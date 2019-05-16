Инвестировать в ОВГЗ - выгодно. Что нужно об этом знать?

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це облігації, якими Міністерство фінансів України оформлює державні запозичення. ОВДП доступні для купівлі як населенням, так і бізнесом. Доходи, отриманні від операцій з ОВДП, не обкладаються податками, тому вони цікаві для інвестицій, порівняно з іншими цінними паперами або з банківськими депозитами.

Зростання дохідності по ОВДП зробило їх досить привабливим інструментом для інвестицій населення, отже спробуємо розібратись, які плюси та мінуси ідеї тримати заощадження у ОВДП.

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Ключові характеристики

Важливо зазначити, що первинні розміщення ОВДП відбуваються в Україні не щодня, а виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України (як правило, не частіше ніж раз на тиждень).

Інвестори, які купують державні облігації, фактично надають позику державі Україна, яка спрямовується на фінансування загальних видатків Державного бюджету, на докапіталізацію державних банків тощо.

ОВДП можуть бути номіновані у гривні та в іноземній валюті, також вони можуть бути відсотковими або дисконтними. За відсотковими ОВДП протягом всього терміну їх обігу держава періодично (наприклад, кожні шість місяців) виплачує їх власникові дохід у вигляді купону. Купон сплачується за ставкою, встановленою як відсоток від номінальної вартості ОВДП.

Всі умови розміщення та погашення ОВДП: номінал, валюта, розмір відсоткової ставки, періодичність сплати відсотка та термін обігу облігацій, – встановлюються Мінфіном. За дисконтними ОВДП купон не виплачується.

Інвестор купує такі облігації з дисконтом, тобто за ціною нижче, ніж їх номінальна вартість, а при погашенні отримує номінальну вартість.

Таким чином, дохід власника дисконтної ОВДП, який утримує її до погашення, дорівнює різниці між номінальною вартістю та ціною придбання такої облігації (дисконту).

Інвестор, який придбав ОВДП, може утримувати їх аж до моменту погашення, або, за необхідності, продати на фондовій біржі (через торгівця цінними паперами) або на позабіржовому ринку.

На сайті МФУ розміщена інформація про умови всіх випусків ОВДП, що вже відбулись в Україні, а також про заплановані найближчим часом дати аукціонів з продажу ОВДП. Крім того, інформація про результати розміщення ОВДП є доступною на сайті НБУ, який виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходу за ними.

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Переваги ОВДП

Головною перевагою ОВДП є наявність по них гарантій держави Україна. Тобто, на відміну від, наприклад, зобов’язань банківського сектору, всі зобов’язання по ОВДП гарантовані державою. В банках же гарантії держави для населення поки що розповсюджуються на депозити в Ощадбанку (в повній сумі) та, через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, на депозити в інших банках (у сумі до 200 000 грн.).

В історії ОВДП в Україні в 1999 році був неприємний момент – дефолт за зобов’язаннями уряду. Проте, навіть в такий тяжкий момент, уряд України погасив частину зобов’язань, а частину обміняв на ОВДП (КОВДП) з більшим терміном погашення. Пізніше всі ОВДП було погашено у повному обсязі.

Для захисту інвесторів від валютного ризику сьогодні Мінфін пропонує ОВДП, номіновані у доларах та євро.

На первинному ринку на протязі січня-травня 2019 року дохідність ОВДП коливалась на наступному рівні:

- у гривні – 17,25%-19,5%;

- у доларах США – 6,25%-7,5%;

- у євро – 4,5%-4,6%.

Як бачимо, ставки номінальної дохідності ОВДП в поточному році в середньому були вищими ніж ті, які пропонують банки (з врахуванням необхідності сплати податку на доходи фізичних осіб з відсотків за депозитами).

Правда слід відмітити, що в квітні поточного року дохідність ОВДП дещо знизилась і, скоріш за все, буде продовжувати знижуватись разом зі зниженням облікової ставки НБУ.

