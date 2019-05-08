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08.05.2019, 11:07

Итоги президентства Порошенко: мы стали беднее или богаче?

Марьян Заблоцкий

председатель ОО Украинское общество экономических свобод

Как изменились доходы украинцев при президенте Петре Порошенко? Спойлер - почти вся тяжесть экономического спада от войны легла на плечи пенсионеров

Зараз активно точиться дискусія про те, якою має бути ставка ЄСВ, основна частина якого йде в Пенсійний фонд. Також ми на порозі зміни влади. Тому час подивитись, як змінились доходи українців за часи Петра Порошенка.

Якщо коротко, майже весь тягар економічного спаду від війни на сході України ліг на плечі пенсіонерів, тоді як решті українців вже вдалося вибратися з кризи.

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Інфляція за 2014-2018 роки склала 152%. За цей же період середня зарплата в Україні виросла на 172%. Тобто доходи робітників уже повернулись на довоєнний рівень і навіть переросли його.

Найбільше зростання заробітних плат відбулося в секторі державного управління й оборони: 243% за останні п'ять років. Вище середнього зростала зарплата в аграріїв, спеціалістів ІТ-галузі та працівників авіації. Повільніше за середню зарплату зростали доходи спеціалістів промислової та фінансової сфер, тобто тих сегментів, котрі стрімко розвивалися в середині 2000-х.

Майже вдвічі зросли перекази в Україну від заробітчан: з $6,7 млрд у 2013 році до $11,2 млрд – у 2018-му, що становить близько 10% всіх грошей, зароблених українцями, або "по-модному" 10% ВВП.

А от середня пенсія зросла лише на 68%, що більш ніж вдвічі менше рівня інфляції. 

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Іншими словами, в Україні побіднішало саме 11,7 млн пенсіонерів, адже нинішні їх доходи на третину менші, ніж були до війни.

І якщо наприкінці 2013 року середня пенсія складала 44% середньої зарплати, нині цей показник складає 28%.

Більш того, такого поняття, як "тіньова пенсія" не існує, а ось в зарплаті тінь складає не менше третини виплат. А це означає, що українські пенсіонери, в кращому випадку, отримують одну п'яту того, що заробляють робітники. Це надзвичайно мало.

Такий стан справ став результатом низки цілком свідомих рішень влади, прийнятих ще в 2014 році.

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Тоді уряд суттєво зменшив оподаткування доходів громадян, що сприяло зростанню заробітних плат працівників, й водночас з тим значно зменшило можливості наповнювати пенсійний фонд. Тоді ж було прийнято рішення про призупинення індексації пенсій.

Відтак саме за рахунок пенсіонерів уряд спромігся збільшити фінансування "бюджетників" та армії, й зробити так, що навіть в галузях державної освіти та медицини зарплати працівників не відставали від інфляції.

Єдиним кроком назустріч старшому поколінню, зробленому в останні п'ять років, стало різке зростання цін на оренду сільськогосподарських земель, що дозволило деяким пенсіонерам отримувати додаткові кошти в розмірі декількох місяців пенсійних виплат. Це відбулось завдяки конкуренції серед аграріїв за землю.

Однак, це покращення стосується виключно власників земельних паїв, у той час як пенсіонери, які проживають в містах чи не мають земельних ділянок, живуть в значно більшій бідності ніж п'ять років тому та вимушені буквально боротися за виживання.

Пам'ятаємо про це.

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Теги: зарплата, пенсия, доходы украинцев
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