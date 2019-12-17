Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк

Нетипова ситуація для України. Грудень місяць, а долар не зростає. Пересічний українець дивиться на свою купку долярів і ледь стримує сльози. Адже купівельна спроможність цієї купки впала як мінімум на 15%. І не інфляція винна - вона всього 5,1% за рік. А такий рідний і надійний долар підводить пересічного українця.

В голові крутяться думки - хто ж винен цього разу в бідах простої людини? Хочеться звично повісити всіх собак на Гонтареву, але вона вже півтора роки по закордонах. Порох? Він багато кричить з телевізора, але теж не при ділах. Нова влада Зе? Ті теж не втручаються в політику Нацбанку, їм МВФ не дозволяє. Кажуть люди, що є якісь папірці ОВДП, за якими полюють іноземці. Але це, напевно, брехня! Кому треба українські борги?!

О, мабуть винні масони, Сорос і Путін! З ними нічого не зрозуміло, але ці могли!

Що ж насправді?

Бурхливим потоком ллються мільярди доларів в Україну. Національний банк України вже ледь стримує цей напір. Лише за два останніх тижні НБУ викупив на міжбанку понад $860 млн. Золотовалютні сховища і підвали Нацбанку вже тріщать від обсягів іноземної валюти. А, окрім головного банку країни, ніхто не може купити стільки доларів.

Непросто уявити, що було б, якби Нацбанк не втрутився. Курс долара вже був би нижче позначки 20 ₴/$.

А ще не почалася велика приватизація, яку обіцяють зробити чесною, з допуском нерезидентів.

А ринок землі с/г призначення? Якщо прийдуть іноземці зі своїми десятками мільярдів баксів, то в Україні доларами будуть туалети обклеювати.

Що ж буде далі?

Прогнозувати курс гривні до долара сьогодні складно, як ніколи. На валютному ринку діють багато чинників, які можуть штовхати курс в різні боки.

За посилення гривні грають:

- заробітчани, які переказують в Україну все більше валюти щороку;

- іноземні портфельні інвестори, яких влаштовує висока дохідність гривневих ОВДП;

- щороку зростаючі врожаї зернових, більша частина яких експортується;

- сильна команда Нафтогазу, яка вже виграла в Газпрому $5 млрд за газ і ще може виграти 11 млрд за транзит, а також не дає заробляти на газі олігархам;

- міжнародні організації, які підтримують Україну та команду Зе, вірять в наші реформи.

За посилення долара грають:

- Ігор Коломойський, який не хоче повертати мільярди доларів, виведені з ПриватБанку;

- Газпром, бо не хоче транспортувати свій газ через Україну. Внаслідок зупинки транзиту Україна щорічно втрачатиме $2-3 млрд валютної виручки;

- потенційна світова економічна криза (яка поки відкладається), бо долар завжди виростає при нестабільності у світі;

- українські експортери, бо за отримані від експорту долари вони мають менше гривень і їх не вистачає на покриття всіх витрат.

Є ще низка ситуативних чинників, кожен з яких може впливати на курс в той чи інший бік. Передбачити їх неможливо.

Висновок. Якщо хтось каже, що він знає, що буде з курсом ₴/$ - не вірте. Або бреше, або не розбирається.

Що робити?

Тримайте частину коштів у гривнях, частину - в іноземній валюті.