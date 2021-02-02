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Февральское укрепление: покупать сейчас доллар на все гривни или нет?

Февральское укрепление: покупать сейчас доллар на все гривни или нет?

президент инвестиционной группы Универ
02.02.2021, 17:01

С февраля, обычно, начинается сезонное укрепление украинской национальной валюты. Как это повлияет на рынок в этом году (укр)

Позаду залишилися два традиційно найскладніші місяці для гривні – грудень і січень. Перед новорічними святами держава активно розплачується зі своїми підрядниками, і в економіку вкидаються величезні обсяги гривні. Чимало з них потрапляє на валютний ринок та тиснуть на курс нацвалюти до долара. 

Цього грудня понад 200 млрд гривень із державних і муніципальних бюджетів та фондів перекочували в приватний сектор. Проте курс гривні до американця коливався у вузькому діапазоні – 27.8-28.5 гривень за долар.

Професійні валютні спекулянти бояться бавитися в традиційну гру – "купляй бакси на всі гроші, бо гривня точно впаде". Адже Нацбанк за останні роки кілька разів дуже боляче покарав таких гравців через суттєве посилення гривні. 

З лютого, зазвичай, починається сезонне укріплення нашої національної валюти. 

Сотні великих агрокомпаній, які тримають експортну виручку в іноземній валюті, заводять в Україну долари та продають їх за гривню, щоб готуватися до весняно-польових робіт. Аграріям потрібно проводити ремонт та профілактику сільгосптехніки, закуповувати пальне та посадковий матеріал, придбавати міндобрива та засоби захисту рослин. 

Це на додаток до припливу постійної валютної виручки експортерів залізної руди та металів, ціни на які сильно виросли в останні місяці. 

Також не зменшуються потоки грошей від наших заробітчан, котрі, не зважаючи на карантини, успішно працюють за кордоном і перераховують частину заробітків своїм родинам в Україні. 

На казначейських рахунках Мінфіну достатньо валюти, щоб покривати зовнішні платежі за боргами без додаткових запозичень та без допомоги МВФ. Ба більше, іноземні портфельні інвестори швидко збільшують обсяги гривневих Облігації внутрішньої державної позики України. За півтора місяці вони докупили ОВДП на 20 млрд гривень. 

Причин для послаблення гривні на піврічному економічному горизонті не видно. 

В найближчі місяці на валютному ринку буде тенденція до посилення гривні. Можна очікувати курс нацвалюти в діапазоні 27-28 за долар США за базовим сценарієм. Навряд чи ми побачимо позначку 26 ₴/$ на табло обмінників, хоча десь там нинішній реальний курс за моїми оцінками. Національний банк не дозволить гривні суттєво посилитися, щоб не наражатися на критику експортерів. 

Практична рекомендація – підвищити частку гривневих активів у своїх портфелях.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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