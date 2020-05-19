Инвестировали в ценные бумаги за рубежом? Какие налоги должны заплатить в бюджет

Управление частным капиталом (wealth management), как и управление активами, консультирование по вопросам налогового планирования, - явление для Украины относительно новое. Хотя в мире считается, что изменения в отрасли управления активами ускоряются по экспоненте. По данным компании PwC, активы под управлением к 2025 году увеличатся до $145,4 трлн.

Еще недавно считалось, что инвестировать в ценные бумаги за рубежом, - роскошь только для избранных.

Сегодня же, украинцы могут инвестировать свои сбережения в акции не только украинских компаний, но и ведущих мировых компаний за рубежом. Для этого понадобится банковский счет в зарубежном банке, открытый на имя резидента Украины, индивидуальная лицензия, а также помощь иностранного брокера.

Лицензия на открытие счета за рубежом вам не понадобится. А для осуществления перевода средств резидентом Украины из Украины на этот счет она нужна.

Вы можете получить лицензию в электронном виде. Для этого необходимо подать заявление в Национальный банк Украины о выдаче электронной лицензии, документы, подтверждающие наличие у физического лица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании такой лицензии, а также оригиналы или копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины.

Вуаля, осталось только выбрать, в акции какой компании вы хотите инвестировать.

Цель любых инвестиций - получать прибыль от работы компании. Поэтому, вложив свои деньги в акции иностранной компании, вы, рано или поздно, получите свою инвестиционную прибыль, а, значит, должны будете заплатить соответствующие налоги в бюджет Украины.

Поэтому, вопрос налогообложения инвестиционной прибыли физического лица – резидента Украины очень важен.

Налоговых разъяснений на этот счет написано немало, а вот практика декларирования иностранных доходов в виде инвестиционной прибыли из-за рубежа все еще недостаточная.

Поэтому среди экспертов бытует разное мнение, как такие доходы должны облагаться в Украине. Об этом и поговорим детальнее.

Итак, общий порядок налогообложения доходов физических лиц урегулирован разделом IV Налогового кодекса Украины. Согласно пп. 162.1.1 Кодекса, плательщик налога - физическое лицо-резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы.

Подпунктом 163.1.3 Кодекса предусмотрено, что объектом налогообложения резидента являются иностранные доходы - доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины.

При этом, доход, полученный из источников за пределами Украины, - это любой доход, полученный резидентами, в том числе от любых видов их деятельности за пределами таможенной территории Украины, включая доход от отчуждения инвестиционных активов.

В соответствии с пп.164.2.9 Кодекса, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход в виде инвестиционной прибыли от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами.

При этом, порядок налогообложения инвестиционной прибыли урегулирован специальной нормой Кодекса – подпунктом 170.2. В соответствии с ним, инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи отдельного инвестиционного актива с учетом курсовой разницы (при наличии), и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого актива.

Что еще важно, Кодексом четко определено - учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется налогоплательщиком самостоятельно, отдельно от других доходов и расходов.

Поскольку для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается календарный год, то по результатам года налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой он должен отразить общий финансовый результат (инвестиционный доход или инвестиционный убыток), полученный в течение такого отчетного года.

Расчет налоговых обязательств по НДФЛ, полученных от операций с инвестиционными активами, приводится в Приложении 1 к Декларации.

Поскольку в состав общего годового налогооблагаемого дохода физического лица включается только положительное значение общего финансового результата операций с инвестиционными активами, то и облагаться должен только положительный результат НДФЛ по ставке 18%, а также военным сбором по ставке 1,5%. Другими словами, не прибыли, нет и налогов.

В экспертной среде существует мнение, что налоговые органы могут применять на практике другую норму Налогового кодекса – пп. 170.11 «Налогообложение иностранных доходов».

Ссылаясь на эту норму, налоговики могут включать в состав налогооблагаемых доходов всю сумму дохода, полученного от отчуждения инвестиционных активов за пределами Украины, а не сумму инвестиционной прибыли, рассчитанную как инвестиционный доход за вычетом соответствующих инвестиционных расходов.

Конечно, здесь можно говорить о двойном налогообложении доходов, ведь доходы физического лица, которые он инвестировал в акции компании, уже были однажды обложены налогами у источника таких доходов. Кроме того, банк, при выдаче лицензии, проверил наличие у физического лица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании электронной лицензии.

Мои аргументы, почему такая позиция налоговых органов является неправомерной, лишь дополнят абсурдность применения этой нормы.

Во-первых, саму по себе сделку купли-продажи инвестиционного актива нельзя назвать выплатой налогооблагаемого дохода физическому лицу, ведь по сути резидент Украины получает компенсацию стоимости проданного инвестиционного актива (акций) на момент сделки.

Во-вторых, согласно нормам Налогового кодекса, учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется налогоплательщиком самостоятельно. И лишь в случае непредставления налоговой декларации резидентом Украины, налоговым органом проводится документальная проверка, в ходе которой контролирующий орган может самостоятельно определить налоговые обязательства по незадекларированной инвестиционной прибыли за отчетный год.

Однако, где взять налоговым органам данные для расчета незадекларированной инвестиционной прибыли?

В-третьих, специальная норма – пп. 170.2 НКУ не разделяет инвестиционный доход, полученный из источника на территории Украины или за ее пределами, она лишь определяет общие правила налогообложения инвестиционного дохода.

Кроме того, одним из принципов налогового законодательства является презумпция правомерности решений плательщика налога в случае, если нормы закона допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков, в результате чего есть возможность принять решение в пользу как налогоплательщика, так и контролирующего органа. И если нормы таки противоречат между собой и допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков или контролирующих органов, то согласно пп. 56.21 Налогового кодекса решение принимается в пользу налогоплательщика.

Поэтому инвестируйте в свое удовольствие и не забывайте декларировать свои доходы.