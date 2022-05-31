Дирижизм не поможет. Как Украине восстановиться после войны? Есть несколько условий

Почему нельзя допустить, чтобы послевоенное возрождение-развитие Украины пошло по той же проторенной дорожке "поддержки приоритетных отраслей" и прочего дирижизма, которая уже неоднократно заводила страну в тупик, — об этом я писал в предыдущей колонке.

Но правила хорошего тона требуют подкреплять критику конструктивом. Как же должна выглядеть альтернатива?

На что государству употребить средства от репараций, международную помощь и похвальное рвение политиков/чиновников?

Украине достанутся безграничные ресурсы на восстановление после войны?

На самом деле это только кажется, что нам достанутся безграничные ресурсы – если тратить неэффективно (не говоря уже о воровстве), никаких ресурсов никогда не хватит.

Еще опаснее – иллюзия всемогущего государства, к сожалению, очень часто присущая политикам и чиновникам. Им кажется, будто они знают, какие отрасли нужно "развивать", что естественными процессами можно и нужно "рулить", что "все под контролем", что экономика – это оркестр, которому недостает дирижера…

Результат мы в очередной раз недавно воочию увидели на рынке автомобильного топлива.

Наверное, самая красноречивая и страшная иллюстрация – это сама война, которую Россия начала, как оказалось, на основе ложной информации. И, на наше счастье, убедительно продемонстрировала все возможные "провалы государства" в организации боевых действий.

Но и наше государство, будем откровенны, далеко не во всем действовало соответственно вышеописанным ожиданиям, иначе враг вряд ли смог бы зайти так далеко в первые же дни.

Да и куда более опытные страны, с куда более совершенными государственными институтами, тоже страдают от несовершенства государства, вспомним, хотя бы, фиаско США в Ираке и Афганистане. Это, кстати, о надеждах на способность наших партнеров принести Украине ускоренную модернизацию извне: благими намерениями, не подкрепленными доскональным пониманием местных условий, и основанными на нем реалистичными подходами и целями вымощена дорога… в лучшем случае, для бега по кругу.

На что тратить помощь

Поэтому первый вопрос, которым нужно задаться при определении стратегии послевоенного развития – куда направить ограниченные материальные и институциональные ресурсы нашего государства и стран-партнеров?

Общий подход: на то, и только на то, что никто иной сделать не сможет, а государство (именно наше, не абстрактное идеальное всемогущее-всезнающее-благонамеренное-некоррумпированное!) – сможет, несмотря на все свои недостатки.

Это в первую очередь уже упомянутая инфраструктура общего пользования, такая как дороги, железнодорожная колея, в определенной степени – порты. Все это нужно не просто восстановить, но, во многих случаях, перестроить уже по новым стандартам. Заодно воспользоваться помощью для того, чтобы кардинально улучшить инфраструктуру: например, уже сейчас видно, насколько недостает автобанов к западным и юго-западным границам, и пунктов пропуска через них.

Перестройки потребует и система нефте-газопроводов, что-то нужно будет делать с продуктопроводами, ориентированными на страну-агрессора.

Не менее, если не более важна военная инфраструктура, разрушенная врагом. А это тоже большие вложения.

А что военная промышленность?

Что же касается военной промышленности, тоже очень пострадавшей от войны, есть большой вопрос, должна ли она быть в государственной собственности, или МО должно просто формировать госзаказ, за который будут конкурировать частные поставщики, необязательно украинские.

Ответ на этот вопрос, как и сами объемы необходимой военной промышленности, зависит от исхода войны.

Одно дело, если она закончится серьезным ослаблением России, а то и развалом ее нынешнего режима с глубоким катарсисом населения. Тогда Украине ничего не помешает быстро вступить в НАТО, и уже под его "зонтиком" спокойно выстраивать взаимодействие с остальными членами Альянса в военно-технической сфере, развивая свою специализацию, вооружать украинскую (к тому моменту полностью профессиональную) армию новейшим оружием с их помощью, и выделять на оборону не больше, чем до войны, не опасаясь российского "можем повторить".

