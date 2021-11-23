Инфляция ведущих экономик мира достигла исторических максимумов. Что будет в Украине

В последние месяцы такое знакомое каждому украинцу явление как инфляция стало центром внимания для всего мира. В октябре потребительская инфляция в Великобритании достигла 4,2%, это максимальное значение за 10 лет. Инфляция в США прыгнула еще выше – до 6,2%, чего не видели с 1990 года (тот случай, когда старожилы еще помнят, а молодежь – еще никогда не сталкивалась с таким).

Эти новости отзываются эхом и в Украине, хоть и с определенным ироническим привкусом.

Инфляция на уровне 4-6% в Украине официально считается желанной. Наш текущий показатель инфляции – около 11% – вряд ли удивит даже украинскую молодежь, которая могла постоянно ощущать подобную инфляцию довольно недавно: и в 2018, и в 2017, и в 2016 годах. А бывало и гораздо больше. В целом за последние 10 лет средний показатель потребительской инфляции в Украине составил 12%. То есть чисто с исторической точки зрения, ситуация у нас нормальная.

Но возникает правильный вопрос: если ведущие экономики мира сталкиваются со своими историческими максимумами, не готовиться ли нам к собственным историческим максимумам, по украинским стандартам? А это десятки процентов (конечно, если не считать гиперинфляцию середины 1990-х с ее тысячами процентов).

Для ответа на этот вопрос следует проанализировать структурно текущие двигатели инфляции в мире и в Украине.

Посмотрим на американскую инфляцию. Ускорение там сосредоточено в двух группах – продовольственной и энергетической. Итого на них приходится 21% американской потребительской корзины, по которой считают инфляцию. Наибольший вклад в последний эпизод ускорения сделала именно сравнительно небольшая (7%) энергетическая составляющая. По этой составляющей рост цен в США составляет ощутимые 30% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в октябре 2021 года

Впрочем, в Украине ситуация несколько иная.

Потребительская инфляция достигла пика 11% в сентябре, и в октябре начала постепенно замедляться: до 10,9%. По базовому прогнозу Альфа-Банка, к концу этого года динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлится до 10,1%. Почему же мировая история с разгоном инфляции не повторяется у нас?

Ответ очень прост – на пути быстрого проникновения роста цен энергоносителей в потребительскую инфляцию поставлен административный заслон. Доля энергии в украинской потребительской корзине (8,4%) даже больше, чем в США. Но правительство с привлечением государственных компаний приняло решение о стабильных потребительских ценах на природный газ, электроэнергию и теплоснабжение. (Цена таких решений – тема вне рамок этого текста.) Как видно из таблицы ниже, в последние месяцы динамика потребительских цен на определенные виды энергии (газ, электроэнергию) даже замедляется.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Украине в октябре 2021 года

Источник: Госстат Украины, Альфа-Банк Украина

Таким образом, энергетическую инфляцию, которая сегодня наводит ужас на весь мир, в Украине "замели под ковер". Однако она все равно есть. К примеру, для коммерческих потребителей цены на энергоресурсы стремительно выросли. В октябре рост индекса цен производителей (ИЦП) стремительно ускорился с 45% до 57% – именно из-за энергетической составляющей. Рост энергетической компоненты ИЦП в октябре ускорился с 61% до 148%!

Постепенно увеличение себестоимости бизнеса из-за удорожания энергоносителей будет просачиваться в потребительскую инфляцию. Вместе с тем и сами тарифы для населения рано или поздно придется корректировать вверх. Поэтому влияние однозначно будет значительным, только отсроченным во времени.

Что касается продовольственной составляющей инфляции, то Украина, как ключевой игрок мирового рынка базовых продовольственных товаров очень быстро реагирует на изменение цен. К тому же в Украине вес продовольственной компоненты в ИПЦ очень велик по сравнению с теми же США: 43% против 14%.

Однако скачок мировых цен на продовольственные товары произошел не вчера, он продолжается уже достаточно давно. Если отследить динамику роста экспортных цен на ключевые продтовары (кукуруза, подсолнечное масло), станет очевидно, что пик роста произошел полгода назад и с тех пор прирост стабилизировался (цены не упали, просто высокие цены сравниваются с уже высокими ценами в прошлом году).

Поэтому первоначальное влияние мировой продовольственной инфляции на украинскую потребительскую инфляцию уже даже утихает (что наглядно выражено в быстром замедлении динамики цен на сахар и подсолнечное масло, которая еще несколько месяцев назад была астрономической).

Изменение цен на экспортные товары Украины в годовом исчислении, %

Источник: Альфа-Банк Украина

Но и здесь второстепенные эффекты до сих пор дают о себе знать, постепенно проникая в цены некоторых производных товаров. К примеру, цены на хлеб лишь недавно начали "принимать" повышенные цены на зерно. В 2022 году мы будем наблюдать широкий фронт проникновения именно второстепенных инфляционных эффектов к тренду роста цен.

За последние девять месяцев центральные банки развитых экономик прошли определенный путь в восприятии инфляционного скачка от отрицания (I квартал) до торга ("инфляция носит временный характер") и до принятия (анонс мер по ужесточению монетарной политики, ІІІ квартал).

Центробанки развивающихся стран не обременены таким психологическим арсеналом, и реагируют на инфляционный тренд монетарными решениями еще с I квартала 2021 года, повышая процентные ставки (кроме Турции, являющейся особым случаем, только подтверждающим правило). Инфляционная перспектива стала глобальной данностью.

Украине нужно быть готовой к тому, что времена низкой инфляции, и без того еще не ставшие национальным стандартом, наступят нескоро. По базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза, среднегодовая потребительская инфляция в 2022 году будет превышать 8%.

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