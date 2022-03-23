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Кроме военной победы, мы должны завоевать экономическую свободу и стать жемчужиной Европы

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Кроме военной победы, мы должны завоевать экономическую свободу и стать жемчужиной Европы

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
23.03.2022, 13:47

Кто-то говорит: "Сначала победа, потом экономика". Но так не получится. Мы должны сейчас сделать все, чтобы поддержать и бизнес, и население Украины

Украина чрезвычайными усилиями своих вооруженных сил и всего общества остановила армию страны, которая имеет гораздо больший размер экономики, населения и военного бюджета.

Короткая скорая война, запланированная президентом России Владимиром Путиным, превращается в долгую войну за выживание. А в такой войне пока толстый сохнет, тонкий сдохнет.

Нам необходимо немедленно запустить восстановление экономики, чтобы возобновить способность производить вещи, необходимые для военных и гражданских. Чтобы платились зарплаты, налоги. Чтобы возобновился экспорт, дающий стране валюту.

Мы не можем вести войну только на деньги международной помощи.

Об этом уже громко говорят президент, премьер-министр, депутаты и члены правительства.

Но сама экономика практически остановилась.

По данным исследования AdvanterGroup, 79% малых и средних предприятий полностью или частично приостановили работу. Только 2% успешно провели релокацию и запустились на новых местах, еще 7% в процессе.

Цепочки снабжения и сбыта разорвались, логистика разрушена. Сотрудники частично выехали в другие регионы или за границу, частично воюют и волонтёрят. Кое-где производственная база уничтожена, в других случаях осталась на оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия. Оборотные средства вымылись.

По сути, речь идет о перезапуске, реанимации экономики. Обычными средствами здесь не обойтись.

Ключевые предпринимательские ассоциации вместе с группой ведущих экономистов разработали пакет неотложных действий по перезапуску экономики, который нужно ввести прямо сейчас.

Если кто-то думает "сначала победа, потом экономика" – так не получится.

Важно подчеркнуть: речь идет не о ручном управлении восстановлением тех или иных важных предприятий, а о пакете политик (policies), экономических стимулах для восстановления производства и предпринимательской активности во всех отраслях, для релокации бизнеса и системного снижения ограничений.

Конечная цель этих действий – восстановление экономической стабильности и устойчивости.

Не буду пересказывать все мероприятия, остановлюсь только на самых главных.

В налоговой сфере:

- Распространить налоговый режим Дія.Сіті на всех субъектов хозяйствования, работающих на общих условиях налогообложения.

- Отменить НДС на импорт технологического оборудования, которое необходимо для возобновления производства в условиях разрушения или релокации.

- Установить, что налог на землю и налог на недвижимость не уплачиваются предприятиями, которые находятся в зоне военных действий, до завершения военного положения, а в случае разрушения объектов недвижимости этих предприятий до завершения восстановления или восстановления.

- При найме на работу временно перемещенных лиц освободить работодателей от уплаты ЕСВ, а самих таких лиц от уплаты НДФЛ и военного сбора.

В регуляторной сфере:

- Отменить не только проверки, но и требования соблюдения регуляторных норм и норм по отчетности – то есть всего, что требует ресурсов предприятия, но не влияет на поступления в бюджет.

– В частности, отменить весь контроль трудового законодательства, чтобы людей можно было нанимать по договорам гражданско-правового характера на сколько нужно.

- Разработать правовой механизм брони от призыва для минимального количества ключевых специалистов, необходимых для возобновления деятельности предприятий.

- Внедрить упрощенные и ускоренные процедуры для нового промышленного строительства: отвод земли, подключение к энергосетям, выдача разрешений на строительство.

В финансово-кредитной сфере:

- Объявить полноценные кредитные каникулы (остановить не только начисление процентов, но и взыскание залогового имущества и подобные операции).

– Запустить специальные программы кредитования государственными банками проектов строительства жилья для временно внутренне перемещенных лиц, а также промышленных и логистических объектов в рамках программ релокации.

- Внедрить программы дешевого кредитования (компенсации процентов) для релокации предприятий.

Важно отметить: война дает возможность принимать сильные решения, которые откладывались годами, потому что были "не ко времени".

Война позволяет воспользоваться международной помощью для закрытия временных провалов.

Война дает возможность наконец-то обрубить хвост ограничений, которые мы тянем за собой с советских времен.

Война позволяет воспользоваться популярностью бренда страны для привлечения послевоенных инвестиций и существенного расширения экспорта.

Война позволяет выйти не только с военной победой, в которую мы все верим, но и с обновленной экономической системой, отвечающей лучшим мировым образцам.

Выиграв свободу на поле битвы, Украина должна завоевать также экономическую свободу и стать жемчужиной Европы.

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