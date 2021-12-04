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Госбюджет-2022 принят. С каким финансовым документом будет жить Украина и откуда деньги

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Госбюджет-2022 принят. С каким финансовым документом будет жить Украина и откуда деньги

народный депутат VIII созыва, член наблюдательного совета АО "Альтбанк"
04.12.2021, 00:26

Увеличение минималки, пенсий, расходов на здравоохранение и "тысяча Зеленского". Основные показатели госбюджета-2022

2 декабря 2021 года, 268 депутатов Верховной Рады проголосовали в целом за бюджет Украины на 2022 год.

Документ предусматривает следующее.

Основные макроэкономические показатели:

доход государственного бюджета составит 1,322 трлн грн;

расходы запланированы на уровне 1,497 трлн грн;

дефицит удерживается на отметке 3,5% ВВП, а финансирование государственного бюджета составит 188,7 млрд грн;

минимальная зарплата будет 6 700 грн (с 1 октября 2022 года), а минимальный прожиточный минимум вырастет сначала до 2 600 грн (с 1 июля 2022 года), затем до 2 684 грн (с 1 декабря 2022 года);

номинальный ВВП ожидается в объеме 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%;

курс гривны ожидается в размере 28,6 – 28,7 грн за доллар США.

Источники поступлений в бюджет:

1. Законопроект №5600 – недавно принятый налоговый закон, который уже успели включить в госбюджет.

Разъяснение:

а). Должны вырасти доходы от ренты на 54%.

Несмотря на то, что ожидавшиеся миллиарды от ренты на руду, что предусматривал законопроект №5600, дополнительные 23 млрд грн получат с ренты на добычу газа в результате ценового ралли на рынках.

б). От ренты на руду бюджет получит дополнительно лишь 240 млн грн, то есть всего на 2022 год – 4,7 млрд грн.

2. Падают поступления от налога на прибыль физических лиц на 7% (11 млрд грн.). Эти средства пойдут в общины для удержания тарифов на тепло на постоянном уровне, в соответствии с подписанным Меморандумом.

3. Также предусмотрено увеличенное наполнение бюджета за счет:

- налога на прибыль (дополнительные 21 млрд грн, в общей сложности будет 158 млрд грн);

- НДС украинского (дополнительно 13 млрд грн, всего 179,6 млрд грн);

- импортного НДС (дополнительные 6,5 млрд грн, в общей сложности 405 млрд грн);

- акцизов (дополнительные 1,5 млрд грн и дополнительные 5,3 млрд грн отечественного и импортного);

- и экологического налога (дополнительные 1,7 млрд грн.).

Расходы бюджета:

1. Дополнительные 3 млрд грн на сферу здравоохранения.

Кроме того, предусмотрено поднятие зарплат медицинским работникам. Минимальная зарплата врачей составит 20 000 грн, средняя зарплата – 24 000 грн, зарплата среднего медперсонала – 13 500 грн. На эти повышения выделено 2 млрд грн.

2. 5,5 млрд грн (100% очереди) выделено на приобретение жилья ветеранам АТО.

3. С 1 января поднимаются стипендии студентов ВЗО до 2 000 грн (повышена до 2 550 грн) и среднего специального образования с 480 грн до 1 250 грн.

4. Увеличивается финансирование безопасности и обороны до 6% от ВВП (322,7 млрд грн). Дополнительные 30 млрд на капитальные расходы и 1,8 млрд грн на цифровизацию.

5. Дополнительные 25 млрд грн на инфраструктуру:

- 9 млрд грн на субвенции общинам на больницы и учебные заведения;

- 4,4 млрд грн на развитие аэропортов (включая 1 млрд грн на УНА – Украинские национальные авиалинии);

- 4,3 млрд грн на железную дорогу и электрификацию;

6. Дополнительных 5 млрд грн на культуру, из которых:

- 2,5 млрд на "Большую реставрацию";

- 1 млрд в поддержку кино;

- 183 млн грн на развитие книгоиздательства;

7. 3 млрд грн на "тысячу Зеленского".

Есть еще ряд позиций, предусмотренных в бюджете, но финансирование в пределах 1 млрд грн.

Что касается "прихоти" президента Владимира Зеленского: мощные инфраструктурные и культурные проекты, "по тысяче вакцинированному" против коронавируса, – посмотрим, смогут ли это реализовать в полной мере.

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