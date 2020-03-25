Доллар может обесцениться в два раза после кризиса. В этом есть свои плюсы

После того как Федеральная резервная система США дважды понизила свою ставку, объявили о предоставлении ликвидности по операциям РЕПО на $4 трлн и о запуске программы по количественному смягчению (QE) на $700 млрд. А после того, как правительство США объявило о беспрецедентных мерах по поддержке экономики, включающих раздачу по $1000 всем американцам и налоговые каникулы (общим объемом от $1,5 до $2 трлн), ФРС США решила добавить в эту копилку еще больше стимулов в виде объявления нелимитированного количественного смягчения. То есть теперь QE не имеет никаких границ. ФРС выкупит любое количество казначейских бумаг США по необходимости.

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Все это, кроме как прямой монетизацией долга, никак не назовешь. Схема достаточно проста, правительство США будет тратить деньги на экономику столько, сколько потребуется. Дефицит бюджета США в этих условиях превысит 10% от ВВП, а, возможно, достигнет и 20% от ВВП, ведь нет никаких гарантий, что в будущем не появятся еще какие-либо меры помощи экономике.

А из-за дефицита бюджета, казначейство США будет генерировать огромный новый государственный долг Америки, который на 19 марта 2020 года составлял $23 477 млрд. И этот новый долг будет покупать ФРС США, печатая под это необеспеченные доллары без каких-либо лимитов и ограничений.

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Будь я на месте Международного валютного фонда, Всемирного Банка или рейтинговых агентств, таких как Moody’s, Standart&Poors или Fitch, мог бы призвать США к лучшей бюджетной дисциплине и пригрозить понижением кредитного рейтинга США, но я - не они, и сделать так не могу.

Однако, частный капитал по всему миру видит эти действия США, и у себя в голове, в своем рейтинге, многие понизят кредитный рейтинг США. Ведь Америка полностью забыла о своей ответственности перед держателями долга США. Текущие действия властей говорят о том, что их не волнует сохранение ценности их обязательств перед вкладчиками. А это в будущем чревато очень серьезными последствиями.

Сейчас спрос на казначейские бумаги США и доллар очень высоки, ввиду паники и страхов на финансовых рынках, и инвесторы бегут в так называемое "качество", в безрисковые активы. Но что будет после паники? Когда ситуация стабилизируется, пусть даже в состоянии "дна" в мировой экономике, где уровень финансовых рынков будет гораздо ниже, чем сейчас, волна притока денег в доллар смениться "отливом", в котором долларов окажется очень много, чрезмерно много, от чего он начнет падать.

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Долговые бумаги США окажутся гарантированно убыточной инвестицией, и спрос на них рухнет, в результате чего ФРС может оказаться главным покупателем казначейских бумаг США. Речь, конечно, не будет идти о дефолте, ведь ФРС всегда может прийти на помощь и выкупить весь необходимый объем долга, но взамен ей придется напечатать еще больше долларов.

И очень важно понять, что ФРС после коронавируса не сможет ужесточить свою политику, то есть она окажется не в состоянии изъять излишнюю долларовую ликвидность. Причина проста. Деньги, напечатанные по программе QE, невозможно изъять путем поднятия ставки ФРС. Их можно будет изъять только за счет продажи долговых бумаг правительства с баланса ФРС, а это сделать будет невозможно без риска обвалить долговой рынок Америки.

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Все это не означает, что доллар "умрет", или он будет "фантиком", вовсе нет. Текущий печатный станок просто может привести к обвалу стоимости доллара, причем не на 10% или 20%. Доллар может обесцениться в два, а может и более раз в ближайшие пять лет. И в этом тоже нет катастрофы, в этом можно даже найти свои плюсы.

Ведь если представить, что доллар США, скажем, к 2025 году или чуть позже, обесценится в три раза, а вместе с этим обесценятся и валюты других стран (и евро, и юань, и фунт), ведь другие страны поступают так же, то обесценится и мировой долг, обесценится все, что привязано к деньгам. И финансовая система мира, пережив гиперинфляцию, придет к здоровому состоянию, где уровень долга уже не будет проблемой, где его величина по миру будет не 300% от ВВП, а только 100% от ВВП.

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Мир будет с чистым балансом, готовым к новому большому циклу роста экономики на десятилетия, с новым технологическим рывком, роботизацией, зеленой энергетикой, биотехнологиями и светлым будущим. Но это будет позже. Перед этим, видимо, будет финансовая буря, которая уничтожит, а точнее обесценит большую часть мирового капитала, как ненужный балласт для будущего развития.

И этот сценарий, в принципе, мир уже переживал не один раз. Деньги обесценивались всегда, просто когда-то это было быстро, а когда-то медленно. В последний раз сильная инфляция в США была в 70-х годах прошлого века. И, к примеру, бургер Big Mac в 1967 году, в момент своего появления стоил 45 центов, а в 1986 году, через 19 лет стоил уже $1,6, отражая обесценение доллара в 3,5 раза. В этот раз этот процесс может повториться и пройти быстрее.