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Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м

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Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м

руководитель аналитического отдела Concorde Capital
30.11.2022, 15:28

Экономика Украины имеет все шансы провалиться на 43% в 4 квартале 2022-го. Все это – результат атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру

Основными экономическими событиями последних недель были не монетарные, фискальные или курсовые новости. За этот период ясно проявилась до сих пор не столь очевидная истина: это электроэнергия, а вовсе не деньги или финансовые потоки являются правдивой кровеносной системой экономики. Ведь без доступа к электроэнергии, которая до этого была данностью, невозможно говорить о нормальном функционировании бизнеса или экономическом росте.

Именно наличие электроэнергии становится главным фактором, ограничивающим способность нашей экономики функционировать и восстанавливаться.

Картина цифрами

Простой анализ показывает заметную статистическую зависимость между изменением потребления электрической мощности и изменением реального ВВП начиная со второго квартала 2020 года. Это красноречиво свидетельствует о том, что доступность электроэнергии будет формировать основные макроэкономические показатели этого и следующего 2023 года.

Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м

 

По моей оценке, спрос на электрическую мощность в нынешних социально-экономических условиях будет достигать в среднем 13,6 ГВт в декабре 2022-го – январе 2023-го. Однако после последней террористической атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 23 ноября об удовлетворении спроса на таком уровне речь не идет. Пока я оцениваю способность нашей энергосистемы выдавать мощность на уровне 10,5 ГВт.

На практике это означает, что в четвертом квартале 2022-го потребление электрической мощности может упасть на 41% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, у нашей экономики есть все шансы провалиться где-то на 43% в четвертом квартале, после падения на 35%-37% в предыдущих двух кварталах. Таким образом, реальное падение ВВП Украины вряд ли будет меньше 33% по итогам года.

Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м

 

Если такое ограничение мощности останется и дальше, в 2023 году украинская экономика не сможет продемонстрировать лучший результат, чем падение на 9-11%.

Сценарий коллапса

При этом следующие возможные террористические атаки могут эту цифру изменить к худшему. Ведь, начиная с 10 октября, наша энергетическая система пережила семь массированных террористических атак со стороны российских агрессоров. И каждая из этих атак постепенно сбавляла запас прочности энергосистемы Украины.

Если после первой – шестой атаки привычными стали плановые отключения электроэнергии по стране, а локальные отключения постепенно становились более массовыми и продолжительными, то последняя атака, совершенная 23 ноября, погрузила на некоторое время в темноту почти всю Украину.

Это свидетельствует о том, что запас прочности энергосистемы уже почти иссяк, как и о том, что агрессор постепенно и уверенно приблизился к самым болезненным точкам в этой системе.

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