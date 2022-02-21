Карго-культы не работают. Почему идея Зеленского об "экономическом паспорте" – плохая

После Второй мировой войны жители островов Тихого океана строили из ветвей и пальмовых листьев самолеты и взлетно-посадочные полосы, маршировали, прикладывали к ушам деревянные наушники, надеясь, что благодаря этому, прилетят самолеты и сбросят на них грузы (карго) с консервами, одеждой и другими полезными вещами. Это было время расцвета карго-культов, хотя подобные религии фиксировали еще в XIX веке.

К сожалению, очень часто встречаем проявления карго-культов и сейчас.

Один из самых ярких в Украине – законопроект "Об экономическом паспорте", который был в повестке дня Верховной Рады 18 февраля и, вероятно, будет рассматриваться на этой неделе. Другие примеры карго-культов – это создание президентского университета, национальной авиакомпании или "больницы будущего".

Авторы законопроекта об экономическом паспорте (пакет документов, подписанный заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой) предлагают создать Фонд будущих поколений по примеру фондов национального благосостояния, созданных странами-экспортерами нефти и газа, такими как Саудовская Аравия, Кувейт или Норвегия. И в принципе, идея передать часть "манны небесной" в виде доходов от невозобновляемых ресурсов от живущих сегодня к потомкам выглядит логично.

Но есть несколько существенных "но".

Во-первых, Украина не экспортер энергоресурсов и не имеет огромных доходов от этого экспорта. Рентные платежи составляют всего около 5% доходов госбюджета. Украина импортирует 40-50% потребляемого газа, 70-75% нефтепродуктов, а после 2014 года, к сожалению, вынуждена импортировать и уголь.

Также экспортирует железную руду, чугун и сталь, однако эти отрасли являются "грязными" и энергозатратными, поэтому в последующие годы потребуются значительные ресурсы на модернизацию.

Во-вторых, страны-экспортеры нефти изымают часть доходов от экспорта природных ресурсов в суверенные фонды не только чтобы иметь "подушку безопасности" в то время, когда ресурсы иссякнут, но и чтобы ограничить текущую доходность этих отраслей – то есть избежать "голландской болезни", когда доходы добывающей отрасли настолько высоки, что инвестиции в другие отрасли бессмысленны.

В Украине же вряд ли можно говорить о чрезмерной доходности добывающей отрасли, особенно в условиях, когда правительство так и не решается полностью внедрить рынок газа.

В-третьих, поскольку суверенные фонды будут расходоваться тогда, когда иссякнут природные ресурсы, они (кроме российского) преимущественно инвестируют в экономику будущего. То есть покупают акции компаний, имеющих шанс стать основой этой экономики. Это стартапы, высокотехнологичные компании, компании, развивающие "зеленые" технологии. Итак, родившийся сегодня норвежец, с большой вероятностью будет владельцем части акций будущего Google или Amazon.

В то же время украинский Фонд будущих поколений будет инвестировать в ОВГЗ. Следовательно, деньги, отправленные из бюджета в Фонд, фактически сразу возвращаются в бюджет. Но в то же время последующие поколения получают "в наследство" более высокий уровень государственного долга.

Будет ли он стоить выплат, которые получат 18-летние?

Аналитики Вокс Украина посчитали, если бы такой Фонд был создан в 2002 году, в 2020-м каждый 18-летний гражданин Украины получил бы около 13 000 гривень. Однако при этом отношение государственного долга к ВВП было бы на 2,1% выше, чем фактическое.

Наконец, суверенными фондами стран-экспортеров нефти, когда придет время, будут распоряжаться будущие поколения людей этих стран. А законопроект "об экономическом паспорте" жестко ограничивает, на что гражданин Украины сможет потратить "свои" средства. Это образование, покупка жилья (причем этих средств недостаточно, чтобы оплатить обучение или купить приличную квартиру) или взнос на пенсионный счет.

Следовательно, если законопроект будет принят, он будет развивать патернализм. Тогда как лучше развивать экономическую грамотность, ведь те же 13 000 гривен 18-летний ребенок мог бы получить, если бы его родители в 2002 году положили 1000 гривень на депозит.

Может показаться, что карго-культы безвредны, что плохого в том, чтобы маршировать или забавляться деревянными наушниками? Однако жители тропических островов тратили свое время и ресурсы на то, чтобы построить самолеты, которые никогда не взлетят, вместо того, чтобы заняться чем-то действительно полезным, например, обрабатывать огород или обустраивать свое жилье.

А главное, прежде чем тратить ресурсы, нужно понять, чего мы хотим добиться. Если мы хотим иметь лучшую систему образования, нужно для начала внедрить систему "деньги ходят за студентом", а не вкладывать средства (без тендеров) в президентский университет.

Если мы хотим, чтобы было больше внутренних авиарейсов, нужно защищать конкуренцию на этом рынке, а не создавать государственную авиакомпанию. Если хотим лучшую медицину, нужно продолжать медицинскую реформу, а не достраивать "больницу будущего".

Если мы хотим, чтобы будущие поколения жили лучше, нужно создавать возможности для развития бизнеса и инвестиций. Прежде всего, провести судебную реформу и защитить антикоррупционные органы. А не строить очередной самолет из веток и листьев, который никогда не взлетит.

Работая над этой колонкой, я заглянула в карточку президентского законопроекта об экономическом паспорте. Из пояснительной записки к законопроекту исчезли даже незначительные расчеты, которые там были.

Если в предыдущей пояснительной записке был абзац: "Первый годовой государственный взнос в 2023 году составит 21,8 млрд гривень из расчета двух размеров минимальной заработной платы (7 176 гривень) и прогнозной статистики рождаемости. На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 832 млрд гривень за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд гривень из расчета 626 125 гривень на одного участника Фонда.", то сейчас осталась только стандартная формулировка: "Реализация положений Закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.". Что, конечно, не так.

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