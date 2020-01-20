Гривня: куда летим?

Все последние месяцы прошедшего года страна с удивлением следила за курсом национальной валюты. Он рос. Это непривычно. Кто-то восхищался, кто-то ругался, кто-то, памятая предыдущие внезапные укрепления гривни, пытался лихорадочно прикинуть, когда и насколько резко "отскочит".

Лично автор этих строк, признаться, был настороже: супруга работает в международной компании, зарплата индексирована в долларах, "заначка на черный день" тоже была в них. Так что лично мой семейный бюджет от укрепления гривни ощутимо похудел.

С другой стороны, в ситуации, когда на Нацбанк идет явный и неприкрытый наезд со стороны Коломойского - одного из главных стейкхолдеров нынешней команды власти, пытающегося отменить национализацию Приватбанка, как-то не хочется ему помогать, вешая на НБУ всех собак. Попробуем разобраться, что в сложившейся ситуации - его вина, что - не его, а что - не вина. И пояснить коротко и максимально простым языком:

- что произошло с гривней в 2019-м;

- что с ней происходит сейчас;

- и что будет происходить в этом году.

Примерно до 2016-го года Нацбанк так или иначе пытался сдерживать курс гривни. При Януковиче - для обеспечения социальной стабильности. После, когда средства закончились, а война дополнительно ударила по экономике страны - для того, чтобы та вообще не улетела в заоблачные дали. То есть, в целом, для того же, только уже в значительно худших условиях - без резервов и на фоне общей паники.

Когда национальная валюта устаканила свои позиции, Нацбанк решил, что пора восстанавливать в стране кредитование в нацвалюте. И в качестве предварительного шага перешел к таргетированию инфляции. То есть к стратегии, предусматривающей, что подорожание товаров и услуг в национальной валюте должно сохраняться в пределах заранее определенных границ.

А в 2019 году эта стратегия наложилась на действия Минфина, который продавал гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) по очень приличным ставкам. То есть, если совсем просто, эффективно занимал деньги в обмен на обещание вернуть попозже с хорошим наваром. Поскольку для покупки высоковыгодных гривневых облигаций иностранцы заводили в страну валюту, гривна начала укрепляться. Что мы и наблюдали весь прошлый год.

То есть, строго говоря, укрепляли ее действия Минфина. Нацбанк же ей просто не мешал - в рамках ранее определенной стратегии он больше озабачивался тем, насколько в стране по факту все дорожает в гривне.

Результат? С одной стороны, укрепление гривни - это то, о чем мечтали, в том числе и вслух, многие избиратели, и что им обещали многие политики (часто - не веря в саму такую возможность). С другой - это хорошо для тех, кто держал накопления в гривне, но очень печально для тех, кто держал их в долларах или чья зарплата, так или иначе, была привязана к долларовому эквиваленту. Наконец, особенно печально экспортерам - они-то продают товар за доллары, а зарплаты платят в гривнях, и такие скачки резко ломают им годовые бюджеты.

Наконец, самое волнующее - отскочит ли гривня или будет укрепляться и дальше?

Если все будет идти, как и идет, она стабилизируется. Поощрение Нацбанком кредитования в гривне (в декабре регулятор снизил процентную ставку с 15,5% до 13,5%, собирается снижать и дальше) притормозило ее укрепление. Но и в отскок не увело.

Однако проблема в том, что курс гривни зависит далеко не только от политики Нацбанка, но и от других игроков и ситуации в стране в целом. В этом же году:

- от того, сможет ли Украина в этом году рассчитывать на кредитование МВФ,

- от того, придет ли в страну валюта от открытия (или нет) рынка земли,

- от того, убережет ли государство Нацбанк от рейдерских амбиций отдельных олигархов,

- ну и, разумеется, от того, не будет ли каких-то форс-мажоров. От внешнего вторжения до попыток вручную поуправлять экономикой и монетарной политикой.

А вот уже по итогам всех этих дел мы узнаем результат. И даже если финансисты сделают все от них зависящее, важно, чтобы все от них зависящее, сделали и Рада, ОП, суды, и даже армия.

И даже мы с вами - если кому-то из них придется бросаться на помощь. Или, наоборот, на вразумление.