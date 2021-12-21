Инфляция пошла по миру: цены будут расти и в 2022-м. Но угроза для Украины в другом

Мы входим в 2022 год с большой неопределенностью. Над Украиной и миром нависает целый ряд угроз, и мы не знаем раньше времени, какие из наших опасений могут сбыться.

Однако одна из этих угроз сбудется точно – и Украину, и весь мир в следующем году накроет ростом цен.

Высокая инфляция уже в этом году приобрела глобальные масштабы.

В США она недавно достигла невиданных за последние 40 лет масштабов – почти 7% в год. Для украинцев (которые еще помнят тысячи процентов инфляции в 90-х) такие темпы роста цен могут показаться смешными. Однако для привычных к почти незаметной инфляции американцев они впечатляющие и вызывают беспокойство. Впрочем, Америка здесь не уникальна и цены растут во всех странах мира.

Читайте также Инфляция ведущих экономик мира достигла исторических максимумов. Что будет в Украине

Растут они и в Украине, упорно оставаясь у отметки в 10% в годовом исчислении. Однако за этой цифрой – относительно невысокой, как для нашей привычной к головокружительному росту цен страны, – скрываются важные детали.

Ведь цены на те же энергоносители выросли в разы – чего стоят одни лишь заоблачные десятки гривень за кубометр природного газа. Население, защищенное ограниченными государством тарифами, еще не испытало на себе это удорожание. Но бизнес, покупающий все по рыночным ценам, ощущает полностью и, конечно, будет закладывать повышение в цены на свои товары и услуги.

Весной мы точно можем ожидать удорожания продуктов питания – по всему миру, включая и Украину. Дело в том, что природный газ является ключевым компонентом при производстве удобрений для аграрного сектора. Безумные цены на газ – безумные цены на удобрения, без которых аграрии не могут получить урожай. Далее, по цепочке, повышение цен заденет и другие категории товаров.

Читайте также Постковидная инфляция vs инфляционная привычка vs выбор политики

Уже сейчас ясно, что высокая инфляция заставит центральные банки развитых стран перестать "печатать деньги", как они делали в последние годы для поддержки экономики. Федеральная резервная система США уже сейчас сворачивает соответствующие программы. Ожидается, что до марта 2022 года они будут полностью остановлены. Далее центральные банки будут поднимать процентные ставки, чтобы сбить инфляцию. Это приведет к удорожанию кредитов и усложнит привлечение инвестиций.

Какие угрозы, кроме очевидного удара по кошелькам из-за высоких цен, это несет для нас? И как с ними справиться?

Важно понимать две вещи.

Во-первых , Украина не способна самостоятельно преодолеть глобальный инфляционный кризис. У Национального банка Украины есть определенные инструменты для сдерживания инфляции. Но полностью ее удержать под контролем, когда цены растут глобально, Нацбанк не сможет. Нам, так или иначе, придется ожидать, пока центральные банки Америки и Европы, являющиеся мировыми эмиссионными центрами, поднимут свои процентные ставки и собьют цены в мировой экономике.

Во-вторых , каким бы неприятным ни был рост цен для рядового гражданина, реальная опасность для нашей страны заключается не в инфляции. А в зависимости от дорогостоящих кредитов, которые станет крайне тяжело привлекать. Все последние годы мы жили в эру дешевых денег благодаря масштабной эмиссии средств центральными банками развитых стран. Однако для нашей страны, которой инвесторы не доверяют и куда инвестируют очень осторожно, деньги даже тогда были дорогими.

Мы постоянно балансируем на грани неплатежеспособности и уже многие годы не можем даже выйти из программы Международного валютного фонда – настолько сильно нам не доверяют на мировых финансовых рынках. Представьте, что произойдет, когда в такой ситуации процентные ставки вырастут еще сильнее и кредиты станут еще менее доступными. Мы просто рискуем стать страной-банкротом и окончательно закрепить за собой неприятный статус беднейшей страны Европы.

Это означает, что противодействие инфляции, которой точно придется заниматься в 2022 году – только вспомогательная мера.

НБУ, безусловно, должен и будет повышать процентные ставки и сбивать цены. Чиновникам безусловно нужно будет воздержаться от раздувания государственных расходов, чтобы не стимулировать дополнительный рост цен. Также крайне важно будет воздерживаться от применения неэффективных для таких условий мер – таких как административное регулирование цен. Оно никак не поможет сдержать цены при глобальной инфляции. Но существенно повредит бизнес и снизит инвестиционную привлекательность Украины.

А вот в повышении инвестиционной привлекательности и главная задача на 2022 и последующие годы. Ведь именно потому, что инвесторы очень осторожно относятся к нашей стране, мы имеем бедную экономику и так сильно зависим от кредитов.

Максимальное облегчение условий для бизнеса, снижение налогов, эффективное взаимодействие с иностранными инвесторами в приватизации, концессиях и других формах государственно-частного партнерства, уменьшение пространства для коррупции и злоупотреблений, справедливое судопроизводство – именно эти вещи способны сделать Украину привлекательной для инвесторов и снять с нашей шеи кредитная удавка. Стабильный приток инвестиций и доступ к дешевому рыночному финансированию государственного долга позволит спокойно жить и развиваться, не боясь обанкротиться и получить очередной макроэкономический кризис.

Слово реформы за последние годы многим надоело и перестало нравиться. Но реальному миру, в конечном счете, чихать на чьи-то личные предпочтения.

Украине, чтобы выжить и добиться успеха, нужны реформы. Должны изучить это как мантру и серьезно заняться реформами в 2022 году.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.