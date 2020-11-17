Факап Кабмина: в бюджете не хватает средств на пенсии, соцвыплаты и другие "мелочи"

1. Станом на 9 листопада, непрофінансовано близько чверті видатків державного бюджету – 323 млрд. З них близько 140 млрд – зарплати, пенсії та соціальні виплати за листопад-грудень.

2. План по доходах на листопад-грудень – 111 млрд. За умови сильного перевиконання на 25% (яке зараз відбувається "азарівським" шляхом: фіскали не відшкодовують ПДВ експортерам та пресують бізнес платити наперед) вийде якраз трохи менше 140 млрд – достатньо для зарплат, пенсій та соцвиплат, але нічого іншого.

З урахуванням удару по економіці від локдаунів, таке перевиконання є оптимістичним.

3. Відповідно, близько 200 млрд видатків треба профінансувати за рахунок запозичень, це ⅔ від планового дефіциту бюджету на 2020 рік (298 млрд).

Плюс, необхідно рефінансувати 49 млрд погашень у листопаді-грудні. До кінця року залишилося сім аукціонів із залучення державного боргу, на останньому було залучено 8 млрд, і це було значно більше, ніж на попередніх.

Ймовірно, можна залучити в середньому по 10 млрд за кожен аукціон, якщо Мінфін готовий платити за борг вищий відсоток та тиснути на державні банки. Все одно, з урахуванням 49 млрд погашень, це всього лише 20 млрд додаткового ресурсу на фінансування видатків крім зарплат, пенсій та соціалки, – лише 10% від потреби.

4. Що це за видатки, які не буде профінансовано?

Найперше – капітальні витрати державного бюджету: станом на листопад, їх профінансовано лише наполовину – 59 млрд зі 115 млрд.

Для порівняння, у 2019 році капітальні видатки державного бюджету становили 78 млрд (при плані 98 млрд). По суті, бюджетна політика уряду перетворила "Велике будівництво" на відносно невелике.

5. Окрім капітальних видатків, на початок листопада, на 51 млрд непрофінансовано охорону здоров'я – це 40% від річного бюджету в рік епідемії! І "дрібнички", типу 33 млрд на оборону під час війни (30% від річного плану).

Сказати, що це жахливе управління бюджетом з боку уряду – нічого не сказати.

Менше з тим, як можна спробувати врятувати ситуацію?

Найлогічніше – швидко виконати умови програми МВФ і разблокувати нормальний доступ до фінансування запозичень. Це дозволить профінансувати значну частину видатків, на які зараз не вистачає коштів.

Порівняно з попередніми програмами, коли доводилося піднімати тарифи для людей, зараз все доволі легко: проголосувати нормальний закон про судову реформу, проголосувати закон, який би зняв конституційну кризу з антикорупційною реформою, та привести силами уряду до реалістичного вигляду бюджет на 2021 рік.

Альтернатива – емісійне фінансування з боку НБУ. Воно не вирішить проблему, оскільки, якщо його застосувати в обсягах нинішнього недофінансування бюджету, ми отримаємо вже на початку 2021 року стрімку інфляцію, девальвацію гривні (цифра 36,6 зненацька може набути нового змісту) і неможливість фінансувати вже бюджет 2021 року.

Ніж друкувати гривню, краще вже провалити бюджет на 2020 рік – наслідки будуть менш критичні.

Наразі, ситуація така – несемося далі.

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