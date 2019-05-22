"Доллар по 40", или Что будет с Украиной без кредитов МВФ

Без співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями, Україні загрожує дефолт не пізніше, ніж за рік. Такий висновок можна зробити із прогнозів золотовалютних резервів України, що опублікував у своєму останньому інфляційному звіті Національний банк.

Так, згідно з прогнозами НБУ, наші золотовалютні резерви протягом наступних трьох років будуть ледве перевищувати критичний рівень трьох місяців майбутнього імпорту.

Реклама

Нижче цього рівня нам дуже небажано опускатися, бо тоді у кожного іноземного інвестора та спостерігача просто "увімкнеться сигналізація" про те, що в країні є проблема.

Як мінімум, тоді вони більш прискіпливо будуть слідкувати за перспективами повернення резервів на безпечний рівень, а якщо такої перспективи не побачать, почнуть панікувати. У такому випадку, про інвестиції та нові кредити для України можна буде забути.

Прогноз "безпечного рівня" резервів базується на простих припущеннях Нацбанку, що протягом 2019-2021 років, коли у нас заплановані значні виплати за держборгом, ми матимемо можливість поповнювати резерви завдяки фінансуванню з боку МВФ та інших західних партнерів на загальну суму $9,7 млрд, а також наш уряд матиме доступ до приватних позик (через випуск Єврооблігацій) на загальну суму $8,5 млрд.

Що станеться, якщо ці припущення будуть порушені – можна проілюструвати на наступному графіку.

Золотовалютні резерви України, місяців майбутнього імпорту

Без кредитів від МВФ вже наприкінці цього року наші золотовалютні резерви перетнуть тривожну межу, але шанс на повернення до безпечного рівня залишатиметься.

Можливо, Україні навіть вдасться залучити кілька мільярдів від приватних кредиторів, але лише за умови, що вони повірять у відновлення співпраці з МВФ (як то було, наприклад, у 2017 році).

Реклама

Проте, якщо повернення до такої співпраці не буде, резерви почнуть ще стрімкіше падати наступного року, коли нові Єврооблігації ніхто не купуватиме, а міжнародні рейтингові агентства битимуть на сполох, знижуючи рейтинг України до переддефолтного.

При цьому, ніхто не чекатиме, поки резерви впадуть до півтора місяці майбутнього імпорту до кінця 2020 року – вже в середині року піде відтік капіталу з України, і настане те, що називають дефолтом.

Дефолт – це по суті втрата довіри. Довіри до української фінансової системи, до української валюти ("долар по 40" і все таке). Зрештою, може бути підірвана і довіра до української влади.

Отже, щоб уникнути дефолту, українській владі критично важливо поновити співпрацю з МВФ не пізніше, ніж на початку 2020 року. Тоді будуть і гроші від західних донорів, і від приватних кредиторів.

В якості альтернативи можна знайти валюту для поповнення резервів (десь на $18 млрд) у інших екзотичних місцях. Але остання така спроба Віктора Януковича - який домовився з Володимиром Путіним про $15 млрд кредитів - дуже дорого обійшлася Україні.

Ще один варіант - "скинутися золотом на Майдані", описаний в останній серії "Слуги народу" - це вже навіть не екзотика.