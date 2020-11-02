Этично ли уклонение от уплаты налогов? Смотря с какой стороны посмотреть

Никогда не рассматривала вопрос уклонения от уплаты налогов через призму этических принципов. А вы? Что первое приходит в голову – этично/неэтично?

Оказывается, есть три абсолютно разные перспективы, которые стоит изучить прежде, чем давать оценку этично/неэтично. Особенно, если абстрагироваться от своих компетенций и места работы, просто пофилософствовать.

Готовы?

Деонтологическая этика (Иммануил Кант, Джон Ролз) – этика, основанная на соблюдении правил, положений, законов и норм. Мол, если используешь законные методы, то это этично.

Консеквенциализм (Джон Стюарт Милль, Джереми Бентам) – согласно этой системе убеждений, поведение этично, если результат выгоден для наибольшего числа людей, даже если за это приходится платить.

Аретология или этика добродетели (Аристотель) – согласно этому подходу, этическое поведение – это то, что позволяет человеку достичь своих высших моральных качеств.

Так вот, применительно к стратегиям уклонения от уплаты налогов физическими лицами, каждая точка зрения предлагает уникальное понимание того, что является правильным.

Человек, придерживающийся деонтологической точки зрения, скорее всего, скажет: "пока человек следует Налоговому кодексу и действует законно, стратегии уклонения от уплаты налогов, скорее всего, будут считаться этичными".

Сторонники консеквенциализма могут сделать вывод, что стратегии ухода от налогов неэтичны, поскольку уклонение одних от уплаты налогов увеличивает расходы всех остальных и снижает выгоды, получаемые обществом в целом.

А вот по Аристотелю, если человек уклоняется от уплаты налогов, но при этом оказывает финансовую поддержку учреждениям и организациям (занимается благотворительностью), принося тем самым пользу обществу, не будет считаться неэтичным.

Лично мне близка философия Канта. Но все чаще слышу в дискуссиях аргументы "я не плачу налоги, но помогаю больницам/одеваю наших военных/обустраиваю инфраструктуру в своем районе". Все по Аристотелю.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы говорили о налоговой морали с философской точки зрения. Не через призму того, что лично мне дало государство взамен уплаченных налогов (этот аргумент я чаще всего слышу), а в контексте выгод для общества в целом.

Оригінал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.