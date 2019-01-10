Жизнь под наблюдением. Какими должны быть набсоветы госкомпаний

К маю 2019 года в госбанках Украины должны появиться новые независимые наблюдательные советы. Правила их формирования устанавливает уже подписанный президентом Закон "О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине".

В законе есть несколько пунктов, которые кажутся мне недостаточно раскрытыми. Какие проблемы могут возникнуть при создании или переизбрании наблюдательных советов госкомпаний?

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"Независимость" директоров

Документом предусмотрена формула 6+3: шестерых членов набсовета выберет специальная правительственная комиссия из числа независимых кандидатов, еще троих предложат президент, Кабмин и профильный комитет Верховной Рады.

Включение в набсоветы "независимых" директоров – это совершенно правильное решение, подкрепленное мировой практикой. Но в принятых документах нет достаточно четкой дефиниции понятия "независимый".

Почему, на мой взгляд, важно определиться с этим понятием? Общество достаточно остро воспринимает эту тему: постоянно можно услышать о ком-то, что этот - "человек Ахметова", а тот - "человек Коломойского". Слухи распространяются и дают повод журналистам начинать что-то раскапывать или придумывать. В результате мы вынуждены привлекать в набсоветы больше иностранцев в качестве независимых директоров, поскольку их сложнее обвинить в принадлежности к тому или иному "клану".

Хотя есть много сильных местных кандидатов, которые не участвуют в конкурсах, поскольку считают, что их не выберут только потому, что они украинцы. Заподозрят в личных связях с каким-нибудь олигархом, обвинят в том, что работали в какой-нибудь олигархической структуре.

Я считаю, что, если бы критерии "независимости" кандидатов были четко прописаны, в набсоветы можно было бы привлекать больше украинцев. Прошлый опыт работы в той или иной компании не обязательно является доказательством принадлежности к "семье". Многие успешные топ-менеджеры в Украине имеют опыт работы в структурах, принадлежащих олигархам, – но это не повод вычеркивать их из списков кандидатов.

Модель работы набсовета

В законе много внимания уделяется требованиям к кандидатам, но практически ничего не говорится о том, как, собственно, должна функционировать модель набсовета. Не прописано, как организуется его повседневная работа, кто за что отвечает, как строится взаимодействие директоров с собственниками, министерствами, с руководством компании.

Эти рутинные вещи очень важны. Общаясь с членами вновь созданных набсоветов госпредприятий, я вижу, что они ждут достаточно четких указаний со стороны министерств. Министерства же об этом раньше не задумывались, соответствующего опыта у них нет, и они со своей стороны ждут, что пришедшие в набсоветы уважаемые люди скажут им, как следует организовать работу.

Очевидно, что процесс коммуникации министерств с набсоветами госпредприятий никогда не будет односторонним. В набсоветы входят действительно опытные и компетентные эксперты, которые сами знают, что и как надо делать. Но министерства, как собственники, покупают услугу – компетенцию и опыт этих людей. Им надо понимать, как получить от своего "приобретения" максимум пользы, как построить эффективную работу набсоветов, что от них требовать.

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Нехватка опыта в министерствах в данном случае – нормальное явление. Этот опыт следует нарабатывать. Строить модель работы набсоветов госпредприятий нужно, начиная с самых базовых моментов: как часто проводятся заседания, кем назначается секретарь набсовета и т.д. Разработкой этих правил должен по идее заниматься Секретариат Кабмина.

Полномочия набсоветов

Здесь также нет полной ясности. С одной стороны, в уставе каждого государственного предприятия есть пункты, определяющие роль набсовета, права и обязанности его членов. Но эти пункты устава нередко противоречат какому-нибудь законодательному акту или каким-нибудь документам профильного министерства.

Например, в уставе прописано, что исполнительного директора предприятия выбирает набсовет, а на самом деле его назначает министерство, и его кандидатура утверждается совсем в другом месте. Это важный и непростой вопрос.

Необходимо согласование всех документов, определяющих деятельность набсоветов.

Страхование ответственности и е-декларирование

Страхование ответственности за принятые решения – это мировая практика и абсолютно логичное требование со стороны независимых директоров. В законе это понятие никоим образом не прописано, и решение зависит от руководства данного конкретного предприятия: удастся директорам с ним договориться или нет.

Также много говорят о необходимости е-декларации. С одной стороны, на бумаге такое требование существует. И для иностранцев, приехавших работать в Украину, оно совершенно логично и понятно. Но, с другой стороны, на сегодня е-декларации никто не подает – и ничего, никаких последствий.

Это вопрос корпоративной культуры – люди должны четко понимать, что от них требуется, что - нет. Надо уходить от старого советского подхода, когда строгость законов компенсируется возможностью их неисполнения.

Я думаю, правительству вместе с международными организациями типа IMF и EBRD нужно целенаправленно создавать институт и культуру наблюдательных советов госпредприятий. Да, это не делается быстро. Но процесс надо начинать именно сегодня, когда в Украине появляется первый опыт практической работы набсоветов.

Самое главное – заложить правильные ценности: честность, прозрачность, постановку долгосрочных целей, направленных на будущее развитие, а не сиюминутную выгоду. Только так мы сможем осуществить то, что призван гарантировать новый закон: реализовать стратегию развития государственных банков и одновременно обеспечить соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам.