Деньги МВФ уже в пути. Но риск глупостей достаточно велик

А. значит ,Украина получает передышку и достаточное финансирование на ближайшее время. Значит Украина получит не только деньги от МВФ, но и финансирование от Мирового Банка и ЕС. Мы избежали сценария экономической катастрофы. Слово "дефолт" снова не актуально.

И теперь наступает самое интересное.

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МВФ и его транш был главным сдерживающим фактором. Устройство "защита от дурака". Или "защита от коррупционера". Защита от олигарха. Защита от крепкого хозяйственника. Он не давал откатить назад ключевые реформы.

Необходимость кровь из носа получить новую программу выставляла заслон перед негативными инициативами по откату ключевых реформ, которых было очень много. А теперь заслона не будет. А потребность в следующем транше может быть уже меньше. Тем более, мировые фондовые рынки восстанавливаются. И иногда кажется, что первое полугодие 2020 года просто будет миражем. Украина уже сейчас может выйти на рынок и привлечь $1-2 млрд. Не исключено, что на фоне такого невиданного оптимизма, который поддерживается напечатанным валом долларов и евро, мы увидим даже возвращение инвесторов на внутренний рынок.

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Напрягает и то, что Украина сделала все, чтобы размер первого транша был максимально увеличен. В итоге, разница конечно не принципиальна, $1,9 млрд или $2,1 млрд, но сам сигнал беспокоит. Тем более, что второй транш, который должен прийти ориентировочно в сентябре? не требует каких-то сверх усилий.

Ключевое в этой программе – не разрушить уже то, что было сделано. Хотя, конечно же, все прописанные в меморандуме реформы крайне важны. Не для МВФ, у которого нет своих интересов вообще, разве что мы говорим о карьерных интересах бюрократов, которым в резюме приятно записать "Спас Украину" или "Помог Польше стать цивилизованной и богатой страной".

МВФ - не коммерческая организация, которая беспокоится о прибыли. Это еще один миф. Интерес МВФ – чтобы Украина больше не возвращалась к МВФ. Потому что МВФ должен, призван, делать так, чтобы кризисных точек в мире было как можно меньше. В идеале, который вряд ли достижим, чтобы их не было вообще. А возвращаться к МВФ Украину побуждает именно кризис. Прежде всего, кризис доверия иностранных инвесторов. Ведь деньги нужны всем. И в мире очень много денег. Но Украине без МВФ не дают. Другим странам дают, и они постоянно привлекают новые долги, не возбуждая при этом популистов в телевизоре. А Украине - не дают.

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Что сейчас будет под угрозой? Прежде всего, независимость Национального банка, реформа корпоративного управления, независимость НАБУ. Атака на все эти ключевые реформы сдерживалась необходимостью договорится с МВФ. И сейчас мы договорились. А что будет через 3-6 месяцев? Так долго в Украине загадывать не принято. Равно как в Украине не принято выполнять взятые на себя обязательства. А, значит, есть риск, что атака возобновится. Тем более, если президент считает, что структурные изменения – это не построение работающих независимых институтов, а строительство дорог. Что тоже, конечно, хорошо. Но вообще ни капли не структурное изменение. А просто расходование денег. Которые пока есть, благодаря тому, что за последние 4-5 лет были проведены ряд настоящих структурных изменений. Их был о очень мало, но уже достаточно, чтобы появилась возможность закатывать миллиарды долларов в асфальт.

В итоге, власть не понимает, почему важна независимость Нацбанка, тем более, когда очень хочется сделать всем дешевые кредиты. Как в Европе. Не замечая при этом, что "в Европе" сами страны могут привлекать деньги под 0%, а Украине это может только сниться. В итоге, власть не понимает, почему важно корпоративное управление, тем более, оно мешает взять телефон и приказать главе Укрэксимбанка сделать хорошо. Когда проклятые иностранцы в наблюдательных советах не слушаются. И зачем они там, власть тоже не понимает.

Именно поэтому сейчас высок риск глупостей. Тем более, публика уже подготовлена. Украинские телеканалы были заполнены пропагандой про внешнее управление. Про плохой МВФ. А значит, шаги по откату реформ могут быть не только приятны, но и популярны. Как пирожные перед сном. Как бутерброд с докторской колбасой.

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Но у таких шагов будет своя цена. Которую заплатят все. Пусть не сразу. Но обязательно заплатят. И да, чем больше глупостей теперь сотворит власть, тем больше будет потребность в деньгах МВФ потом. Потому что о том, как важна независимость Нацбанка, хорошо знают инвесторы. Потому что инвесторы прекрасно понимают, в чем ключевая роль корпоративного управления. И инвесторы ценят, что в Украине появился такой институт как НАБУ, важным условием создание которого была его независимость. Потому что инвесторы понимают, что может стоять за потенциальным откатом антиколомойского закона, пусть и через "типа независимый" Конституционный Суд или за решениями других судов по делу Привата.

Поэтому шаги власти могут не только разрушить сотрудничество с МВФ, направив его по привычному пути саботажа, но и распугать инвесторов. Но об этом могут догадаться не сразу. И будем надеется, что власть устоит перед соблазном подростка, родители которого уехали на дачу и теперь можно все.

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