Есть надежда: два способа проверить, будут ли Слуги народа реформировать Таможню

Нещодавно Міністр фінансів Сергій Марченко написав колонку про реформу Митниці, назвавши три першочергові кроки на цьому шляху: діджиталізація, прозорі електронні сервіси та кадрове перезавантаження.

Характерно, що ухвалений урядом після мого звільнення оновлений План реформування і розвитку митних органів, на 90% співпадає — причому слово в слово — із дорожньою картою Нової митниці, яку я очолював. Отже, надія є.

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Тестом на готовність Уряду реформувати Митницю стануть зміни в IT та кадровому питанні.

ТОП-4 проблеми в ІТ Митниці або чому потрібно продовжити будувати нову ІТ-систему

1. Дані Митниці відкрито продаються на піратських сайтах. Кілька сотень доларів — і у вас на руках інформація про те, що, звідки, скільки та за скільки імпортує ваш конкурент. Ба більше, імпортно-експортні операції щодо товарів воєнного призначення — теж там.

Серед головних причин — історичні особливості архітектури системи і зберігання даних, а також відсутність Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор-2006". Спойлер: побудувати КСЗІ на існуючу систему фактично неможливо — в тому числі, через відсутність у неї повноцінної технічної документації.

2. Доступ до коду головної митної системи — Інспектора — на сьогодні зосереджений в руках лише однієї (!) людини, яка замкнула на собі всі знання про роботу системи.

Розробка нових сервісів в Інспекторі відбувається з порушенням звичного в індустрії ланцюга IT-розробки, тестування по суті відсутнє - апдейти для перевірки просто ставляться на одну із менших по розміру регіональних митниць, а їх реліз нерідко проходить із порушенням законів.

Наприклад, там, де Митний кодекс України вимагає наявність електронного цифрового підпису при митному оформленні товарів, система інколи пропускає без, чим піддає сумніву законність усіх імпортно-експортних операцій.

3. Більшість роботи ведеться в паперовому вигляді — як наслідок, великий вплив людського фактору.

Наприклад, на сьогодні інспектори перевіряють митні декларації вручну, в тому числі щодо митної вартості товару, приймаючи суб'єктивні рішення по кожній з них.

Ще цікавіше, кожен інспектор має доступ до номеру телефону та e-mail декларанта, що прямо відкриває можливості для змови і корупції.

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Вручну генеруються і деякі порядкові номери декларацій, що відкриває можливість зробити запис заднім числом чи "затерти" непотрібний документ.

Мільйони поштових відправлень митники оформлюють теж вручну — паперове навантаження на них настільки велике, що їх тільки й вистачає на проставлання штампів на посилках.

4. Скористатися послугами Митниці безкоштовно, без участі посередника, на сьогодні неможливо. Зрозуміло, що складні операції великого бізнесу у всьому світі проходять з використанням брокерів. Але і по звичайним товарам, якщо ви наважитесь самостійно оформити митну декларацію, вам однаково доведеться встановити платний брокерський софт.

Тобто на сьогодні громадянину розмитнити щось просте для особистого користування, як-от автомобіль чи книжки з Amazon, без брокера неможливо, а отже, переплати не уникнути. Нерідко, оплата послуг брокера при експрес-перевезеннях в кілька разів перевищує мита, які потрібно сплатити в бюджет, і затягує оформлення, яке могло б займати хвилини, на декілька днів.

Як має бути?

1. Митниця — це передусім сервіс. В ідеалі — зручний та швидкий. Кожна дія має бути зафіксована, а людське втручання до процесів — мінімізоване. Для цього потрібен сучасний софт — нова, технологічна, і головне, безпечна ІТ-система Митниці.

Ми провели ІТ-аудит, розробили проект нової архітектури, знайшли міжнародне донорське фінансування і почали вирішувати описані вище проблеми. Я вдячний команді ІТ, яка прийшла зі мною будувати Нову митницю, за готовність продовжити реформу далі. Щотижня команда під керівництвом Євгена Єнтіса постить у Facebook статус-звіти під хештегом #що_там_у_ІТшників_Нової_митниці?

Прискіплива увага нас з вами, медіа, громадськості до IT-процесів на Митниці мінімізує ризик відкату реформи. Наразі вікно для змін — дуже вузьке, тому спуску давати не можна.

2. Максимальна автоматизація всіх процесів та максимальна цифровізація усіх сервісів Митниці.

Запуск мобільного застосунку e-Border — митний контроль має бути швидким та непомітним з клієнтоорієнтованою комунікацією: користувача послуг Митниці цікавить не причина 6-годинної черги на кордоні, а як швидко він/вона зможуть його перетнути.

3. Кожна фізична або юридична особа повинна мати вибір, як саме взаємодіяти з Митницею — напряму чи через посередника.

У кожної такої особи повинна бути можливість створити та заповнити митну декларацію а) самостійно; б) на загальнодоступному вебресурсі; в) безкоштовно.

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Нова митниця, яку я очолював, вела роботу одразу за 100 проєктами: тут і IT-проєкти, і інфраструктурні, і кадрові, і в площині бізнес-процесів.

Короткий опис кожного з них (що дає проєкт, що вже зроблено і що ще потрібно зробити) можна знайти тут.

Про кадри

Міністр фінансів Марченко заявив, що кадри на Митниці змінюватимуть доти, доки вони не почнуть працювати ефективніше. Втім, на мою думку, просто перебирати топ-менеджерів із надією, що випадково вгадаєш - це шлях в нікуди.

Рано чи пізно не буде навіть з кого обирати - мало хто із професійних і чесних людей хоче бути просто гвинтиком в хаотичній системі.

Потрібно зробити дві речі:

1. Провести об’єктивну переатестацію працівників Митниці із перевірками на доброчесність і фахові знання.

2. Перевести тих, хто її пройшов, на контракт із чіткими правами і обов’язками — і, як наслідок, підвищити їм зарплату.

В українському суспільстві сформувалась думка, що проблема корупції та контрабанди на Митниці вирішується звільненням, причому усіх одразу. Коли за раз всіх "поганих" замінюють на всіх "хороших".

Насправді так державний апарат не працює, "хорошим" працівника в бізнесі роблять не якісь природні якості, а працююча система мотивації і покарання. Для того, щоб Митниця працювала ефективніше, потрібно завершити переатестацію кадрів, яку я розпочав, але, на жаль, не встиг завершити.

В системі Митниці працює багато фахових та доброчесних кадрів — золотий фонд Держмитслужби з досвідчених ветеранів, багато молодих інспекторів, які не хочуть бути складовою старого корупційного механізму і працювати за лекалами радянської бюрократії.

Таких, шляхом переатестації, потрібно знайти, підвищити на посадах, і, звісно ж, підняти рівень заробітньої платні. Інспектор на митному посту має отримувати не менше за митного брокера — вони виконують схожу роботу, а отже, й оплата праці має бути відповідною. На сьогодні - це в межах 17 000 гривень на руки, а не близько 8 000 гривень, як є тепер.

Тих працівників Митниці, які мають прогалини у знаннях та навичках, потрібно додатково навчати. З недоброчесними митниками — звісно, прощатися.

І ще пам"ятати: зарплата не зробить з поганої людини чесну, але підвищення зарплат дасть можливість поступово перенабрати людей замість тих, хто переатестацію не пройшов.. Досвід проведення перших відкритих конкурсів на Новій митниці довів: на конкурси часто приходять одні й ті ж митники. Це замкнене коло. Аби люди з бізнесу йшли у реформи, потрібно підвищувати зарплату митників до ринкової.

А поки #стоїмо

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