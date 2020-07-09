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Конкуренция двух мировых валют: что лучше - евро или доллар США

Конкуренция двух мировых валют: что лучше - евро или доллар США

аналитик ИГ Универ
09.07.2020, 13:50

С осени, для доллара США может начаться тяжелый период. Ведь ФРС США напечатала очень много денег в целях поддержки экономики из-за коронакризиса

Большинство людей в Украине не ориентируются на гривню, а больше обращают внимание на «твердые» валюты - доллар США и евро. В этой связке людям интересно, на какую из этих валют делать ставку в ближайшие годы, в чем хранить, и главное, сохранять свои сбережения. Попытаюсь изложить свой взгляд на «конкуренцию» двух основных мировых валют и помочь людям с выбором.

Евро, который пустили в обращение в Европейском Союзе как единую валюту в 2002 году, уже самим фактом своего появления кидал вызов американскому доллару в качестве главной резервной валюты мира. Ведь экономика Европы сопоставима по своей величине с экономикой США.

С точки зрения капиталов и рисков, Европа была и есть не хуже Америки. Европа развита не менее, чем США. Так же, как США, ЕС является местом, где есть верховенство права и на практике применен принцип о незыблемости права на частную собственность. ЕС по всем ключевым вопросам, как по размеру и развитию экономики, так и по развитости политической и правовой системы, ничем не уступает США. Поэтому и валюта ЕС ни чем не хуже доллара.

И евро в нулевые годы рос в цене, а доллар падал. Евро рос потому, что он теснил доллар во всем мире. К примеру, если в начале нулевых в резервах мировых Центробанков доля евро составляла 18%, то к 2008 году она выросла до 26%. В то же время доля доллара в «кубышках» Центральных банков по всему мира упала с 72% до 64%.

В 2002 году курс евро к доллару составлял 0,86 долларов за евро, а в 2008 году он вырос почти до отметки 1,6 долларов за евро. Но потом последовал кризис, и евро стал падать. И если бы дело ограничилось только кризисом 2008-2009 годов, то, вероятно, пара евро/доллар смогла бы удержаться в районе 1,3 доллара за евро. Но дыма без огня не бывает.

Следом за кризисом 2008 года, уже в 2010 году последовал так называемый долговой кризис в Европе, начавшийся с греческих долгов. И из-за этого, евро продолжил падение, а котировки валюты встали на устойчивый многолетний тренд падения, который к текущему моменту привел пару евро доллар к курсу 1,12 евро за доллар. И пока евро все еще прибывает в этом нисходящем тренде.

Европа с 2010 года пока не смогла побороть свои долговые проблемы, от чего ее валюта и выглядела слабой. Хотя европейская экономика, в каком-то смысле, лучше американской, потому что она лучше сбалансирована. У Европы развито и производство, и сфера услуг, и финансовый сектор и, что еще очень важно, у Европы нет и не было значимого дефицита торгового баланса. То есть Европа живет по средствам и история, в которой производство находится в Китае, а потребитель, услуги и финансы в США, это не европейская история. Европейская экономика с финансовой точки зрения самодостаточна и не имеет перекосов как экономики США или Китая.

Но Европа имеет внутренние дисбалансы, впрочем, так же, как и другие крупные экономики. Ведь дисбаланс внутри крупных экономик, таких как ЕС, Китай, США - это вполне нормально и даже закономерно. Большие экономики не могут быть одинаковыми внутри. Но в Китае жители Шанхая не говорят о том, что они кормят бедный регион Внутренняя Монголия. В США жители Калифорнии не задумываются о том, что они дотируют жителей Детройта или Алабамы. В большой и общей экономике, такой как США или Китай, центральная власть имеет большой центральный бюджет и распределяет деньги по регионам на свое усмотрение. И этот центральный бюджет, являясь общим «кошельком», стерилизует все дисбалансы.

В Европе все не так. Единая центральная власть не имеет полноты полномочий, поскольку власть находятся у стран участниц. В то же время и сами страны на местах уже не в состоянии решить все свои проблемы волевым решением, поскольку часть полномочий они отдали Центру. И «властная дееспособность» в Европе потерялась в процедурных вопросах, в саммитах и попытках договорится. И у Европы нет и единого «кошелька» у центральной власти, который бы смог стерилизовать все внутренние дисбалансы, текущий бюджет самого ЕС очень маленький. Поэтому в Европе получилось так, что она в экономическом плане разделилась на два условных лагеря. На богатые страны, которые имеют профицит торговли, и бедные страны, которые имеют дефицит торговли.

Этот внутренний торговый профицит и дефицит, приводит к тому, что богатые получают прибыль и выдают ее в кредит бедным, от чего долг бедных постоянно растет. С этим фундаментально  и связан долговой кризис в Европе. И именно из-за этих внутренних дисбалансов Греция, Италия, Испания и стали должниками.

В далеком 2010 году, в самом начале долгового кризиса, в ЕС звучали предложения о создании единого долга ЕС. И если бы тогда Европа создала такой долг, это, образно говоря, привело бы к общему «кошельку», который бы, как и в других экономиках подобно центральному бюджету, начал бы сглаживать внутренние дисбалансы внутри ЕС. И все было бы хорошо. Но в этой формуле, конечно же, богатые страны вынуждены были бы дотировать бедные страны. И ввиду этого, данная идея тогда не была принята. А поэтому долговой кризис в Европе не был побежден. И поэтому евро продолжал падать.

