследования по заказу Коломойского, который и отрабатывает Кулик. Слишком уж сюрреалистично это дело. Что лишний раз подтверждается формой. Потому что тихий интеллигент Гриценко был задержан в жесткой форме, как будто бы он наркобарыга. При этом, само задержаний было проведено в субботу, что гарантировано оставляло его в СИЗО на два дня. Таким образом, кто бы не планировал это задержание, он хотел сделать это в максимально унизительной и жесткой форме, что характерно для личной мести, но никак не для правосудия.

Расследовать махинации в финансовой сфере надо. Но нельзя их заменять очковтирательством или местью. И да, люди никогда не любят банкиров. Тем более общество, которое пронизано социалистическими идеями. Большая часть населения Украины может считать, что банкиры есть зло, особенно если эти банкиры связаны с Порошенко или Нацбанком. Но играть на таких желаниях – это путь в никуда. И для общества тоже. Потому что такие дела не имеют ничего общего с верховенством права. А верховенство права – это обязательное условие для успешной страны. И да, все теории заговора развеются в тот момент, когда в зале суда будут сидеть топ-менеджеры и бывшие собственники Привата.