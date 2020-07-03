Есть бОльшая эмиссия, нет Большой стройки, новых дорог, школ и индексации пенсий

Я против отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Можно долго рассуждать про независимость центробанка, но в сухом остатке я против бездумной эмиссии. Объясню почему.

Во-первых, Нацбанк уже печатает деньги. Каждый день. Сюрприз. Но это так работает: любой рефинанс (например, привлечение Укрэксимбанком кредитов на 19,27 млрд грн под госгарантии для строительства дорог), покупкой облигаций и валюты на межбанке, уменьшением обязательств для коммерческих банков по резервированию. Все это эмиссия.

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Во-вторых, если есть желание "напечатать" денег, чтобы увеличить инфляцию до 6% (я разные цифры слышала), то вы говорите, что таргет Нацбанка по инфляции должен быть 6/8/25%. А покажите математическую модель. Почему именно 6%, а не 15%?

В-третьих, и в-главных, бОльшая эмиссия не приводит к росту экономики в долгосрочном периоде. Допустим, мы поменяли Смолия, и новый глава НБУ сказал, хорошо, ребята, включаем станок. Покупаем ОВГЗ Минфина, или раздаем еще 10 кредитов по 20 млрд разным субъектам (ну никто же не предполагает, что 3000 грн в собесе будут выдавать?) Через какое-то время деньги попадут в руки людей - они станут покупать больше товаров. Увеличится спрос, но производство не увеличится завтра. Предложение останется таким же. Да, это "разгонит" инфляцию (помним про баланс спроса и предложения, и что происходит, когда спрос выше). Читайте также - Додавили банки, додавим и экономику, или Похождения 11 друзей Бени Но по факту, через год за ту же сумму украинец сможет купить уже меньше товаров, чем раньше. Станет ли ему хорошо от этого? Не думаю. С другой стороны - предприятие. У него начинают покупать больше, но производить больше он не может, и пока что поднимает цены, и думает, чтобы через месяц купить новый станок. Но через месяц цены на станок тоже выросли, потому что у производителя станков тоже стали покупать больше, а ему нужен свой станок, чтобы производить больше. И первому предприятию нужно снова поднять цены на товары. Это замкнутый цикл повышения цен. Называется неконтролируемая спираль инфляции. Читайте также - Товарищи депутаты, каких вам еще реформ не хватает Спираль инфляции сложно остановить. Вынимать деньги из экономики - очень больно. Это делается через повышение учетной ставки и снижение расходов бюджета. Не будет больше Большой стройки, новых дорог, школ, индексации пенсий, дешевых кредитов и всего того, что мы можем делать сейчас. Сухой паек. Так с чем мы боремся? Со своими собственными обещаниями и программами?

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