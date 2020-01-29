Два дела Коломойского, две угрозы для Украины

Украинская банковская система все еще под угрозой. И будет под ней еще некоторое время - развязка придет не раньше весны. А мы будем вам об этом рассказывать, потому, что от этого зависит курс гривны и финансовая стабильность страны. А от них - наше общее благополучие.

LIGA.net неоднократно писала о тщательных попытках Игоря Валерьевича Коломойского и аффилированных с ним лиц так или иначе оспорить национализацию ПриватБанка. От десятков (нет, я не шучу) субъектов поданы сотни (нет, я не утрирую) исков в самые различные украинские суды. И все ради одного: признать, что, когда государство в 2016 году забрало у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк - по их же просьбе, и с огромными долгами перед связанными с ними же компаниями - оно поступило нечестно. И банк надо вернуть.

Опять-таки, есть мысль, что это двухходовочка. Подобно путинской двухходовочке на Донбассе: Путину нужно не забрать Донбасс, а впихнуть его в Украину на своих условиях, контролируя нашу страну через него.

Примерно так и здесь: маловероятно (хоть и не исключено), что Коломойскому нужен именно ПриватБанк, даже уже приведенный в приличное состояние за бюджетные средства. Вероятнее, что ему нужно за счет победы в суде "взять на крючок" Нацбанк и финансовую систему страны - с тем, чтобы ПриватБанк хотя бы отозвал иски, поданные против него за отмывание денег в ряде международных судов.

Так, в Лондоне продолжает рассматриваться иск ПриватБанка против Коломойского на сумму в $1,9 млрд. А пока продолжает - под арестом их активы на сумму в $2,6 млрд. О подоплеке этого дела вы можете прочесть в отдельном проекте Лиги. Вкратце - государственный уже Приватбанк обвиняет своего бывшего владельца в кредитовании собственных предприятий с последовавшим перекладыванием долгов на государство.

А 19 декабря прошлого года Приватбанк подал иск уже в израильский суд. В котором сообщил, что Игорь Коломойский со своим партнером Геннадием Боголюбовым перевели на счета банка Дисконт около $1,2 млрд криминального происхождения. Сумма иска в этом случае - 2 млрд шекелей (около 515 млн евро).

Но дело не только в деньгах.

Именно эти иски мешают Игорю Валерьевичу жить на широкую ногу, как привык, регулярно ополаскивая пятки то в Женевском озере, то на курортах Израиля. Из-за этих исков его ключевые активы арестованы, другие - под угрозой, а сам он вынужден жить в Украине, чего уже много лет успешно избегал.

Именно поэтому ему нужно "трясти" ПриватБанк и его руководство (а заодно - и Нацбанк), бомбя их сумасшедшим количеством исков и осаждая людьми в оранжевых жилетах.

И вот сейчас время поговорить о нескольких - из сотен - судебных процессов по ПриватБанку.

Во-первых, ПриватБанк буквально сегодня, 29 января, уже вынужден был выплатить Коломойскому 21,8 млн гривень по иску от Никопольского ферросплавного завода.

Ранее движимое имущество завода (принадлежащего Коломойскому) было передано в залог в качестве обеспечения его обязательств по кредиту рефинансирования. В 2019 году завод обратился в суд - мол, давайте пойдем на мировую, мы вам досрочно выдадим 21,8 млн, залоговую стоимость этого имущества, а вы снимите претензии. Так и сделали. Но вот, 17 декабря внезапно Хозяйственный суд Киева решает, что мировая недействительна, деньги заводу надо вернуть - и Приватбанк их возвращает. Правда, тут еще будет апелляция.

Во-вторых, беда пришла, откуда не ждали.

22 января Верховный суд отклонил кассационную жалобу НБУ на решение Одесского горсуда. В итоге НБУ не сможет забрать ипотечный земельный участок в Одесской области, записанный на ООО Гаджибей, аффилированное, по мнению банкиров, с Коломойским.

Если просто - Нацбанку теперь, вероятно, в ряде случаев не удасться забрать у "околоколомойских" компаний залоговое имущество за долги. Вместо этого, по решению суда, эти деньги предлагается взыскать… с ПриватБанка (поскольку именно перед ПриватБанком у Гаджибей формально был долг). Вот только Приват-то уже государственный. Таким образом, долги Коломойского просто были переложены на налогоплательщиков. Общая сумма подобных долгов - долгов по кредитам рефинансирования - около 8 млрд гривень.

В-третьих, грядет и еще один суд. Подробнее о нем - в колонке. Но тогда заседание было перенесено. И вот, приближается новая дата - 31 января. Именно тогда Большая палата того же Верховного суда рассмотрит иск братьев Суркисов.

Если просто - Суркисы оспаривают, что они-де связанные с Коломойским лица. А, значит, государство не имело права трогать их деньги в ПриватБанке (оно конвертировало их в банковский капитал - так называемая процедура bail-in).

Если Нацбанк проиграет и этот суд, это будет чудовищный прецедент. Вероятно, что, помимо Суркисов, государству придется вернуть деньги и другим вкладчикам, чьи средства также прошли bail-in - сколь бы то ни было связанным с Коломойским. Включая его фирмы-прокладки. А это около 29 млрд гривень.

Но знаете, что самое смешное?

Когда НБУ признало братьев Суркисов связанными с Коломойским, оно апеллировало к тому, что они владеют частью акций его канала 1+1. А буквально неделю тому, 16 января, братья Суркисы подали в Лондонский арбитраж на Петра Порошенко, обвиняя его в том, что он-де собирался купить у них 50% 1+1, да в последний момент "отскочил", нарушив обязательства.

Таким образом, в Лондоне Суркисы даже не скрывают: да, мы партнеры Коломойского, у нас общий бизнес.

А в Киеве они, параллельно, доказывают, что они никак не связанные с ним лица. Возвращайте деньги.

Именно на этом гибридном разрыве между лондонским и печерским правосудием и зиждятся все надежды Коломойского и его партнеров в последние годы. Увы, как показало недавнее решение Верховного суду - возможно, эти надежды не беспочвенны.

P.S. Пока готовился этот материал, вышло совместное коммюнике по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина. В нем отдельно очерчено мнение ЕС: национализация ПриватБанка - необратима.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - сказано в заявлении.

И, как в старом советском анекдоте - мы все знаем эти лица.