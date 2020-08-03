Доллар по 45: от чего будет зависеть курс гривни

В свете произошедших за последний месяц событий в Украине, общая ситуация для будущего курса гривны кардинально изменилась. "Рынок", в лице людей, которые покупают и продают гривну, негативно отнесся к смене главы Национального банка. В связи с этим, у них возникло огромное количество страхов по поводу будущей финансовой политики Украины в целом. На этом курс гривны упал к доллару, даже несмотря на позитивную в этот период внешнюю и внутреннюю конъектуру рынка.

Без шока, связанного с Нацбанком, гривна, вероятнее всего, пользуясь ростом "аппетита к риску" в мире, и притоку денег на развивающиеся рынки смогла бы укрепиться до отметки 25,5-26 гривень за доллар. Но этого не произошло, поскольку, вне зависимости от успеха по платежному балансу страны, люди продавали гривню. И поэтому, вместо укрепления, гривня упала до отметки 27,8 гривень за доллар.

Разница фактического курса, которой есть сейчас и гипотетического курса, который мог бы быть при других обстоятельствах, составила примерно 2 гривни. Это и есть цена "страха" людей по поводу будущей финансовой политики страны. Рынок этим, к сожалению, показал, что он не дает кредит доверия новомув главе НБУ и действиям властей страны. Но это не катастрофа для Украины, ведь власти могут проводить разную политику и все в их руках.

В этом контексте, у гривни есть два основных сценария развития ситуации, которые полностью зависят от финансовой политики властей

- негативный, при котором все страхи инвестиционного сообщества реализуются. В этом случае, курс уйдет на 30 и выше, вплоть до 45 гривень за доллар, поскольку дыма без огня не бывает.

Если власти страны встанут на рельсы "печатного станка", конфронтации с международными финансовыми институтами и будут разочаровывать рынок уже своими фактическими действиями и тем оправдают негативные ожидания рынка, то это не ограничится одним действием. Одно действие будет бессмысленным без целой цепочки решений и событий. По мере того, как власти будут разочаровывать инвесторов, гривня будет продолжать падать.

Но полагаю, что негативный сценарий не будет реализован, поскольку такой сценарий не пойдет на пользу никому, и будет самоубийственным не только для финансового положения страны, но и для самой власти.

На мой взгляд, ни новый глава НБУ, ни президент Владимир Зеленский, ни кто-либо еще, кто сегодня управляет финансовой политикой страны, не перейдут недопустимые линии, потому что это будет контрпродуктивно для всех, и в этом не будет ни одного выгодополучателя.

Потерять все наработанные за прошлое время достижения, было бы абсолютно не логично и полностью абсурдно. Если бы власти Украины хотели бы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, или проводить контрпродуктивную политику, которую иногда озвучивают люди, которые непосредственно не влияют на финансовую политику государства, то возникает вопрос, а для чего тогда были прошлые реформы? Для властей Украины, в этом контексте, тогда не было бы никакого смысла в принятии непопулярного закона о земле и, так называемого, "антиколомойского" закона.

Но тем не менее, рынок испугался, а поэтому у нового главы НБУ Кирилла Шевченко, в данный момент, есть непростая негласная задача – вернуть доверие людей к гривне и развеять страхи относительно будущей финансовой политики государства. И первые шаги в этом направлении он уже сделал.

На прошлом заседании НБУ, вопреки ожиданиям рынка, регулятор не стал далее снижать свою основную ставку, сохранив ее на прежнем уровне 6%. Этим НБУ дал сигнал о том, что у него нет цели по наводнению ликвидностью экономики любой ценой. И, даже несмотря на слова президента о желании "дожать банки" и запустить в стране кредитование, НБУ будет сдержан в своих действиях.

Своей сдержанностью, НБУ частично успокоил рынок и частично остановил волну роста страхов по отношению к будущей политике ведомства. За счет этого, после заседания НБУ, гривня вновь начала укрепляться. И вероятнее всего, со временем, по мере того как доверие к Украине будет восстанавливаться, курс гривни сможет укрепиться до отметки 25-26 гривень за доллар. Поскольку по другим показателям, в том числе и по профицитному платежному балансу, гривна все еще имеет тенденцию к укреплению.

Но время лечит. Если НБУ не будет совершать ошибочных действий, а власть не оставаться в фарватере политики по сотрудничеству с МВФ и другими финансовыми организациями, доверие инвесторов будет возвращаться. Это постепенно приведет к укреплению национальной валюты Украины.

Н на сильное укрепление гривни не стоит рассчитывать, поскольку, даже если все финансовые показатели будут способствовать сильному росту нацвалюты, в новых условиях ей это сделать не дадут. Вся сила и энергия гривни, которая будет голосовать за курс ниже 25 гривень за доллар, скорее всего, будет трансформирована в увеличение золотовалютных резервов страны.

Что касается желания властей страны по запуску кредитования, нет сомнений, что Шевченко прекрасно понимает - простым наводнением экономики деньгами этот вопрос не решить. Лучший вариант для стимулирования кредитования - путь по совершенствованию законодательства страны и уравновешиванию прав кредиторов и заемщиков, а также послабление в части нормативных требований к банкам для создания рыночных условий для роста кредитования.

Надеюсь, глава НБУ будет действовать именно в этом направлении. Но даже если власти страны, каким-либо образом простимулируют кредитование иным способом, то в текущей ситуации они не смогут это сделать в чрезмерно большом объеме, который бы изменил расклад по ситуации с гривной.

Ввиду вышеизложенного, в ближайшие полгода гривня будет торговаться к доллару в диапазоне 25-29 гривень за доллар.

Но есть еще и третий вариант развития событий для курса гривни, который может начать реализовываться либо в конце этого, либо уже в следующем году.

Он заключается в том, что курс американского доллара на мировом рынке, вне зависимости от Украины и гривни, изменчив. На сегодняшний день существуют достаточно серьезные основания полагать, что доллар США будет падать в цене, по мере того, как мировая экономика будет восстанавливаться после коронакризиса. Если так случится, и доллар будет падать, то гривня может и на больше укрепиться.

Но это очень сильно зависит от того, какие цели в будущем для Нацбанка окажутся важнее. Если НБУ, во главе угла поставит цель в виде ценовой стабильности, то курс гривни может укрепиться и ниже курса 25 гривень за доллар.

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