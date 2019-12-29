Курс гривни - вечный конфликт населения и экспортеров

Пояснення дня. Вічний конфлікт між експортерами і громадянами. Що хочуть експортери? Девальвації курсу гривні. А що вигідно більшості громадян? Посилення курсу гривні, або ревальвація. Чому?

Якщо рахувати в доларах, то все стає зрозуміло. Експортери хочуть платити меншу зарплату в доларах, а співробітники (громадяни України) отримувати більшу зарплату в доларах. Тому експортери виграють від девальвації, а громадяни України програють.

Більш розлого, логіка експортерів така.

Ціна яку вони отримують за товар визначається на світових ринках. А їхні витрати діляться на дві частини. Перша частина так само залежить від цін на світових ринках. Це вартість енергії, імпортного обладнання, і навіть таких товарів як руда. Бо ціна руди в Україні залежить від ціни руди в світі.

Друга частина витрат - це по суті вартість працівників та інфраструктури в Україні (суди, підключення до мереж, дороги, залізниця, потри).

Девальвація гривні збільшує конкурентоспроможність та прибуток екпортерів. За рахунок відносного зменшення другоі частини витрат - на працю та інфраструктуру. Дійсно, якщо прибуток в доларах і частина витрат прив’язана до долара, то девальвація гривні зменшує в доларах витрати на працю та інфраструктуру і збільшує прибуток.

Але та сама девальвація долара підвищує вартість імпортних товарів для людей. І зарплата яку отримують працівники експортера стає меншою в доларовому еквіваленті.