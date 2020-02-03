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03.02.2020, 17:21

Имидж Украины: как Украине обогнать Кению в погоне за капиталом

Андрей Горохов

генеральный директор инвесткомпании UMG Investments

Мы должны себя спросить: почему иностранный инвестор выбирает более коррумпированную Кению вместо Украины для своих инвестиций

Конкуренция – определяющий фактор во всех сферах жизни и бизнеса. Она существует как на индивидуальном, так и на корпоративном уровне. Однако, в дискурсе о реформах и развитии Украины многие забывают о том, что конкуренция также определяет успешность страны на глобальном уровне.

Украина проводит реформы не "в вакууме", она соревнуется с десятками стран, которым необходим капитал для развития. Как обогнать конкурентов и предложить более выгодные условия для инвесторов, чтобы привлечь этот капитал, обсуждали эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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В обсуждениях инвестиционной привлекательности разговор часто сводится к оценке международных рейтингов, таких как Doing Business Всемирного банка, или Индекс привлекательности страны для венчурного и частного акционерного капитала (The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2018 – IESE Business School).

К сожалению, в Украине часто неправильно интерпретируют их результаты: рейтинги рассматриваются в изоляции от глобального контекста, а результаты упрощаются в поисках громких заголовков. Часто негативных. Например, согласно Индексу привлекательности страны для венчурного и частного акционерного капитала, Украина уверенно улучшала свои показатели с 2015 года, но при этом опустилась на целых пять позиций. Все дело в конкуренции

За это время Украину обогнали пять стран: Кения, Нигерия, Ботсвана, Армения и Сербия.

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Значит ли это, что Украина развивается медленнее, чем страны Африки или предлагает инвесторам условия хуже, чем Армения? Отнюдь нет! Безусловно стоит рассматривать Кению, как знаковую историю успеха в Африке. Страна поднялась на целых 27 позиций за три года. С другой стороны, согласно данным МВФ, чистый приток иностранных инвестиций в Украину в 2018 году был на 54,8% больше, чем в Кению. Кроме того, в 2019 году рост ВВП Кении продолжал замедление, в то время как наша экономика продолжает ускоряться.

Нужно понимать, что рейтинги инвестиционной привлекательности – не оценка успешности. Украина уже успешно развивается и реформируется, и может предложить инвесторам еще больше. Однако, международные рейтинги играют значительную роль в формировании международного имиджа Украины. А наш негативный имидж, созданный годами хаотичных коммуникаций с инвесторами, сдерживает крупных игроков от вхождения в экономику страны.

Вопрос коррупции является в этом случае, вероятно, одним из ярчайших примеров. Как метко отметил на Украинском завтраке в Давосе крупный американский бизнесмен и инвестор  Дэвид Рубенштейн, для международного капитала не так важно наличие коррупции, как ее восприятие. Международный бизнес заинтересован в инвестициях в такие страны, как Украина, благодаря повышенной доходности. 

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Однако, инвесторам также важно избежать восприятия своего бизнеса как коррупционного из-за присутствия на рынке, который ассоциируется с коррупцией. "Люди уверены что вы делаете что-то не правильно, даже если вы ничего такого не делали… Украине стоит поработать и над имиджем и над реальным положением вещей", - подытожил господин Рубенштейн.

Украина должна задать себе вопросы: почему Кения, значительно более коррумпированная, чем Украина, считается более привлекательной для иностранного капитала? И заслуженно ли Украина является практически соседом Кении по Индексу восприятия коррупции (Transparancy International, Corruption perception index 2019) – 126 и 137 места, соответственно?

Как исправить ситуацию?

Ответ прост: Украине остро необходимы большие проекты или инициативы, которые скорректируют наше международное восприятие. И те же рейтинги, которые сейчас ставят на нас клеймо, могут стать самым эффективным инструментом.

В конце концов, не так сложно проанализировать, за счет чего такие, казалось бы, неожиданные конкуренты обгоняют нас в основных международных рейтингах. Их методология находится в открытом доступе. Ключевые направления, которые позволили подняться нашим "конкурентам" хорошо известны в Украине: администрация налогов, диверсификация экономики, процедура открытия и закрытия бизнеса. Всего несколько масштабных реформ, нацеленных на улучшение наших позиций в рейтингах, позволили бы нам демонстрировать такие же сенсационные результаты.

Кроме того, можно заимствовать опыт Армении в создании свободных экономических зон. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные сборы для высокотехнологичных индустрий в таких зонах были отменены. Это не только позволило Армении привлечь новых инвесторов, но и направить свою экономику в сторону развития индустрий с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что только одна свободная экономическая зона в Мегри привлечет 50-70 компаний с $100-130 млн инвестиций.

Уверен, что решительные шаги позволят Украине не только догнать, но и перегнать часть конкурентов за международный капитал. Квалифицированный и трудолюбивый персонал, более низкий, по сравнению с европейскими странами, уровень оплаты труда, природные ресурсы и удачное географическое расположение, усиленные качественной стратегией развития страны и необходимым капиталом позволят Украине найти свой рецепт экономического чуда.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

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Теги: всемирный экономический форум в Давосе, Всемирный банк, Дэвид Рубенштейн
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