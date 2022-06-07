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Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике

Цей матеріал також доступний українською
Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике

экономист, предприниматель, преподаватель финансов в kmbs
07.06.2022, 16:10

Бизнес просит уволить Данила Гетманцева с должности главы налогового комитета Верховной Рады. Контраргумент им – а кого вы видите на его месте

Фигура главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева в бизнес-кругах ассоциируется с чем-то почти демоническим. Его фискальные инициативы уже долго раздражают прежде всего малый и средний бизнес. Недавно коллективное обращение по его отстранению от должности поддержали 11 бизнес-ассоциаций. Текст письма подписали тысячи предпринимателей.

Контраргументом по его отставке выступает "а кого вы видите на его месте?"

И именно этот вопрос заставляет задуматься – разве глава налогового комитета Верховной Рады должен быть главным ответственным за экономическую политику?

Да, это важная должность, но вы можете назвать многих глав этого комитета предыдущих созывов? С какого времени этот комитет ответственен за экономические реформы?

Поэтому, отвечая на вопрос "Кто вместо Гетманцева?", возникает следующая версия ответа:

– Ключевой персоной и лидером экономических реформ должен быть премьер-министр. И если с экономикой ассоциируется Гетманцев, то это проблема именно премьера. Его команда должна выступать драйвером реформ, а налоговый комитет скорее уточнять общий курс и приводить его в порядок.

- В команде премьер-министра должна быть сильная влиятельная политическая фигура министра экономики, а балансировать прихоти и возможности должен министр финансов.

- Вся деятельность правительственного экономического блока должна быть координирована с политикой Национального банка.

- А где-то в конце этого пути "причесывать" и приводить в порядок реформы должен законотворец в лице разных комитетов, среди которых один из важнейших – это комитет налоговой и таможенной политики.

В этом нормальном статус-кво фигура главы комитета вообще имеет немного шансов на одиозность и рождение такого количества инициатив.

Поэтому отрывая Гетманцева от станка плохо работающих экономических инициатив, списанных с опыта других стран, надо думать не столько над сильной кандидатурой на его должность, сколько над тем, существует ли в правительстве мощная экономическая команда.

Мы мечтаем о послевоенном восстановлении экономики Украины, ведь любая победа должна быть для чего-то большего. И одним из самых значимых аспектов видится самая достойная жизнь и благосостояние украинцев.

Уже сейчас стоит задуматься над будущим экономическим блоком будущего правительства. Для правительства Будущего.

Это должны быть люди смелые и патриотические, амбициозные и профессиональные, те, у кого уже есть план для будущих реформ и которые искренне верят, что цели экономического развития заключаются не в переписывании чужого опыта в казуистику новых законопроектов, а в том, что именно наша страна способна создать новейший передовой опыт современных экономических преобразований.

Эта команда должна быть готова к быстрым и резким изменениям правил игры, которые сделают Украину особенной на экономической карте мира.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
налоги Даниил Гетманцев Денис Шмыгать экономическая политика
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