Энергетикой по экономике: что будет с ВВП и экономическим восстановлением Украины в 2023-м

Основными экономическими событиями последних недель были не монетарные, фискальные или курсовые новости. За этот период ясно проявилась до сих пор не столь очевидная истина: это электроэнергия, а вовсе не деньги или финансовые потоки являются правдивой кровеносной системой экономики. Ведь без доступа к электроэнергии, которая до этого была данностью, невозможно говорить о нормальном функционировании бизнеса или экономическом росте.

Именно наличие электроэнергии становится главным фактором, ограничивающим способность нашей экономики функционировать и восстанавливаться.

Картина цифрами

Простой анализ показывает заметную статистическую зависимость между изменением потребления электрической мощности и изменением реального ВВП начиная со второго квартала 2020 года. Это красноречиво свидетельствует о том, что доступность электроэнергии будет формировать основные макроэкономические показатели этого и следующего 2023 года.

По моей оценке, спрос на электрическую мощность в нынешних социально-экономических условиях будет достигать в среднем 13,6 ГВт в декабре 2022-го – январе 2023-го. Однако после последней террористической атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 23 ноября об удовлетворении спроса на таком уровне речь не идет. Пока я оцениваю способность нашей энергосистемы выдавать мощность на уровне 10,5 ГВт.

На практике это означает, что в четвертом квартале 2022-го потребление электрической мощности может упасть на 41% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, у нашей экономики есть все шансы провалиться где-то на 43% в четвертом квартале, после падения на 35%-37% в предыдущих двух кварталах. Таким образом, реальное падение ВВП Украины вряд ли будет меньше 33% по итогам года.

Если такое ограничение мощности останется и дальше, в 2023 году украинская экономика не сможет продемонстрировать лучший результат, чем падение на 9-11%.

Сценарий коллапса

При этом следующие возможные террористические атаки могут эту цифру изменить к худшему. Ведь, начиная с 10 октября, наша энергетическая система пережила семь массированных террористических атак со стороны российских агрессоров. И каждая из этих атак постепенно сбавляла запас прочности энергосистемы Украины.

Если после первой – шестой атаки привычными стали плановые отключения электроэнергии по стране, а локальные отключения постепенно становились более массовыми и продолжительными, то последняя атака, совершенная 23 ноября, погрузила на некоторое время в темноту почти всю Украину.

Это свидетельствует о том, что запас прочности энергосистемы уже почти иссяк, как и о том, что агрессор постепенно и уверенно приблизился к самым болезненным точкам в этой системе.

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