Европейцы, конечно же, боролись с долговым кризисом, но все их меры были неэффективны, поскольку они не устраняли внутренний дисбаланс. А богатые страны, в том числе Германия и Франция, были за политику жизни по средствам и отказывались как-либо дотировать бедные страны. Поэтому, если ЕЦБ начинал печатать деньги и выкупать на них долговые бумаги, то он не мог их полностью пустить на выкуп проблемных долгов Италии или Испании. ЕЦБ должен был выкупать все долги, в том числе и немецкие, для того чтобы обеспечить условное равенство, а такой подход, опять же, не устранял дисбалансы. И евро продолжал падать.

На графике ниже тренд долговых проблем Европы отражен красными линиями. Но в то же время, на нем можно найти и другой тренд, который отражает преимущества ЕС, описанные ранее.

В текущий момент оба этих тренда зажали котировку в условный треугольник, который сходится к 2022 году. А далее какая-то из тенденций должна будет победить. Сопоставляя график с фундаментальными составляющими, не трудно предположить, что у ЕС есть всего два пути. Либо Европа и далее не сможет решить свои проблемы и действительно распадется - тогда поддержка большого растущего тренда не устоит и будет пробита вниз. В другом варианте, ЕС до 2022 года все же справится со своими долговыми дисбалансами, и тогда случиться обратное. Тренд падения будет сломлен и курс евро по отношению к доллару устремится вверх. При этом, в противовес долговому тренду, он сформирует новый тренд роста, который будет работать многие годы, и евро к доллару будет расти. 

Совпадение или закономерность, но история, так же как и технический анализ, ставит Европе вилку  о дальнейшей судьбе ЕС. Коронакризис потенциально может развалить ЕС, ведь бедные страны в условиях текущего кризиса оказались в очень сложной ситуации. Например, государственный долг Италии, по оценкам экспертов, к концу года достигнет 150-160% от ВВП. И если ЕС им не поможет в трудный период, то, скорее всего, на будущих выборах в Италии, Испании, Греции и в других слабых странах тотально победят так называемые евроскептики, которые и развалят ЕС. А потому Европа должна действовать именно сейчас, иначе в будущем ее единству придет конец.

И видимо немцы и французы эту не радужную перспективу осознали. А поэтому в мае, Германия и Франция, которые в свое время и были инициаторами политики затягивания поясов, жизни по средствам и разным кошелькам, предложили создать Фонд Восстановления ЕС в размере 500 млрд евро. После, уже центральные власти ЕС приняли эту программу, расширив ее до 750 млрд евро.

Суть работы Фонда в том, что он будет занимать деньги от имени ЕС, а погашать долги будут все страны ЕС на паритетной основе. А такие настройки - путь к созданию единого долга ЕС, который в будущем будет способен устранить внутренние дисбалансы, то есть решить главную экономическую проблему в Европе.

И если случиться так, то ЕС победит долговой кризис. Европа сделает то, что не может сделать с 2010 года, она получит аналог единого «кошелька». Тогда никакого дефолта Италии или Греции уже не будет, и долгового кризиса тоже уже не будет. Курс евро выберет второй, хороший вариант развития событий и будет расти.

Но у этого плана, конечно же, есть противники. Хоть Макрон и Меркель осознали все риски для ЕС, ряд небольших богатых стран, таких как Голландия, все еще не хотят дотировать бедные страны ЕС и не хотят паритетного финансирования общего долга ЕС. И этот план встретил сопротивление с их стороны. Поэтому финальной точки в этом вопросе пока еще нет.

Однако хороший исход для Европы близок как никогда, потому что в этом вопросе радует позиция самой крупной и влиятельной экономики Европы в лице Германии. В июне Германия заявила, что во втором полугодии, когда немцы будут председательствовать в ЕС, тема по созданию этого фонда будет главной. И велика вероятность того, что Германия вместе с Францией добьются своего, и ЕС примет этот план.

А тогда при выборе между евро и долларом, людям лучше выбирать евро, поскольку без долговых проблем, евро будет сильней доллара. Но говорить точно пока еще рано, ведь мы можем предполагать, а то, как в итоге договорятся в ЕС, покажет время. Технически, если ориентироваться на график котировок пары евро/доллар, то выход цены из тренда падения будет тогда, когда цена пройдет выше отметки 1,18 евро за доллар. И это вместе с достижением согласия в ЕС может случиться осенью. 

В то же время с осени, для доллара США может начаться тяжелый период. Ведь ФРС США напечатала очень много денег в целях поддержки экономики из-за коронакризиса. Но пока экономика США не восстановилась, инфляция не может поднять голову. По мере того как экономика будет выходить из карантина, а люди будут активнее тратить деньги, избыток долларовой денежной массы может стать большой проблемой. и доллар США начнет падать сам по себе и без привязки к евро.

Потому, на мой взгляд, евро сейчас лучше доллара. Но, конечно же, стоит учитывать риск того, что в Европе могут не договориться.

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