В таком случае модель развития должна быть максимально либеральной во всех сферах. И в таком случае можно рассчитывать на массированный приток инвестиций – разумеется, если будут решены остальные проблемы, которые им препятствовали до начала российской агрессии, прежде всего с судебной системой и неравными правилами игры.

Если мы победим, но Россия останется

Другое дело, если РФ в своем нынешнем виде сохранится, с ее диктатором-президентом Владимиром Путиным или без, но с неизменной элитой, природой режима и имперскими амбициями.

В таком случае придется частично жертвовать темпами развития ради безопасности: увеличивать военный бюджет, строить в бункерах заводы по производству критически важных вооружений и боеприпасов, и, весьма вероятно, оставлять их в государственной собственности на какое-то время. И уж наверняка формировать внушительный госзаказ, причем именно для украинского производителя, чтобы меньше зависеть от зарубежных поставок.

Однако и в этом случае вся остальная экономика должна развиваться свободно. Правда, инвестиционного дождя мы в этом случае вряд ли дождемся. Конечно, государство должно создать фонд для страхования военных рисков, и это частично решит проблему. Но даже такой страховой полис не может дать стопроцентной гарантии: а что, если выдавшее его государство не переживет следующую войну?

В любом случае сейчас собственники активов, пострадавшие от войны, будь то простые селяне или олигархи, должны получить полноценную компенсацию за счет агрессора – это хотя бы отчасти успокоит инвесторов, не говоря уже о восстановлении справедливости.

Если это прямо сейчас невозможно профинансировать "живыми" деньгами, поскольку репарации и помощь на восстановление еще не выплачиваются, то за утраченную собственность нужно, хотя бы, выдать государственный сертификат-гарантию, под которую можно было бы взять кредит в банке (проценты в таком случае тоже должны входить в репарацию).

Важный момент

Очень важно, чтобы государство не "наложило лапу" на эти деньги и не указывало собственникам, что с ними делать.

И, тем более, не пыталось восстанавливать под госзаказ. Иначе какие-то средства, возможно, удастся удержать в Украине (не факт, что они будут инвестированы эффективно), но для всех будущих инвесторов риск вырастет и многие из них побоятся вкладывать деньги, которые потом проблематично будет перенаправить куда-либо.

С учетом того, что к Украине ожидается (будем надеяться) немалый интерес инвесторов, потерь будет наверняка больше, чем выгод.

Ну и, разумеется, верховенство права, судебная реформа; эффективные и дружественные бизнесу правоохранительные органы; защита от рыночных сговоров, других видов недобросовестной конкуренции и злоупотребления монополией; по возможности низкие налоги (особенно на зарплату и другие доходы); простые цифровизированные процедуры, и прочие неоднократно обсужденные условия для ведения бизнеса.

Напомню также, что "закон один для всех" может быть только тогда, когда он приемлем для абсолютного большинства, содержит минимум дискреции (и даже еще меньше), и воплощается (или его исполнение контролируется) не коррумпированными чиновниками. Которые, в свою очередь, могут появиться, только если "перезагрузить" соответствующие органы с одновременным вычищением по возможности всех возможностей для коррупции. Но об этом уже много писалось и говорилось, сейчас о другом.

Вместо вывода

Так выглядит краткое описание необходимых условий для восстановления. В основном, они могут считаться и достаточными – было бы прекрасно, если бы наше государство хотя бы их обеспечило полноценно.

Если же останутся организационные и финансовые ресурсы, им есть гораздо более разумное и полезное применение, чем оставшаяся в XX веке индустриальная (в буквальном переводе – отраслевая), а уж, тем более, "промышленная", политика: политика конкурентоспособности и снижения транзакционных издержек.

Лоббистам и коррупционерам она, правда, не интересна, поскольку не дает конкретных выгод конкретным владельцам бизнеса или отраслям, в которых такие владельцы кооперируются для вытягивания из государства "помощи".

Но о ней в следующий раз.

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