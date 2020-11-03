Как выборы в США повлияют на финрынки и Украину

Главные причины – пандемия коронавируса, возросшая разница между политикой и предвыборными программами двух ведущих партий США и их кандидатами в президенты, а также высокий риск оспаривания результатов выборов.

Инвесторы еще хорошо помнят уроки прошлых выборов 2016 года, когда победа Дональда Трампа застала финансовые рынки врасплох и привела к серьезным сдвигам: значительно выросли американские акции, опередив ценные бумаги других регионов мира, и доходности госооблигаций, укрепился доллар США.

Крайняя неопределенность итогов нынешних выборов в Америке, вместе с новой вспышкой пандемии, стала одной из причин падения мировых фондовых индексов за последние пару недель. Инвесторы стремятся снизить свои риски и продолжают оценивать возможные последствия различных сценариев в зависимости от победы той или иной политической силы.

Поддержка экономики – ключевой момент в рыночных ожиданиях

Текущей неуверенности инвесторов в преддверии выборов немало способствуют весомые и многочисленные различия в политике и подходах демократической и республиканской партии, а также их кандидатов в президенты Джон Байдена и Дональда Трампа. Эти различия касаются широкого перечня сфер, включая экономическую политику, природоохранные мероприятия, климатическую политику, миграционную политику, здравоохранение, международные отношения, образование и правовое регулирование.

Но внимание рынков сейчас сосредоточено на экономической политике и, прежде всего, на принятии властями США нового комплексного фискального пакета, стимулирующего потребление и экономику в условиях пандемии.

Это вполне объяснимо, поскольку положительный эффект предыдущего фискального пакета практически исчерпан, количество заражений стремительно растет, и у властей Штатов может скоро не остаться иного выбора, как, по примеру европейских стран вновь вводить жесткие карантинные ограничения.

Демократическая партия традиционно выступает за более активную вовлеченность государства в национальную экономику и за рост социальных расходов госбюджета. Максимальный успех демократов на выборах, по оценкам игроков рынка, будет благоприятствовать выделению наибольшего фискального пакета. Это также поспособствует значительному росту рисковых активов на финансовых рынках, в первую очередь – акций.

По мнению инвесторов, ожидаемый положительный эффект от принятия фискального пакета, значительно компенсирует возможные риски, связанные с другими инициативами демпартии: увеличением налога на прибыль корпораций, реформой здравоохранения, а также ужесточения антитрастового и природоохранного законодательства.

Кроме того, многие аналитики допускают, что демократы отложат свои инициативы по увеличению налоговой нагрузки на бизнес до момента, когда экономическая ситуация в стране улучшится.

Возможные сценарии и их последствия для финансовых рынков

Ситуация накануне выборов в США сложилась таким образом, что обе стороны имеют шансы на победу как на выборах президента, так и выборах в Конгресс. Согласно последним опросам, Байден имеет больше шансов занять президентский пост, а его партия может занять большинство в Палате представителей и Сенате. На это также делают преимущественную ставку и финансовые рынки. В случае реализации этого сценария, они отреагируют ростом котировок акций, ростом доходностей казначейских облигаций, ослаблением курса доллара и ростом цен на наиболее активно торгуемые сырьевые продукты, в том числе нефть и цветные металлы.

Менее вероятны, но вполне возможны смешанные результаты.

Трамп может остаться президентом и в Сенате республиканцы получают большинство при сохраняющемся большинстве демократов в Палате представителей. Или же президентом становится Байден при большинстве республиканцев в Сенате и большинстве демократов в Палате представителей. Для рынков это будет негативным сигналом, поскольку будет означать продолжающееся противостояние двух партий в законодательной ветви власти и препятствия на пути принятия фискального пакета. В этом случае котировки акций могут возобновить снижение.

Повсеместная победа республиканцев маловероятна из-за низких шансов получить большинство в Палате представителей. В то же время, она не только открывает дорогу к быстрому принятию фискального пакета (пусть и в меньших размерах), но и будет означать ту же благоприятную регуляторную среду для крупного бизнеса в более долгосрочной перспективе. Котировки американских акций могут вновь стать лидерами роста. При этом рост акций в других регионах может быть более сдержанным из-за вероятного продолжения непредсказуемой и противоречивой внешней политики нынешней администрации.

Наихудшим будет сценарий, когда результаты выборов будут оспариваться той или другой стороной. Это будет означать эскалацию противостояния двух партий, значительную отсрочку фискального пакета и больше неопределенности во внутриполитической ситуации в США в целом. Соответственно, рынки могут отреагировать значительным падением стоимости рисковых активов.

Последствия для развивающихся рынков

Президентство Трампа и контроль республиканцев над Сенатом, по мнению большинства рыночных игроков, не самым лучшим образом отразились на развивающихся рынках, в первую очередь из-за агрессивной внешней протекционистской политики администрации Трампа. Рынки ожидают, что приход к власти демократов будет способствовать более взвешенной внешней политике. Это касается, прежде всего, отношений США и Китая, где ожидается если и не резкое улучшение, то гораздо больше предсказуемости. Стабилизация американо-китайских отношений положительно повлияет на глобальную торговлю, настроения инвесторов и бизнеса, отчего выиграют развивающиеся рынки.

При этом, однако, возрастают риски для развивающихся стран с авторитарными режимами или руководителями, которые находятся в дружеских отношениях с Трампом. В этой связи наблюдатели наиболее часто упоминают Россию, Турцию, Бразилию и Саудовскую Аравию. Поэтому победа Байдена может послужить некоторому ослаблению валют и снижению стоимости долговых инструментов этих стран.

В целом же, успех демократической партии на выборах США может поспособствовать росту инвестиционной привлекательности ценных бумаг развивающихся рынков, а также Украины.

Принятие наибольшего фискального пакета, а также возможный ряд других стимулирующих экономику мер приведут к максимально возможному ослаблению доллара США. Это поможет развивающимся странам укрепить свои внешнеторговые позиции. Также, центробанки развивающихся стран получат дополнительную возможность в снижении учетных ставок, что поддержит экономику в тяжелых условиях борьбы с пандемией коронавируса.

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