Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.11.2019, 13:40

Информзащита из 90-х. Зачем чиновникам госмонополия вместо Amazon

Дмитрий Бойко

руководитель маркетплейса аукционов UBIZ.ua

"Комплексная система защиты информации" - монстр из 90-х или требование времени? (укр.)

З наступного року усі електронні майданчики, що здійснюють держзакупівлі, мають відмовитись від співпраці з всесвітньо відомими дата-центрами, заплатити Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України до 1 млн грн та, замість інформаційної безпеки, отримати "папірець". 

15 жовтня віце-прем'єрміністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Facebook про закриття "годівниці" під назвою Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (так званий Держспецзв'язок/ДССЗЗІ). Пост віце-прем’єра набрав дуже багато реакцій. Наступного дня відбулося представлення нового очільника ДССЗЗІ Валентина Петрова.

Головний сигнал, який дав Федоров чиновникам і ринку: ДССЗЗІ більше не "кошмаритиме" бізнес. Він також попросив поділитися історіями тих, хто стикався з цим органом, а найяскравіші – зачитав на представленні нового керівника ДССЗЗІ. Ми також вирішили відгукнутися на заклик пана Михайла.

А саме - звернути увагу на вимогу запровадження Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), що передбачена постановою КМУ №166 від 24 лютого 2016 року. Відповідно до цієї постанови, у лютому 2019 року ДП "Прозорро" отримало атестат відповідності КСЗІ свого веб-порталу. Тепер, за цією ж Постановою у лютому 2020 року такі ж атестати повинні отримати всі електронні майданчики. Забігаючи наперед, зазначимо, що цими вимогами держава піклується далеко не про захист інформації. Ниже – чотири причини, чому.

Електронні майданчики, які інвестували десятки тисяч доларів на співпрацю з потужними світовими дата-центрами, тепер мають відмовитися від цієї співпраці на користь ДССЗЗІ.

Право держави вимагати атестат КСЗІ від адміністратора (ДП "Прозорро") і операторів (електронних майданчиків, де відбуваються держзакупівлі) має бути закладено не на рівні Постанови, а Закону. Закон такої вимоги не містить.

Читайте также

УЗ будет продавать все вагоны через ProZorrо - Кравцов 20.11.2019Полиция закупит одежду у фигуранта расследований - Слідство.Інфо 19.11.2019На ProZorro будут продавать разрешения на вылов рыбы 30.10.2019

Не містила обов’язковості атестату КСЗІ і Постанова КМУ у її первісній редакції, у чому можна переконатися на сайті Кабінету міністрів. А саме, п. 10 не передбачав обов’язку оператора здійснювати КСЗІ, а лише декларував таке право. Виходячи з права самостійно вирішувати питання комплексної безпеки інформації, майданчики здебільшого інвестували у співпрацю з потужними світовими дата-центрами, які мали всі відповідні сертифікати і гарантували (реальною безперебійною роботою, а не папірцями) безпеку даних. Незаконна, на наш погляд, вимога, з’явилася згодом саме щоб "обілечувати" майданчики.

Потрібно зазначити, що в реальності саме система Держспецзв'язку нав'язала ідею, що КСЗІ повинен отримати не лише Адміністратор електронної системи – ДП "Прозорро", а й усі підключені майданчики.  Мета схеми зрозуміла: всі підключені майданчики – це потенційні клієнти, які викладуть зі своїх кишень значну суму коштів на користь "схеми КСЗІ".

Державні стандарти з захисту інформації, що покладені в основу створення КСЗІ, затверджені в 1997-98 роках, не витримують жодної  критики та не відповідають об’єктивній реальності сьогодення. 

Ви хоч раз їздили на Tesla Model S? Чи вже володієте таким авто? А тепер уявіть, що у 2019 році на українські дороги повернулася ДАІ, і на найближчому пості у вас забирають Tesla Model S на штафмайданчик, і змушують вас пересісти на іржаву Таврію від ЗАЗ приблизно 1997 року випуску, обґрунтовуючи дії тільки тим, що Tesla не відповідає державним стандартам безпеки, що були затверджені у 90-ті.

