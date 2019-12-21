Дело ПриватБанка и судьба Украины

Хочу для того, чтобы это не стало для вас сюрпризом. Чтобы - если дела пойдут в печальную сторону - вы хотя бы понимали, что произошло. И почему карточки Привата временно не обслуживаются, и почему курс гривны после недавнего укрепления полетел в противоположном направлении.

Оба дела касаются именно его - ПриватБанка, его нынешнего владельца - государства Украина, и его прошлых владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Предыстория вопроса проста. ПриватБанк национализировали в 2016 году. Национализировали с огромными долгами, в результате чего государству пришлось докапитализировать его на 116,8 млрд гривень. И делали это очень оперативно - потому что владельцы банка увеличивали этот долг не по дням, а по часам, "кредитуя" связанные с ними компании и ведя банк к банкротству. Учитывая масштаб этого банка - с его банкротством обрушилась бы вся банковская система страны. Не говоря уже о чисто социальных последствиях. Национализировали, имея на руках письмо от собственников с просьбой о национализации - Коломойский и Боголюбов согласились отдать проблемный банк.

Однако теперь Коломойский, вложившись в украинскую политическую систему, хочет выжать из страны еще. И оспаривает национализацию ПриватБанка сразу в ряде судов. В каждом из них от своего имени или от имени связанных лиц и компаний олигарх "придирается" к тому или иному моменту процедуры национализации - где-то да и выгорит!

Выгореть могло в понедельник в Большой Палате Верховного Суда. Именно туда, по итогам разбирательств, долетело дело братьев Суркисов.

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Суркисы были кредиторами ПриватБанка. Однако на момент национализации банка, НБУ признал их лицами, связанными с Коломойским. И конвертировал вложенные ими средства в акции национализированного банка (это называется bail-in). В интересах Сурксов было оспорить сам вывод о том, что они с Игорем Валерьевичем как-то связаны, а заодно и оспорить bail-in.

Но они действительно связаны. А-банк (Акцент-Банк) Суркисов был куплен ими у Коломойского. Впоследствии, если верить анализу "Зеркала недели" тот передал Суркисам банковский софт, продав трехлетнюю лицензию за "астрономическую" сумму в 560 долларов (нет, не тысяч - просто пятьсот шестьдесят). И уж совсем не секрет, что они вместе владеют телеканалами "1+1", "2+2" и "ТЕТ" и офшорками CME Cyprus Holding на Кипре и Alstrom Business на Британских Виргинских Островах. Этого вполне хватает для того, чтобы объявить о связи бизнесов, что и проделал НБУ - как и должен, собственно, был.

В понедельник судебное заседание перенесли на 31 января. Если Суркисы победят, государство рискует утратить всю сумму bail-in - сначала отдаст Суркисам, а впоследствии и всем "прокладкам" Коломойского. Это примерно 29 млрд гривень. Более того, возникнет еще одна возможность оспорить всю процедуру национализации - то есть вернуть Коломойскому весь банк.

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Впрочем, ее уже и так оспаривают. В апреле Окружной административный суд Киева уже признал саму национализацию незаконной - и сегодня апелляция на это решение рассматривалась в Шестом апелляционном административном суде. Здесь суд, однако, взял паузу до решения по предыдущему делу.

Что нас может ждать?

Коломойскому, если уж серьезно, не так нужно вернуть сам банк, как выскочить из-под кучи судебных исков, поданных в международные суды юристами ПриватБанка и НБУ и связанных с отмыванием денег и кредитованием собственных компаний. Откат национализации для него - средство шантажа украинского государства. Кошмарение. Попытки возврата Привата (как и набившие уже оскомину митинги сотрудников связанных с Коломойским предприятий под Нацбанком) - это способ повлиять на руководство НБУ и Минфина, отозвать иски в международных юрисдикциях (буквально сегодня Приват подал на бывшего владельца уже в Окружной суд Тель-Авива) и застопорить расследования против него - в том числе, расследование ФБР.

Но способ эффективный. Отмена национализации ПриватБанка ставит его под угрозы банкротства. Со всеми вытекающими последствиями для страны, банковской системы (доля Приватбанка на украинском рынке банковских услуг - около 35%) и просто всех тех нескольких миллионов граждан, у которых там счета и карточки.

Поэтому 31 января - новая дата великой Битвы при Больших Банках. От которой - да, ОПЯТЬ - зависит судьба нашей не столь уж крепкой национальной экономики.

Теперь вы в курсе.