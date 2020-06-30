Конституционный суд: по Украине - главным калибром

Автор этих строк уже не раз писал о том, как Игорь Коломойский со всей своей финансово-промышленной группой и его политическим и медийным прикрытием атакует Нацбанк, Приватбанк и финансовую систему, нанося удары со всех возможных сторон.

Но основное его оружие - суды. В них был подан целый ворох исков, призванных либо нанести прямой вред НБУ и его руководству, либо поставить под сомнение национализацию Привата. Не важно, каким образом: в разные суды пошли придирки к разным моментам сделки и разным ее участникам. По принципу “где-то да выгорит”.

Сейчас направление главной атаки - Конституционный суд. И атака настолько потрясающе мощна и абсурдна, что ее последствия даже примерно невозможно предугадать.

Грубо говоря, предлагается признать неконституционным само существование Фонда гарантирования вкладов физлиц. И, возможно, все, что Фонд делал в прошлом.

Еще в 2015-м году ряд вкладчиков разорившихся банков обратился в Верховный суд. Им не понравились механизмы, по которым Фонд гарантирования вкладов начислял компенсации (а именно - что тем лицам, у которых срок договора с банком уже истек, они выдавались сразу, а тем, кто еще нет - потом).

Суд, впрочем, нашел и другие спорные моменты - так, он почему-то посчитал, что Фонд гарантирования вкладов дублирует функции Нацбанка, что в принципе не так.

Все подробности этого дела можно узнать из недавнего материала “Зеркала недели”, так что мы не будем на них останавливаться. Ключевой вывод - Верховный суд решил, что надо признать не соответствующим Конституции весь закон о Фонде гарантирования вкладов (то есть, по сути, сам фонд).

Тогда же, в 2015-м году, Пленум Верховного суда выдал соответствующее заявление и попросил коллег из Конституционного суда безотлагательно его рассмотреть. Там это заявление увидели… и отправили назад, заявив, что если уж подвергать сомнению конституционность закона - то отдельных его положений, а не “в целом”.

Прошло пять лет. Все эти пять лет Фонд активно действовал, компенсируя вкладчикам утраченное ими. И вот, внезапно в Конституционном суде подняли заявление, которое сами же ранее отклонили. И решили еще раз рассмотреть.

Почему сейчас?

Некоторые наблюдатели - например, глава правления Центра противодействия коррупции Виктор Шабунин - подозревают, что у Коломойского внезапно нашлось взаимопонимание с главой КСУ Александром Тупицким.

Тупицкий вообще очень интересный персонаж, чье пребывание на посту главы Конституционного Суда ярко характеризует всю судебную систему. С 2005 года на сайте Верховной Рады лежит интересное решение Европейского суда по правам человека.

В нем утверждается: в 2000 году Куйбышевский райсуд Донецка, возглавляемый тогда Тупицким, с разницей в четыре месяца, исходя из одних и тех же вводных, принял два диаметрально противоположных решения. И сначала оправдал подсудимого, а потом осудил.

Подсудимым был адвокат Сергей Салов, у которого в 2000-м году обнаружили несколько фальшивых экземпляров газеты “Голос Украины” с совершенно дурацким вбросом: дескать, Кучма помер, вместо него правит двойник. Хранить газеты, даже фальшивые и с враньем, вроде бы законно, поэтому судья Тупицкий Салова оправдал.

А потом, если верить пленкам Мельниченко, президент Леонид Данилович Кучма набрал губернатора Донеччины (вы будете смеяться, но Виктора Федоровича Януковича) и попросил с судьей Тупицким порешать.

И, о диво, судья Тупицкий резко передумал. После чего его карьера резко пошла вверх и дошла до пика, на котором он сейчас и находится. При этом решение Европейского суда по правам человека, отменившего его решение и поставившее под сомнение его доброчестность, лежит на сайте Рады. Вот такая вот украинская амбивалентность.

Теперь Тупицкий стремительно поднял дело против Фонда гарантирования вкладов. Что будет, если Конституционный суд признает его неконституционным?

Для начала, ключевой орган украинской банковской системы прекратит работу, а сама система лишится своего “страховочного троса”.

Но это полбеды. Само по себе это тому же Игорю Коломойскому не поможет. Ему нужно отменить предыдущие решения Фонда - чтобы иметь возможность оспорить национализацию Приватбанка.

К счастью для него, судья Тупицкий уверяет, что решения Конституционного суда могут иметь ретроактивную силу. На практике это означает, что в случае соответствующего решения Фонд не просто прекратит существование - государство должно будет изъять у всех вкладчиков, которым когда-то Фонд компенсировал их вклады, средства, и вернуть их собственникам “сгоревших” банков. Речь о десятках миллиардов гривень и о тысячах судебных и исполнительных процессов.

Это невообразимо. Представьте, что все люди, которым Фонд когда-то компенсировал вклады в разоренных банках, теперь должники. А государство в лице судебных исполнителей теперь должно с них эти деньги стрясти. Это технически неисполнимо. Это хаос с юридической точки зрения, хаос с финансовой точки зрения, хаос на улицах.

Зато Коломойский (и, к слову, не только он) сможет честно потребовать у государства вернуть ранее национализированный банк. Ну или что-нибудь еще - в обмен на отзыв своих требований. А то, что страна будет гореть огнем - так чьи это проблемы?

Если честно, автор этих строк не уверен, понимают ли сами судьи, чем рискуют, и насколько огромными могут оказаться последствия их решений. Зато это понимают другие. Так, буквально через несколько дней после того, как стало известно о новых планах Верховного суда, временные поверенные США и ЕС по делам Украины Кристина Квин и Артур Гебаль встретились с руководством Фонда, отдельно подчеркнув его роль в стабилизации украинской финансовой системы. Сигнал для тех, кто должен быть внимательным к подобным сигналам.

Что ж, судебное заседание по этому делу было назначено на 30 июня. Но без объяснений перенеслось на 8 июля. Возможно, именно потому, что кто-то в исполнительной власти либо понял намек иностранных коллег, либо оценил риски - и пришел в ужас. Такой сценарий опасен и для них.

Скоро узнаем, кто, на самом деле, кидает гирьки на весы Фемиды.

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