Саме у таку ситуацію потрапили майданчики, яких, після користування, наприклад,  Amazon, змушують запроваджувати КСЗІ, розроблений у далеких 1990-х.

Але повернемося до конкретики. Чи дійсно КСЗІ, що базуються на технологіях і нормативній базі кінця ХХ-го століття, здатна вирішити проблеми та виклики в галузі інформаційної безпеки сьогодення? Складається враження, що Держспецзвязок – це орган, який залишився як пережиток 90-тих, та має піти в історію назавжди, принаймні в тому вигляді в якому від є зараз. 

Саме тому, багато компаній (електронних майданчиків), що йдуть в ногу з часом, використовують системи хмарних обчислень AWS (і не тільки), що мають європейські сертифікати з безпеки та захисту інформації, керуються виключно вимогами чинного законодавства, здоровим глуздом, не вбачають підстав для впровадження КСЗІ і розцінюють цю вимогу, виключно, як один із способів, що обмежує, спотворює конкуренцію.

КСЗІ – це не про захист інформації, а про купу нікому не потрібних паперів за сотні тисяч.

Орієнтовний бюджет на отримання атестату КСЗІ для майданчика з урахуванням усіх накладних витрат сягає від 500 000 до 800 000 грн. Це без урахування трудових витрат компанії. З цієї суми біля 300 000 грн піде на закупівлю ліцензій на необхідне ПО (у заздалегідь визначених компаній).

Звідки так багато? Пояснення просте: при побудові комплексної системи інформації  фірми повинні використовуватися компоненти, програми, що мають атестат відповідності КСЗІ. Щоб отримати КСЗІ, їм потрібно було "оплатити білет", тому використання таких програм в десятки разів дорожче, ніж використання аналогічних (в рази кращих програм, сервісів). 200-300 тис. – оплата послуг компанії, що має ліцензію на впровадження КСЗІ, ще 200-300 тис (кому як пощастить) – на отримання в Держспецзв'язку атестату відповідності.  

Що потрібно буде зробити?

-  Змінити дата центр на "Деново" або "Парковий", відмовившись від сучасних світових лідерів.
-  Погодити технічне завдання на впровадження КСЗІ з ДП "Прозорро".
-  Впровадити КСЗІ.
-  Отримати атестат відповідності.

Весь процес займе від 6 до 8 місяців. Заради чого? Щоб пересісти з Tesla на Таврію і регулярно платити "ДАІвцям"?

Головна проблема – нормативка не відповідає на питання: як же захистити інформацію? Вона лише описує, як описати папірці для КСЗІ.

Проте, судячи з тексту чинної редакції Постанови № 166, Кабінет Міністрів України разом з Держспецзв’язок досі вважають, що дотримання європейських стандартів з безпеки обробки та захисту інформації є ніщо, в порівняні з побудовою КСЗІ. 

Хоча за роки існування системи Prozorro саме робота зі світовими дата-центрами і користування сучасними хмарними сервісами гарантували безперебійну роботу майданчиків і захищеність інформації. В той час як примусовий перехід на українські "потужності" і КСЗІ викликає у майданчиків обґрунтоване незадоволення через технічну недосконалість і відсутність реальних гарантій захисту даних. 

Водночас, вихід із цієї ситуації є:

1. Терміново переглянути підходи до забезпечення захисту інформації, вимог до побудови КСЗІ та отримання відповідного атестату;

2. Внести зміни в нормативну документацію з метою унеможливити відключення/зупинки функціонування організацій, які не отримали атестат КСЗІ відповідно до вимог, що дійсні на сьогодні;

3. Як мінімум, відтермінувати отримання атестату електронними майданчиками ДП "Прозорро" і за цей час кардинально змінити підходи до КСЗІ.

Матеріал написано у співавторстві з директором асоціації "Біржові та електронні майданчики" Олегом Падалко

Републікація повної версії матеріалу заборонена (без письмового дозволу редакції)

Читайте также

ProZorro спасает карпатские леса. По 50-100 Га ежегодно. Как? 25.10.2019Укроборонпром будет проводить на Prozorro закупки от 25 000 грн 17.10.2019
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: prozorro, госзакупки, Госспецсвязи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 