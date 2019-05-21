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21.05.2019, 19:15

Дожить до декабря. Сможет ли Украина прожить без МВФ

Елена Белан

Главный экономист Dragon Capital

Без МВФ у правительства уже в конце года могут закончиться деньги.

Мой ответ: сможет, но недолго, и при условии, что в мировой экономике будет плюс-минус спокойно.

МВФ критически важен для Украины, в первую очередь, как двигатель реформ, и сигнал для международного сообщества. Вторая не менее важная причина – наполнение бюджета. Хотя МВФ не кредитует украинский бюджет, наличие программы с Фондом позволяет Украине снизить стоимость внешнего долга и привлечь необходимые суммы для финансирования бюджета.

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Именно здесь, в бюджете, сосредоточены наибольшие вызовы. В мае-декабре этого года из бюджета нужно выплатить $3,4 млрд по внешним кредитам (основная сумма и проценты). В следующем году – еще 5,4 млрд. Кроме того, нужно финансировать дефицит бюджета, а это около 3 млрд дол ежегодно, и выплачивать внутренние долги.

Подчеркиваю, что все эти платежи – это часть публичных финансов. То есть их должно проводить правительство со своих счетов. Золотовалютные Резервы НБУ использовать нельзя – разве что для обмена гривни на иностранную валюту (если эта гривня есть).

Из позитивных новостей: на счетах правительства и местных бюджетов к концу апреля скопилась немалая сумма, которую можно использовать на текущие нужды (disposable leftovers). По моим оценкам – около $3,2 млрд в гривне и валюте.

Откуда взялись эти деньги? Во-первых, в конце апреля Нацбанк перечислил часть прибыли за прошлый год ($1,7 млрд). Во-вторых, нерезиденты активно покупают украинские гособлигации (ОВГЗ). За январь-апрель иностранцы увеличили свои вложения в гривневые ОВГЗ на $1,1 млрд в эквиваленте.

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На сколько хватит подушки ликвидности правительства? По моим оценкам, накопленных средств должно быть достаточно, чтобы провести все выплаты по внешним долгам до ноября. Точный ответ будет зависит от нескольких важных факторов, в том числе от динамики бюджета и спроса на гособлигации со стороны внутренних инвесторов.

В любом случае, подушки ликвидности вряд ли хватит до конца года. В декабре формируется практически весь годовой дефицит бюджета. Для его финансирования нужно будет около $3 млрд в эквиваленте (при условии, что внутренние долги удастся рефинансировать). Привлечь такие суммы у внутренних кредиторов – нереально. 

Единственный источник – внешне финансирование.

И вот тут мы возвращаемся к необходимости МВФ. Сейчас внешние кредиторы позитивно настроены по отношению к Украине, несмотря на растущую уверенность, что текущая программа с МВФ уже практически завершилась досрочно.

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Причина – благоприятные внешние рынки и понимание, что у Украины есть небольшая подушка ликвидности. Но этого умеренного оптимизма вряд ли наберется на $3 млрд необходимых нам в декабре, не говоря уже о потребностях во внешнем финансировании в следующем году.

Оптимизм внешних кредиторов будет потихоньку иссякать, по мере того как будет таять подушка ликвидности. Чтобы избежать проблем с бюджетом и волнений на валютном рынке, соглашение с МВФ о новой программе должно быть достигнуто октябре, в крайнем случае в ноябре.

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Теги: госдолг, переговоры с мвф
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