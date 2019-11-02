"Диско" от Минфина и другие налоговые новости минувшей недели

Несмотря на то, что Верховная Рада работала в поте лица всю прошедшую неделю, главным налоговым ньюсмейкером все же стал Минфин. С его легкой руки про понятие "дисконтирование" услышали даже люди, далекие от финансов. Рассказываем подробнее.

Как игра цифрами в бухучете оборачивается реальными налоговыми потерями для бизнеса

29 октября Минфин внес изменения в ряд национальных бухгалтерских стандартов. В их числе – стандарты, касающиеся дебиторской и кредиторской задолженности.

Отныне предприятиям, применяющим национальные стандарты, четко предписано дисконтировать долгосрочную задолженность (т.е. задолженность сроком погашения больше года). Причем всю, а не только ту, на которую начисляются проценты (как было раньше). Правда, налоговики и прежде пытались заставить налогоплательщиков делать это, но тогда с ними еще можно было спорить. Теперь такой возможности нет.

Что же означает это дисконтирование и почему оно приводит к налоговым потерям? Попробуем объяснить на пальцах.

Представьте себе, что ваша компания - плательщик налога на прибыль взяла беспроцентный заем (или, как его называют бухгалтеры, "возвратную финансовую помощь") у другой компании или физического лица – 1 млн грн сроком на три года.

Здравый смысл подсказывает нам, что один миллион сейчас, и один миллион через три года, когда придет время его отдавать – это два разных миллиона. Миллион, полученный сегодня, обычно имеет более высокую стоимость, чем тот же миллион, который поступит в будущем. Это связано с тем, что деньги, полученные сегодня, могут принести дополнительный доход от их инвестирования. Кроме того, деньги в условиях инфляции обесцениваются, на ту же сумму в будущем можно будет приобрести меньшее количество товаров и услуг.

Именно для того, чтобы оценить текущий денежный эквивалент (приведенную стоимость) будущего потока платежей, и применяют механизм дисконтирования.

По формуле дисконтирования, которую можно найти в любом учебнике по финансам, легко посчитать, что при ставке дисконтирования, равной учетной ставке НБУ (15,5%), приведенная стоимость 1 млн грн через три года составляет 649 000 грн.

Эта цифра дает понимание, сколько сейчас стоит тот миллион, который надо отдать через три года.

Но ведь мы получили весь миллион в свое распоряжение уже сейчас! И вот эту разницу между номинальной и приведенной стоимостью, – 351 000 грн, – называют дисконтным доходом. По правилам бухгалтерского учета этот доход отражают в том периоде, когда получен заем. В результате увеличивается налогооблагаемая прибыль, а значит, и налог на прибыль. Причем ни много, ни мало – на 63 000 грн (18 % от 351 000) переплаты на ровном месте.

Впоследствии, на протяжении всего срока займа, дисконтный доход будет постепенно перекрываться финансовыми расходами от амортизации дисконта, которые уменьшат прибыль, и, соответственно, налог. Но то будет потом. А дополнительный налог со всего дисконтного дохода, который в реальности не получен и является чисто расчетной величиной, надо уплатить уже сейчас!

Поэтому наш совет собственникам и руководителям компаний – не злоупотреблять долгосрочными займами. Самый безопасный вариант – договоры займов на срок не больше года. Взяли – вернули, если надо – взяли снова (допсоглашение о продлении договора при налоговой проверке не спасет). А если нужно долгосрочно проинвестировать свою компанию, с точки зрения налоговых последствий лучше это сделать через уставный капитал.

Кому интересно, могут почитать наш комментарий к приказу Минфина от 16.09.2019 №379, которым и предусмотрено дисконтирование "долгосрочки". По сути, Минфин помог налоговикам в их давнем споре с налогоплательщиками.

А тем временем в Верховной Раде

На прошедшей неделе у депутатов так и не дошли руки до так называемой "малой налоговой реформы" (законопроекты №1209, №1209-1 и №1210, №1210-1). Обсуждение продолжается, так что может оно и к лучшему. Лишь бы не опять "под елку".

Зато Рада успела ратифицировать несколько международных соглашений, которые имеют прямое отношение к налогам.

В частности, 29 октября ратифицировано межправительственное соглашение с США о выполнении требований FATCA и приняты за основу законопроекты №2102 и №2103 о внесении изменений в Налоговый кодекс и законодательство о банковской деятельности и депозитарной системе. FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) – это закон США, целью которого является выявление активов резидентов США, которые скрывают доходы от налогообложения в своей стране. В случае принятия вышеназванных законопроектов украинские банки и депозитарии будут информировать об открытых у них "американских счетах" нашу налоговую службу, а та в свою очередь – компетентные органы США. Первый обмен информацией должен состояться 30 сентября 2010 года.

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А еще 30 октября ратифицированы протоколы к конвенциям об избежании двойного налогообложения с двумя юрисдикциями – Кипром и Великобританией. Первый из них наиболее популярен среди украинских бизнесменов, и мы вынуждены их огорчить – оптимизировать налоги с использованием кипрской юрисдикции теперь станет сложнее. По новым правилам, если более 50 % продаваемых акций прямо или опосредованно сформированы за счет стоимости недвижимого имущества, расположенного в одном из договорных государств (допустим, в Украине), то прибыль от продажи таких акций подлежит налогообложению именно в таком договорном государстве (той же Украине, с ее ставкой налога на прибыль 18 % вместо кипрских 12,5%).

Возвращаясь на бренную украинскую землю, к многострадальным нашим ФОПам, – в ВР зарегистрирован законопроект № 2338 об увеличении предельного дохода для 1-3 групп единого налога, и предоставлении льгот для первой группы (ставка 0 % для бытовых услуг). Для первой группы предельный доход хотят поднять с 300 000 до 1 млн, для второй группы – с 1,5 до 5 млн, для третьей – с 5 до 10 млн грн в год.

Ну и помним также об обещании президента ввести двухлетний мораторий на проверку ФОПов – Кабмину поручено разработать соответствующий законопроект.