Ризики ОВДП

Зараз Мінфін досить ретельно ставиться до обслуговування державного боргу. Оприлюднені міністерством плани говорять, що пікові виплати по боргах у 2019-2020 роках Україна пройде без особливих проблем. Крім того, станом на 8 травня 2019 року приблизно 45% заборгованості по ОВДП приходилось на НБУ, ще 43% – на банки з державною часткою.

Тобто, близько 90% ОВДП утримувалось "лояльними інвесторами", через що повторення сценарію дефолту 1999 року сьогодні є чимось неймовірним.

Але чим ближче парламентські вибори в країні, тим частіше від політиків ми чуємо розмови про "необхідність дефолту України". На мій погляд, такі розмови тільки нервують інвесторів і не дають Мінфіну знижувати дохідність ОВДП на первинному ринку більш швидкими темпами.

Крім того, якщо ви зібрались стати інвестором в ОВДП, слід враховувати, що ОВДП в Україні існують в бездокументарній формі (у вигляді записів на рахунках). Тобто, для їх придбання потрібно відкрити рахунок у зберігача. Відкриття та ведення рахунку у цінних паперах може бути ділом дорогим. Тому, перш ніж планувати таку інвестицію, потрібно поцікавитись тарифами зберігача (плата за відкриття і ведення рахунку, зарахування/списання цінних паперів і т.ін) та брокера (комісійна винагорода за брокерські послуги з купівлі чи продажу цінних паперів), які будуть вас обслуговувати.

Ще рік тому такі тарифи з’їдали вагому частину прибутку, отримуваного від високих ставок по ОВДП у гривні, тому був сенс вкладати в ОВДП тільки досить великі суми (від кількохсот тисяч гривень).

Зараз, через конкуренцію, можна знайти досить цікаві пропозиції з обслуговування угод по ОВДП. Але щоб не було неприємних сюрпризів, раджу дуже уважно знайомитись з тарифами банків, брокерів та зберігачів.

Також не варто забувати, що ОВДП – це не банківський депозит, і, якщо ви є власником державних облігацій, то можете досить швидко їх продати на вторинному ринку.

Ринок ОВДП достатньо ліквідний, і на ньому завжди повно посередників, які готові придбати ваш пакет облігацій за певною ціною. Але ціна на облігації залежить від поточного рівня ставок, які склались на ринку. Наприклад, якщо ви купили ОВДП з більшою дохідністю (номінальною ставкою), ніж зараз спостерігається на ринку за аналогічними випусками (тобто тими, які номіновані в тій же валюті та мають схожий термін до погашення), ціна ваших облігацій зросте.

Якщо ж навпаки, ви купили ОВДП, скажімо, з дохідністю 14,5% річних, а зараз ОВДП з аналогічними строками погашення торгуються з дохідністю 25% річних, то ціна на ваші ОВДП буде меншою ніж та ціна, по якій ви її купували.

Звісно, якщо ви купуєте ОВДП та тримаєте їх до моменту погашення, втрати від коливання рівня процентних ставок будуть для вас відсутні. Тобто ви, за час володіння певними ОВДП, отримаєте рівно таку суму доходу (і відповідно – дохідність), яка була обіцяна при їх первинному розміщенні.

Також хочу звернути увагу, що після останнього зниження облікової ставки НБУ, скоріш за все, на ринку буде спостерігатись тенденція до зменшення відсоткових ставок. Це означає, що ринкова вартість ОВДП, які, наприклад, були придбані на початку року з купонною дохідністю у 18-19% річних, буде зростати, якщо поточна дохідність на ринку встановиться на рівні 15-16,5% річних.

Втім, в перспективі, розгортання цієї тенденції буде залежати від подальшої динаміки облікової ставки НБУ та ринкових ставок.

Висновки

ОВДП – цілком безпечний інструмент для інвестування населенням. Його можна і потрібно використовувати для заощаджень. Але слід дуже уважно знайомитись з тарифами тих організацій, які будуть обслуговувати ваші угоди, розуміти принципи впливу ризику зміни процентних ставок на вартість ОВДП та усвідомлювати основні відмінності банківського депозиту від ОВДП.