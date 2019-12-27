Доллар по 21 гривне - реальный сценарий в 2020 году

Многие считают, что приток иностранных денег в ОВГЗ является главной причиной укрепления гривны в этом году. Однако стоит заметить, что иностранцы купили ОВГЗ на $4 млрд, а чистая покупка валюты со стороны НБУ с начала года по 12 декабря составила $5 млрд. Если сложить два этих фактора, можно констатировать, что валютная «кубышка» НБУ полностью нивелировала весь объем по притоку денег в госдолг Украины, даже с лихвой на $1 млрд. И поэтому можно опровергнуть мнение о том, что именно приток денег иностранцев в ОВГЗ явился главной и причиной роста курса гривны.

Если обратиться к такому показателю как счет текущих операций и торговый баланс, то по ним у страны дефицит. За первый и второй квартал 2019 года дефицит торгового баланса по товарам и услугам составил $4,6 млрд. А дефицит счета текущих операций составил за этот же период ;667 млн. Это значит, что данные показатели так же не были источником укрепления гривны. Более того стоит учитывать, что для развивающихся экономик обычно характерен профицит торгового баланса, ведь именно им и покрывается отток капитала из страны.

Но глядя на статистические данные Украины, можно подумать, что в страну постоянно идет приток капитала. Ведь стоит отметить, что у Украины уже многие годы отмечается стабильный дефицит торгового баланса и счета текущих операций. И если смотреть на цифры статистики, то действительно можно сломать голову в поиске причин укрепления гривны. Однако не всегда нужно и можно быть простым счетоводом. Для понимания ситуации иногда нужно включить здравый смысл и посмотреть на ситуацию шире.

Если верить статистике, то в 2018 году по счету текущих операций в графе первичные доходы от оплаты труда значится цифра 11,4 млрд. долларов. Это деньги которые перевели украинцы работающие за рубежом. Сколько их никто точно не знает, цифры разные. Например, Минсоцполитики в 2018 году оценивал, что 3,2 млн украинцев постоянно работало за рубежом, а с учетом сезонных работников цифра доходила до 9 млн, но давайте усредним их в 5 млн постоянных. И по официальным данным выходит, что в среднем каждый работающий за границей ввез в страну всего $2280 за весь 2018 год или же по $190 в месяц. Однако в НБУ посчитали, что в 2018 году в страну от трудовых мигрантов было переведено $14,3 млрд. Но даже с этой цифрой выходит, что один трудовой мигрант в среднем переводил в страну $240 в месяц.

Мой здравый смысл подсказывает мне, что цифра $240 долларов не соответствует действительности. Это та сумма денег, которую финансовые власти страны смогли посчитать, но есть деньги, которые просто невозможно посчитать. Ведь если человек везет деньги наличным (а не делает банковский перевод), везет их без декларирования (поскольку везет меньше чем $10 000), то эти деньги почти невозможно учесть. Они статистикой и не учитываются. А таких денег может быть больше чем тех, которые идут официально. И в действительности трудовые мигранты переводят не $280 в месяц, а гораздо больше.

А если это так, то в страну в виде наличных денег может дополнительно входить и $10, и даже $20 млрд, которые вообще никак не учтены. И общий объем денег с учетом официальных данных, которые люди привозят в страну, может превышать $30 млрд. И если считать так, то этим как раз и оправдывается и покрывается постоянный торговый дефицит Украины.

Трудовые мигранты на сегодняшний день это самая большая отрасль в украинской экономике, больше чем сельское хозяйство, больше чем металлургия. И в этой отрасли на сегодняшний день занято наибольшее количество людей, средние доходы которых, скорее всего, больше, чем у людей, работающих в самой Украине. И справедливо было бы считать, что вклад именно этой отрасли в приток капитала в страну наибольший, но эта экономика в значительной степени скрыта от взора статистики.

Плюс к этому важно понимать, что деньги от экспорта, деньги трудовых мигрантов, ввезенные в страну, не обязательно всегда трансформируются в гривну. И приток валюты не равен конвертации этой валюты в гривну. Деньги в валюте могут спокойно лежать под матрасом в виде резервов. Причем эти резервы есть у всех: у домохозяйств, компаний, банков и государства. И эти резервы величина меняющаяся. Денежный валютный резерв может как расти, так и падать.

Поэтому, условно говоря, можно представить себе огромный резервуар, скажем «бочку», в которую постоянно вливаются деньги от экспорта, от мигрантов, от вложений нерезидентов в Украину и другие доходы. И общий поток этих денег может составлять в год 90 или $100 млрд. Внутри самой «бочки», то есть в резерве, или же можно сказать в норме накоплений лежит $50, может $100, а может и $200 млрд.

Так вот для курса гривны важно не сколько денег вливается в «бочку», они ведь все могут стать просто валютными резервами. Важно сколько из этой «бочки» продается валюты, и эта цифра часто не соответствует общему притоку валюты в страну. Эта цифра может быть и меньше, и больше чем общий объем поступлений валюты. Но политики, эксперты и аналитики очень часто прогнозируя и оценивая курс гривны, оценивают именно приток денег в страну, то количество, которое вливается в «бочку», причем без учета значительной части денег от трудовых мигрантов.

Но, в конечном счете, гривну и валюту покупают люди в зависимости от их мнений и настроений. И именно от решений миллионов людей владеющих валютой и зависит то, сколько денег из «бочки» будет конвертировано в гривну. В теории в какой-то период эта цифра может быть в два раза меньше, чем объем по притоку денег в страну. И тогда происходит так называемая долларизация экономики. А в другой период все может быть наоборот, люди могут продавать валюты в два раза больше, чем ее поступает в страну и тогда происходит снижение долларизации.

В долгосрочном периоде, скажем за 10 лет, конечно же, общий приток денег и конвертация будут примерно равны, но в краткосрочном и среднесрочном периоде очень важно настроение людей и уровень долларизации экономики.

В 2017 и 2018 году экспорт страны значительно вырос, так же как и доходы трудовых мигрантов из Украины, но тогда это не сильно сказалось на курсе гривны. Макроэкономическая стабилизация экономики уже была достигнута, но у людей был страх войны. Поэтому, так называемый уровень долларизации не падал.

Год назад в стране было военное положение, а деньги, как известно, бояться военные риски. Но в этом году военные страхи и соответственно военные риски стали снижаться. Причем в этом вопросе неважно, когда де-факто сократились риски, важно то, когда «деньги» перестают бояться.

Реальные причины укрепления гривны в этом году это макроэкономическая стабилизация экономики после кризиса прошлых лет и значительное падение страхов и рисков войны. Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих основных.

В следующем 2020 году, если не прилетит «черный лебедь», и все эти факторы продолжат работать, то гривна имеет все шансы на то, чтобы продолжить свое укрепление. И курс вполне может дойти до отметки 21 гривен за доллар.

Что касается притока денег в ОВГЗ, то тут нужно понимать, что этот фактор не является первопричиной, этот фактор является следствием и производной от главных факторов.