Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.01.2020, 20:05

Два дела Коломойского, две угрозы для Украины

Виктор Трегубов

журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

Коломойскому не нужен ПриватБанк, как таковой. Его цель - "взять на крючок" Нацбанк и финансовую систему страны

Украинская банковская система все еще под угрозой. И будет под ней еще некоторое время - развязка придет не раньше весны. А мы будем вам об этом рассказывать, потому, что от этого зависит курс гривны и финансовая стабильность страны. А от них - наше общее благополучие.

LIGA.net неоднократно писала о тщательных попытках Игоря Валерьевича Коломойского и аффилированных с ним лиц так или иначе оспорить национализацию ПриватБанка. От десятков (нет, я не шучу) субъектов поданы сотни (нет, я не утрирую) исков в самые различные украинские суды. И все ради одного: признать, что, когда государство в 2016 году забрало у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк - по их же просьбе, и с огромными долгами перед связанными с ними же компаниями - оно поступило нечестно. И банк надо вернуть.

Опять-таки, есть мысль, что это двухходовочка. Подобно путинской двухходовочке на Донбассе: Путину нужно не забрать Донбасс, а впихнуть его в Украину на своих условиях, контролируя нашу страну через него.

Примерно так и здесь: маловероятно (хоть и не исключено), что Коломойскому нужен именно ПриватБанк, даже уже приведенный в приличное состояние за бюджетные средства. Вероятнее, что ему нужно за счет победы в суде "взять на крючок" Нацбанк и финансовую систему страны - с тем, чтобы ПриватБанк хотя бы отозвал иски, поданные против него за отмывание денег в ряде международных судов.

Так, в Лондоне продолжает рассматриваться иск ПриватБанка против Коломойского на сумму в $1,9 млрд. А пока продолжает - под арестом их активы на сумму в $2,6 млрд. О подоплеке этого дела вы можете прочесть в отдельном проекте Лиги. Вкратце - государственный уже Приватбанк обвиняет своего бывшего владельца в кредитовании собственных предприятий с последовавшим перекладыванием долгов на государство. 

А 19 декабря прошлого года Приватбанк подал иск уже в израильский суд. В котором сообщил, что Игорь Коломойский со своим партнером Геннадием Боголюбовым перевели на счета банка Дисконт около $1,2 млрд криминального происхождения. Сумма иска в этом случае - 2 млрд шекелей (около 515 млн евро).

Но дело не только в деньгах.

Именно эти иски мешают Игорю Валерьевичу жить на широкую ногу, как привык, регулярно ополаскивая пятки то в Женевском озере, то на курортах Израиля. Из-за этих исков его ключевые активы арестованы, другие - под угрозой, а сам он вынужден жить в Украине, чего уже много лет успешно избегал.

Именно поэтому ему нужно "трясти" ПриватБанк и его руководство (а заодно - и Нацбанк), бомбя их сумасшедшим количеством исков и осаждая людьми в оранжевых жилетах.

И вот сейчас время поговорить о нескольких - из сотен - судебных процессов по ПриватБанку.

Во-первых, ПриватБанк буквально сегодня, 29 января, уже вынужден был выплатить Коломойскому 21,8 млн гривень по иску от Никопольского ферросплавного завода.

Ранее движимое имущество завода (принадлежащего Коломойскому) было передано в залог в качестве обеспечения его обязательств по кредиту рефинансирования. В 2019 году завод обратился в суд - мол, давайте пойдем на мировую, мы вам досрочно выдадим 21,8 млн, залоговую стоимость этого имущества, а вы снимите претензии. Так и сделали. Но вот, 17 декабря внезапно Хозяйственный суд Киева решает, что мировая недействительна, деньги заводу надо вернуть - и Приватбанк их возвращает. Правда, тут еще будет апелляция.

Во-вторых, беда пришла, откуда не ждали.

22 января Верховный суд отклонил кассационную жалобу НБУ на решение Одесского горсуда. В итоге НБУ не сможет забрать ипотечный земельный участок в Одесской области, записанный на ООО Гаджибей, аффилированное, по мнению банкиров, с Коломойским.

Если просто - Нацбанку теперь, вероятно, в ряде случаев не удасться забрать у "околоколомойских" компаний залоговое имущество за долги. Вместо этого, по решению суда, эти деньги предлагается взыскать… с ПриватБанка (поскольку именно перед ПриватБанком у Гаджибей формально был долг). Вот только Приват-то уже государственный. Таким образом, долги Коломойского просто были переложены на налогоплательщиков. Общая сумма подобных долгов - долгов по кредитам рефинансирования - около 8 млрд гривень.

В-третьих, грядет и еще один суд. Подробнее о нем - в колонке. Но тогда заседание было перенесено. И вот, приближается новая дата - 31 января. Именно тогда Большая палата того же Верховного суда рассмотрит иск братьев Суркисов.

Если просто - Суркисы оспаривают, что они-де связанные с Коломойским лица. А, значит, государство не имело права трогать их деньги в ПриватБанке (оно конвертировало их в банковский капитал - так называемая процедура bail-in).

Если Нацбанк проиграет и этот суд, это будет чудовищный прецедент. Вероятно, что, помимо Суркисов, государству придется вернуть деньги и другим вкладчикам, чьи средства также прошли bail-in - сколь бы то ни было связанным с Коломойским. Включая его фирмы-прокладки. А это около 29 млрд гривень.

Но знаете, что самое смешное?

Когда НБУ признало братьев Суркисов связанными с Коломойским, оно апеллировало к тому, что они владеют частью акций его канала 1+1. А буквально неделю тому, 16 января, братья Суркисы подали в Лондонский арбитраж на Петра Порошенко, обвиняя его в том, что он-де собирался купить у них 50% 1+1, да в последний момент "отскочил", нарушив обязательства.

Таким образом, в Лондоне Суркисы даже не скрывают: да, мы партнеры Коломойского, у нас общий бизнес.

А в Киеве они, параллельно, доказывают, что они никак не связанные с ним лица. Возвращайте деньги.

Именно на этом гибридном разрыве между лондонским и печерским правосудием и зиждятся все надежды Коломойского и его партнеров в последние годы. Увы, как показало недавнее решение Верховного суду - возможно, эти надежды не беспочвенны.

P.S. Пока готовился этот материал, вышло совместное коммюнике по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина. В нем отдельно очерчено мнение ЕС: национализация ПриватБанка - необратима.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - сказано в заявлении.

И, как в старом советском анекдоте - мы все знаем эти лица.

Еще по теме

Читайте также

ПриватБанк оспорил решение суда о 22 млн грн для Коломойского 10.01.2020Коломойский просит больше времени на подготовку к суду с Приватом 18.11.2019
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, игорь коломойский, дело приватбанка, Виктор Трегубов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 