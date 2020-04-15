Долги надо отдавать, если хотим хорошо жить

Украинских политиков вдохновил пример двадцати с лишним стран, которым Международный валютный фонд списал долги. Они тоже так хотят. Ну что же, если украинские политики будут продолжать в том же духе, то Украина, конечно, может оказаться списке этих стран, между Йеменом и Афганистаном.

В Украине, как мы видим, множество талантливых управленцев. Но вряд ли украинскому бизнесу или украинским гражданам хочется попасть в такое соседство. И как вы можете махнут рукой на десятку, которую одолжили соседу Васе, который давно спился и вряд ли способен как отдать вам эту десятку, так и вспомнить, что он у вас ее брал, так и долги иногда списывают самым безнадежным заемщикам.

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Хорошая такая цель. Хорошая мечта. Стать безнадежным заемщиком, бомжом и пропойцей, чтобы не платить по долгам. Конец эпохи бедности.

Украинские политики, выросшие на принципах 90-х, не любят платить по долгам. Кинь ты пока не кинули тебя, так они мыслят. А еще они не любят МВФ, как малолетний хулиган не любит директора школы.

Беда в том, что если бы не их принципы кидалова, если бы они не повторяли слово дефолт по поводу и без, то может быть Украина бы, как и большинство цивилизованных стран, не нуждалась бы в поддержке МВФ даже в периоды кризисов.

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Но поскольку они привыкли кидать, и Украине никто не верит, то привлечь деньги инвесторов, как делает Польша и Бразилия, США и Япония, мы не можем. И приходит МВФ, который пытается перевоспитать украинскую элиту. И не дает им делать их мерзкие делишки.

И вот так вот украинский депутат разрывается между Афганистаном и Польшей. Жить он хочет обещать людям, как в Польше, а долги хочет чтобы списывали, как Афганистану. Потому что жить, как в Афганистане, в Украине не захочет никто. А платить по долгам и делать реформы, как в Польше, не хочет украинский депутат.

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А еще есть украинский народ, который говорит, что не хочет сотрудничества с МВФ и привлекать новых долгов. Потому что депутат ему из каждого телевизора уже рассказал, что МВФ, – это долговая кабала. И не важно, что долги привлекают все страны мира, в том числе, чтобы отдавать старые долги. Просто цивилизованные страны делают это в рабочем режиме и ежедневно, а Украине нужно устраивать пляску с МВФ.

Но в телевизоре об этом не говорят, там есть лишь долговая петля на шее простого украинца, который хочет ее сорвать. Правда, и дефолта он тоже не хочет. Этот простой украинец. И застыл в позе почти как украинский депутат. Между нежеланием брать новый долг, о котором ему рассказали, что это зло злющее, и нежеланием оказаться нищим и босым в результате дефолта.

В новом долге нет проблем, если не растет долговая нагрузка. И долги надо отдавать, если вы хотите жить хорошо. И привлекать новый долг, чтобы отдать старый, – нормальная практика, так работает вся мировая экономика, и другой экономики у нас для вас нет. Как и других законов физики.

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И что не очень подходит для простого человека, всегда иметь долг, то абсолютно нормально для государства и корпорации. Главное иметь возможность обслуживать свой долг и всегда иметь доступ к возможности перекредитоваться.

А вот это вот все уже зависит от того, хотим мы как в Польше или как в Афганистане. Польша не говорит на каждом углу о дефолте и привлекает деньги дешево. И всегда платит по своим долгам. Как Ланистеры.

А Афганистан может не платить. Да. Но ему и не даст никто в долг. А если даст, то под бешеный процент.

Думайте сами, решайте сами, что вам больше нравится. Польша или Афганистан.

И сейчас мы стоим у перекрестка, на котором написано "прими антиколомойский закон. Если примешь, пойдешь в сторону Польши. Если нет, побежишь в сторону Афганистана. С приятной перспективой, что лет через 10 тебе вообще спишут все долги. Но до этого просто спишут. Страну".

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