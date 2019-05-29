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29.05.2019, 12:04

Интервью Коломойского - прививка для украинской власти

Александр Паращий

руководитель аналитического отдела Concorde Capital

В заявлениях Игоря Коломойского о дефолте Украины, как наилучшем сценарии развития ситуации в стране, есть один большой плюс (укр.)

Недільна стаття у поважній британській газеті Financial Times про "можливий дефолт" України претендувала на гучну сенсацію, затьмаривши інші економічні новини.

При цьому, у статті не було нічого сенсаційного. Адже те, що Ігор Коломойський є послідовним прихильником дефолту України за зовнішніми зобов’язаннями, відомо як мінімум півроку, із часу виходу його інтерв’ю із Сонею Кошкіною.

Все, що зробили журналісти Financial Times, - це переконалися, що позиція Коломойського залишилася послідовною.

Так, при цьому вони прив’язали Коломойського до нового українського президента, що теж не є чимось новим. Так, вони намагалися згустити фарби, бо тільки стаття із заголовком на кшталт "Український олігарх закликає Зеленського дефолтнути по боргам" може бути розміщена редакторами у передовій британській діловій газеті. Бо британський читач дуже далекий від України, і його можна привабити лише гучним, приперченим заголовком. Іншими словами, журналісти Financial Times слідували одному із так званих законів Мерфі, який говорить, що чим далі від вас сталося лихо, тим більше потрібно жертв, щоб з того вийшов газетний репортаж.

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І схоже, що репортаж вийшов вдалим, бо мав ефект на фондовий ринок. У перший робочий британський день після публікації - 28 травня - ціни на усі українські єврооблігації дещо знизилися. Імовірно, стаття у головній діловій газеті зіграла в цьому не останню роль.

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Але в цьому немає нічого страшного. Ця стаття, а особливо реакція ринку, експертів та влади,- дуже хороше щеплення. Це, імовірно, найкраще щеплення від можливих роздумів влади про дефолт. Так, під час щеплення ми отримуємо порцію зарази, але в результаті стаємо сильнішими, стійкішими до неї.

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І найголовніше у цьому щепленні – це реакція в Україні. Переважна більшість експертів та усі представники нової влади висловилися проти дефолту. І це дуже добре, що ми обговорили це саме тепер, коли є час на роздуми та аналіз. Добре, що всі усвідомили, що дефолт – це реальна загроза для довіри до української економіки та влади, загроза зниження достатку усіх українців.

Таким чином, провокаційна стаття у Financial Times значно віддалила нас від ідеї дефолту. Залишилося скласти план дій, щоб гарантувати його недопущення у найближчі роки.

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Теги: дефолт
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