19.10.2018, 11:46 Консервативный оптимизм. О чем говорят показатели бюджета-2019 Богдан Данилишин

Голова Ради НБУ

Проект бюджета, принятый Верховной Радой за основу, выглядит консервативным и сбалансированным. О чем это свидетельствует? (укр.)

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Новий бюджет на 2019 рік можна вважати черговим бюджетом розбудови країни.

Чому черговим? - тому, що усі бюджети за роки незалежності України відображали можливості, що складалися в певний період, підтримувати відповідний стан розвитку країни. Кожен Уряд вважав свій бюджет найкращим і таким, що є проривним для забезпечення нового поступу економіки. Не є винятком і даний проект. Він є досить консервативним та збалансованим у тому вигляді, що представлений до першого читання.

Можливості та ризики

У 2019 році планується зростання ВВП на рівні 3% за умови інфляції 7,4%. Загалом, після подолання падіння, економіка України зростає вже десять кварталів поспіль. Це свідчить про те, що курс на формування відкритої конкурентоздатної економіки України приносить відповідні результати. Прискорення економічного зростання вдалося досягти насамперед завдяки збільшенню інвестицій та внутрішньому споживчому попиту.

Усього зведений бюджет має становити 1,292 трлн гривень, що на 130 млрд більше, ніж минулого року. Що стосується боргів України, то ця цифра досягла 1,3 трлн гривень. В планах на 2019 - зменшення боргу по відношенню до ВВП до 52.2%.

Розмір бюджетного дефіциту становить 2.3% ВВП та відповідає вимогам МВФ. Помірними темпами зростають доходи (+9.9% порівняно з Держбюджетом-2018) та видатки (+10.4%).

З огляду на те, що ВВП України в 2 кварталі 2018 року зріс на 3,8%, закладені до проекту бюджету економічні індикатори, зокрема - приріст ВВП на рівні 3% є реальним. В цілому економічний розвиток у 2018 році, не дивлячись на певні негативні коливання окремих показників економічної діяльності, що у тому числі були спричинені специфічними обставинами, формує основу для подальшого якісного економічного зростання у 2019 році за умов реалізації задекларованих реформ.

Водночас наразі маємо враховувати те, що зберігаються ризики для економічного зростання України, у т. ч. через: можливе погіршення зовнішньоекономічних умов торгівлі, зокрема через «торгові війни» та жорсткіші монетарні умови, що може призвести до стиснення міжнародної торгівлі та зниження попиту на продукцію українського експорту; фіскальне домінування, що може обмежувати державні інвестиції та збільшити боргове навантаження, стримуючи економічний розвиток країни в середньостроковій перспективі; жорстка монетарну політика щодо формування цінової стабільності.

Що далі

Загалом на 2018 рік оцінки зростання реального ВВП коливаються у межах 3,2%–3,5%, при споживчій інфляції у межах однозначного числа на кінець року у річному вимірі. Таким чином на розвиток макроекономічної ситуації в Україні у цьому році усі дивляться із помірним оптимізмом. Щодо наступного року, прогнози також оптимістичні. За нашими оцінками – 3,2%.

У даному випадку прогноз Уряду – 3% (на рівні закладеного в бюджет на 2018 рік) є консервативно оптимістичним. За другий квартал 2018 року приріст ВВП становить 3.8%.

Однак, для зростання ВВП на рівні 4-6% Україні потрібно забезпечити інвестиції у 20% ВВП. В даний час державні інвестиції становлять 2% ВВП, прямі іноземні інвестиції – менше $2 млрд.

Основним двигуном зростання економіки залишатиметься приватне споживання. По-перше, зберігатимуться високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. По-друге, пом'якшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соціальних стандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств.

Тому потрібно не зупиняти темп реформ. Це важливо для залучення відповідного міжнародного фінансування, управління фіскальними ризиками та підтримання макроекономічної стабільності.

Для прискорення економічного зростання до 4% чи більше у найближчі два роки потрібно зберегти макроекономічну стабільність та завершити реформи стосовно створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, протидії корупції та забезпечення приватизації. Доцільно провести реформу державних підприємств, сформувати прозорий і діючий ринок газу, включаючи суттєве реформування системи Нафтогазу, забезпечити захист прав власності.

Ці реформи будуть стимулювати нарощування інвестицій та продуктивності. Інакше економічне зростання може сповільнитись.