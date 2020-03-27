Как тратить народные деньги в кризис?

У відповідь на коронавірусну кризу уряди всього світу запроваджують масштабні програми фіскального та монетарного стимулювання для підтримки економіки. Наприклад, уряд США збирається схвалити фіскальний пакет на $2 трлн (приблизно 10% ВВП), що є найбільшою контрциклічною відповіддю на кризу за весь час після Другої світової війни. Цей пакет включає різноманітні заходи, починаючи від прямих грошових трансфертів до короткострокових позик та екстреної допомоги. Ця різноманітність заходів демонструє, що важливим є не лише розмір програми стимулювання, а й спосіб, у який ці гроші витрачають. Значну частину плану розроблено спираючись на досвід Великої рецесії в США, але Україна теж може скористатися деякими уроками.

Одним із принципів державної підтримки економіки має бути фінансування витрат із найбільшим мультиплікатором. Мультиплікатор показує, на скільки гривень зросте ВВП внаслідок зростання державних витрат на 1 гривню.

Урок №1

Нещодавнє дослідження свідчить про те, що мультиплікатори державних витрат близькі до одиниці. Тобто якщо український уряд витратить зайву гривню на купівлю товарів, це збільшить ВВП України на гривню. Тому державні витрати можуть бути ефективним інструментом компенсації падіння приватного попиту.

Урок №2

Розміри мультиплікаторів у різних країнах різні. Наприклад, у відкритій економіці вони будуть меншими. Гнучкий курс валют також пов'язаний з меншими мультиплікаторами. Хоча оцінені фіскальні мультиплікатори для України мені невідомі, наявні дані свідчать, що вони будуть дещо меншими, але це не означає, що фіскальна політика безсила. Це також не означає, що Україні потрібно перейти до фіксованого обмінного курсу (це обмежує здатність економіки автоматично реагувати на зовнішні економічні потрясіння).

Урок №3

Мультиплікатори зазвичай більші під час рецесії, ніж у періоди економічного зростання. Адже державні витрати мають меншу ймовірність витіснити приватні інвестиції та споживання в депресивній економіці, яка недостатньо використовує капітал та робочу силу. Оскільки в Україні скоро з’явиться величезна армія безробітних, програма фіскального стимулювання буде найефективнішою: багато трудових ресурсів недовикористовуються, і, як я пояснюю нижче, виплати для безробітних - один із найбільш ефективних способів стимулювання економіки.

Урок №4

Мультиплікатори державних витрат є вищими, ніж мультиплікатори зниження податків. Зазвичай тому, що частину зниження податків домогосподарства та підприємства заощаджують. Отже, недостатньо зменшити податки чи перерахувати кошти домогосподарствам та компаніям. Успішна програма стимулювання має виділяти значну частину коштів на прямі державні видатки, тобто уряд повинен купувати товари та послуги у місцевих компаній.

Урок №5

Найвищими є мультиплікатори для інфраструктурних проектів. Витрати на інфраструктуру не лише створюють прибутки безпосередньо для економіки, але й підвищують її продуктивність у довгостроковій перспективі, і таким чином створюють довгострокові вигоди для економіки. Оскільки будівництво в умовах рецесії різко знижується, підтримка цієї галузі є корисною і в короткостроковій перспективі (зменшення рівня безробіття), і в довгостроковій перспективі (підвищення продуктивності праці). Для України це означає, що скорочення проектів розвитку інфраструктури (наприклад, будівництво доріг) є контрпродуктивним: це збільшить рівень безробіття. Натомість уряд повинен продовжувати будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Урок №6

Надання ресурсів домогосподарствам з високим рівнем доходу є менш ефективним, ніж допомога домогосподарствам з низьким рівнем доходу. Бюджетне управління Конгресу США підрахувало, що мультиплікатор для домогосподарств із низьким рівнем доходу втричі більший, ніж для домогосподарств з високим рівнем доходу (табл. 1). Виплати безробітним також мають високий мультиплікатор. Давати гроші пенсіонерам ефективно до певної міри. Це означає, що додаткові 1000 гривень, обіцяні урядом України пенсіонерам, є кроком у правильному напрямку, але можна використовувати державні гроші ще ефективніше. Виплати, спрямовані на бідних та безробітних, мають бути пріоритетом.

Урок №7

Підтримка місцевих органів влади має високі мультиплікатори (табл. 1). Чому? Тому що органи місцевого самоврядування часто мають обмежені можливості позичати під час рецесії й отже змушені скорочувати витрати (щоб збалансувати бюджети), тим самим посилюючи негативні економічні наслідки рецесії. Крім того, органи місцевого самоврядування, як правило, набагато більш поінформовані про місцеві потреби, а отже, спрямовують кошти у найбільш критичні сфери, що підвищує мультиплікатор. Уряд України, на жаль, вирішив зменшити доходи органів місцевого самоврядування, оголосивши податкові канікули по кількох місцевих податках. Цю політику треба скасувати якнайшвидше.

Таблиця 1. Фіскальний коефіцієнт за видами витрат







Джерело: Бюджетне управління Конгресу США Джерело: Бюджетне управління Конгресу США

Нещодавно уряд України затвердив свою програму фіскального стимулювання, але її розмір (менше 1% ВВП) є недостатнім враховуючи масштаби кризи. Сподіваємося, що український уряд слідом за іншими країнами не лише розширить програму фіскального стимулювання, але й використає уроки Великої рецесії та інших криз, щоб витрачати державні гроші найбільш ефективно. Формат цієї програми може буквально стати питанням життя та смерті багатьох українців.

Стаття надана VoxUkraine