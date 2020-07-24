Гулять так гулять! Если все так просто, давайте напечатаем триллионы гривень

Все частіше лунають слова політиків про користь від девальвації гривні. Вочевидь, вони психологічно готують людей до наслідків друку грошей.

Спочатку президент Володимир Зеленський говорить, що нічого страшного, якщо національна валюта опуститься до 30 гривень за долар США. Тепер Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пропонує девальвацією у 10% простимулювати економіку. Зростання цін та зменшення купівельної спроможності їх не лякає. Головне - зростання економіки.

Мені цікаво, якщо можна підняти добробут людей, надрукувавши гроші, давайте надрукуємо їх трильйони! Простимулюємо вже по-дорослому!

Насправді, інфляцією або друком грошей економіку підняти неможливо. Можна перерозподілити ресурси від бідних до багатих або спотворити структуру ринків та призвести до кризи.

Невже досвід знецінення гривні не довів, що ніякого зростання інфляція не дає?! Лише економічна свобода та твердість грошей дозволять підприємцям якомога швидше підняти економіку, а значить добробут людей.

На жаль, сьогодні люди не завжди розуміють, як працює економіка, і не завжди можуть адекватно оцінити дії та заяви чиновників. Інакше, вже зранку після таких заяв рейтинг правлячої партії скочувався б до нуля.

А так людям доведеться відчути на собі наслідки хибної економічної політики. А втрати, які понесе економіка, ще довго доведеться відробляти підприємцям.

Цікаво, у якій валюті зберігають гроші наші політики- економісти?

Оригінал

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