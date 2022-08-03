Рынок капитала не ко времени? Напротив – это шанс Украины на восстановление экономики

В финансовой системе Украины уже много лет существует одна "невидимка" – это рынок капитала. Но он наконец-то начал принимать форму, которая позволит уже не номинально, а реально работать по международным стандартам, а украинским предприятия пользоваться всеми преимуществами расширенного доступа к финансовым ресурсам. Все это – благодаря двум законопроектам, которые уже проголосовала Верховная Рада Украины: №7465-1 и №2493.

Благодаря законопроекту №7465-1 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку имеет возможность ослабить ограничения и запустить рынок во время войны.

Законопроект №2493 об акционерных обществах обеспечивает адаптацию украинского законодательства к законодательству ЕС: устанавливает соответствующие принципы представительства акционеров, их участия в управлении компанией, защиту прав миноритариев, даже с долей менее 10%, а также упрощенные процедуры реорганизации.

Законопроект также дает акционерным обществам в Украине множество новых возможностей для гибкости и соответствия международным стандартам.

Топ-3 новеллы законопроекта №2493

1. Гибкость при выборе управленческой структуры. Предприятия смогут выбирать наиболее эффективную для себя структуру управления: двухуровневую с наблюдательным советом или одноуровневую с советом директоров.

2. Дистанционное акционерное собрание. Для проведения общего собрания не потребуется обязательное присутствие акционеров – все вопросы можно будет решить дистанционно путем электронного голосования в специальной системе. Это приобретает особое значение в условиях войны и усложненной из-за этого логистики.

3. Ужесточение ответственности директоров. Законопроект расширяет возможности акционеров применить санкции к должностным лицам акционерного общества за ложные управленческие решения и убытки. Это тот пункт, по которому у Украины были самые низкие показатели в последнем рейтинге Doing Business по составляющей "Защита прав миноритарных акционеров".

В общем, изменений в законопроекте больше, но все они устраняют барьеры, которые сдерживали развитие акционерных обществ в Украине раньше.

Почему это важно именно сейчас

Одно из ключевых преимуществ акционерных обществ – возможность легко и удобно привлекать инвестиции. По данным Европейского инвестиционного банка, около 60% компаний в США находят финансовые ресурсы на рынке капитала. В Европе этот показатель втрое меньше, но его увеличение – одна из важных задач для развития европейского финансового рынка.

По факту пока рынок капитала в Украине не работает на полную мощность, возможности украинских предприятий привлекать финансовые ресурсы инвесторов очень ограничены. Это тормозит их развитие в целом, а в условиях войны и восстановления страны после победы ограниченный доступ к этому каналу финансирования вообще недопустим.

Потребность в дополнительном финансировании можно предусмотреть уже сейчас: не по общей логике, а по оценке самих предприятий.

Согласно данным НБУ, во втором квартале 2022 года значительно увеличилась доля предприятий-респондентов, оценивающих свое финансово-экономическое состояние как плохое – такой ответ дали почти 40% опрошенных (вместо примерно 15% в первом квартале 2022 года). Процент тех, кто оценил текущее финансово-экономическое состояние на уровне хорошо, снизился в четыре раза. Поэтому очевидно, что предприятия нуждаются в дополнительном финансировании, и условно только наращивание банковских долгов – это не лучший выход для развития.

Также можно предположить, что многие инвесторы увидят возможность выгодных вложений для себя в период восстановления украинской экономики после победы.

Именно поэтому повышение инвестиционной привлекательности украинской экономики и обеспечение доступа к конкурентоспособному капиталу стоят в топ-приоритетах Плана восстановления Украины, представленного на конференции в Лугано.

И одно из важных направлений достижения этой стратегической цели – развитие рынка капитала и фондового рынка.

Законопроект об акционерных обществах только первый шаг на этом пути. Сейчас я с коллегами из парламента, правительства и НКЦБФР почти каждый день по несколько часов встречаемся на рабочих группах и работаем над разработкой целого пакета законодательных и регуляторных изменений, которые создадут благоприятные и понятные в мире условия для инвесторов вкладывать в украинскую экономику и отечественные предприятия.

Поэтому принятые законопроекты №7465-1 и №2493 – это только начало того пути, в конце которого инвесторы со всего мира будут стремиться вкладывать в ценные бумаги украинских предприятий не меньше, чем в акции Apple или Amazon.

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