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Год с новым финмониторингом. Пока штрафуют мало. Но стало строже

Год с новым финмониторингом. Пока штрафуют мало. Но стало строже

старший юрист адвокатского объединения PwC Legal в Украине
02.04.2021, 13:03

Уже год, как в Украине действует закон о предотвращении отмывания доходов. Как изменилась жизнь бизнеса и чего еще ожидать

Уже почти год в Украине действует новое законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующий закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (AML-Закон) вступил в силу 28 апреля 2020 года.

Что уже изменилось, а к чему только стоит готовиться? Как новое законодательство повлияло на бизнес?

О ключевых нововведениях

  • уменьшено количество признаков финансовых операций и поднят порог для финансовых операций (с 150 000 грн до 400 000 грн), подпадающих под финансовый мониторинг;. 
  • расширен круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ);
  • требуется предоставление полной информации о структуре собственности бизнеса вплоть до конечных бенефициаров, а также ежегодная актуализация сведений в Едином государственном реестре;
  • введено обязательное применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов;  
  • больше не нужно персональное присутствие клиента для целей верификации, что позволит СПФМ перейти к дистанционной верификации; 
  • значительно увеличены штрафные санкции за несоблюдение законодательства. Для банков максимальный штраф за нарушения AML-Закона установлен в размере до 135 млн грн; для финансовых учреждений – санкция в размере 10% годового оборота, но также не более 135 млн грн; для других СПФМ – санкция в размере не более двукратного размера полученной выгоды, а если объем выгоды определить невозможно – до 27 млн грн.

Ситуация в Украине и опыт других стран

Увеличение штрафов в Украине, кроме прочего, привело к большей сознательности тех, кто ранее предпочитали игнорировать требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов и не регистрироваться в качестве СПФМ. Согласно ежемесячным публикациям Национального банка Украины, в Украине пока нет широкой практики привлечения СПФМ к ответственности и применения штрафных санкций в крупных размерах. 

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Тем не менее, рекомендация в этой сфере остается одна: если вы должны были стать на учет в качестве СПФМ, но пока не сделали этого, это должно стать приоритетным для компании, чтобы предотвратить применение санкций. А если вы уже зарегистрированы как СПФМ – все внутренние документы касательно финансового мониторинга (например, правила, программа) должны быть обновлены согласно требованиям нового AML-Закона.

За рубежом есть опыт судебных разбирательств в данной сфере, где суммы штрафов достигают размеров, существенно больше украинских. Например, банк ING был оштрафован в Нидерландах суммарно на 775 млн евро за нарушения, произошедшие в 2010-2016 годах. Danske Bank грозит штраф в размере до 9 млрд евро за проведение транзакций, связанных с отмыванием средств через филиал в Эстонии на сумму около 200 млрд. евро в течение 2007-2015 годов, хотя аналитики утверждают, что итоговый размер штрафа будет существенно меньшим.

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Помимо штрафов, идет речь и о ликвидации финансовых учреждений. Европейский центральный банк принял решение о ликвидации ABLV банка, одного из крупнейших банков Латвии, вследствие обвинения органами США в отмывании доходов, которое привело к сокращению ликвидности банка.

Открытые вопросы регулирования в сфере AML

AML-Закон обязал Кабмин, НБУ и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам привести в соответствие ряд нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений закона. Это необходимо было сделать до 28 июля 2020 года, но даже по прошествии почти года здесь все еще остались пробелы.

Например, так и не утвержден документ, который запустит реализацию проверки конечных бенефициаров (форма схемы структуры собственности юридических лиц). Кроме того, в случае существования нормативно-правовых актов, которые были разработаны в соответствии с предыдущим (уже не действительным) законом о противодействии отмыванию доходов, СПФМ находятся в двоякой ситуации, задаваясь вопросом – должны ли они руководствоваться и новым законодательством, и старым?

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В вопросе приведения законодательства в соответствие с AML-Законом наиболее продвинулись специалисты НБУ, принявшие соответствующие постановления для банков и небанковских финучреждений, а Министерство финансов и Министерство юстиции все еще должны выпустить ряд подзаконных нормативно-правовых актов в сфере финансового мониторинга.

Также ожидаются дополнительные разъяснения по финансовому мониторингу виртуальных активов от Министерства цифровой трансформации.  

Удаленная верификация: как быстро заработает повсеместно

Важным нововведением является не только законодательное закрепление системы удаленной верификации, но и разработка НБУ инструкций по этому вопросу для СПФМ, которые находятся в его сфере регулирования. НБУ предоставил подробные разъяснения для СПФМ и их клиентов касательно моделей удаленной верификации (полноценная и упрощенная), а также этапов и особенностей каждого из способов верификации.

В качестве способов верификации теперь можно использовать видеосвязь, систему BankID (вместе с электронной подписью в случае полноценной верификации) и госсистему Дія.

Отдельно необходимо упомянуть о необходимости применения метода liveness detection method при использовании некоторых упрощенных моделей удаленной идентификации и верификации. Набор алгоритмов, используемых при идентификации с помощью liveness detection method, должен помочь СПФМ отличить реального человека от его репродукции или иной цифровой подделки личности. Алгоритмы, которые использует система, считывают активное проявление бодрости человеком (улыбка, моргание), а также проявление пассивной жизнедеятельности (например, особенности текстуры кожи). 

Так как данные механизмы удаленной верификации являются новыми для украинского бизнеса, а также достаточно дорогостоящими, их реальное применение на практике требует дальнейшего изучения. Но это шаг в правильном направлении применения инноваций в достаточно консервативной индустрии.

Колонка написана в соавторстве с Ольгой Поповой, юристом адвокатского объединения PwC Legal в Украине

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