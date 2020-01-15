Курс гривни к доллару долго был 28. Почему он резко упал

Как было устроено поведение украинца (человека и бизнеса - даже большого) все последние годы? Есть лишние деньги, покупай доллары/евро. Когда деньги надо будет потратить, просто надо продать эти доллары/евро, и ты гарантированно будешь в плюсе, ведь гривня всегда падает. И было очень много статей о том, какой курс будет через месяц, квартал или даже год. Предсказания на кофейной гуще. Считаю, если кто-то написал прогноз по курсу гривня/доллар, у этого человек больше ничего и никогда читать не надо. Потому что предсказывать курс валют может только очень тупой человек или очень хитрый (с конфликтом интересов). Мы, даже, введем термин "ОХОТ" (ОЧЕНЬ ХИТРЫЕ (ОХ) или ОЧЕНЬ ТУПЫЕ (ОТ).

И вот один раз произошел облом, и сразу Facebook наполнился стонами и жалобами. А ведь похожее уже было - с недвижимостью в Киеве. Тоже считали, что она может только расти в цене. А она раз, и упала. Ведь рынок!

Читайте также - Гривня снова уступает доллару, но это не надолго. Прогноз курса до 19 января

С курсом гривни пока что до реального рынка очень далеко. Серьезный покупатель и продавец только один – Национальный банк. Инструментов хеджирования пока нет (меня точно банкиры прочитают - некоторые из них говорят, что уже есть. Покажите, как можно захеджировать риск хотя бы в $10 млн, и какова цена этого хеджа. Я подумаю, что может был неправ). А ведь в нормальных странах рынок хеджтирования (то есть производные инструменты) в разы больше, чем сам рынок валюты.

Так совпало, что гривня выросла, когда на рынок свободно смогли выйти нерезиденты, и завели сюда примерно $5 млрд. При этом упали цены на рынках металлов, но это мало кого волнует, потому что сложно понять. Я бы дождался какого-нибудь хорошего анализа, чтобы понять от чего же курс так упал.

На всякий случай дам цифру - на руках население и бизнес в Украине держат $84 млрд (евро тоже здесь учтены и пересчитаны в доллары) в кэше! Это данные НБУ с Конференции по финансовым рынкам. Эти огромные деньги пока не дошли до рынка ОВГЗ.

И вот почему:

- потому что наши люди этому инструменту все еще не сильно доверяют;

- потому что надо дать налоговую декларацию и только тогда можно по закону купить ОВГЗ. Но такой кэш, понятно, часто в сложных отношениях с налогами.

Читайте также - Борщ-бонды, или Большое достижение Украины в 2019 году

Если вы заметили, то в 2019 году хотели принять закон, что можно купить ОВГЗ и таким способом амнистировать свои прошлые доходы. Причем, заплатить налог 2,5%-5% (разные версии закона). Что будет если его примут – только, наверное, сейчас стало понятно. Гривня вырастет, наверное, еще на 30-40%! А что будет, если иностранцам вдруг разрешат покупать землю в Украине? А что будет с курсом, если в страну массово пойдут инвестиции в промышленное производство (чего так сильно пытается добиться наш Кабмин)? Или вдруг мы перестанем вести себя, как леваки и разрешим добывать в Украине сланцевую нефть и газ?

Настолько еще много важного, с точки зрения открытия разных рынков, не произошло в Украине (что давно случилось во многих более развитых странах), что несерьезно пока говорить о каком-либо обосновании курса.

Почему курс гривни к доллару долго был 28? Была ли в этом какая-то экономическая причина?

Считаю, что в 2014-2016 годах, когда в стране падало все, и было ощущение катастрофы, гривня просто покатилась вниз и случайно оказалась на отметке 28. Могла и дальше покатиться, ведь резервы НБУ были очень малы. Но нет. И считать, что 28, – это был закономерный курс (хотя тут тоже "ОХ" именно так объясняют "ОТ"). А почему? Просто к нему все привыкли. И вот теперь 23 за доллар - это объективно или нет? Я не знаю. И никто не знает.

Есть одна дебильная теория, что инвесторы вошли в ОВГЗ, а потом смогут их каким-то образом (через дефолт, обман, магию или еще как-то) конвертировать в украинскую землю. Тут наш термин "ОХОТ" хорошо работает. Потому что эту теорию создали "ОХ" для "ОТ".

Читайте также - Почему курс приближается к 23 грн/$? Помогают Зеленский, ОВГЗ и аграрии. Разбор

Все инвесторы вкладывают свои деньги в то, что хорошо понимают, и там, где готовы брать на себя риск. Это называется “классы активов”. И ОВГЗ по риску, по ликвидности, по доходности, очень отличаются от земли. Риск ОВГЗ - крайне малый, за ними гарантия государства - пусть не самого надежного, но все же. Ликвидность – хорошая. Если захотел продать свои несколько долей процента рынка - за несколько дней получишь деньги. Доходность - понятная и очень предсказуемая - конечно в гривнях.

Земля - риск огромный. Ты ее купишь, а завтра продажный суд "Верхнеурюпинского района" примет решение, что не хватило подписи деда Тараса, который давно умер, и поэтому сделка недействительна. Ликвидность - вообще непонятно какая. Биржи нет, переговоры могут тянуться месяцами. Доходность - пока можно ссылаться только на посты министра экономразвития. Но ему же не предъявишь, если будет меньше обещанного?

Короче - это очень разные "классы активов". И нет такого инвестора, который может легко "перекладывать" деньги из одного актива в другой. Это очень разные инвесторы.

Украина уже накопила $25 млрд в резервах. Еще два года назад было примерно 10. Но наивно думать, что это поможет сдержать курс гривни, если сразу очень много инвесторов решат, что Украина движется в неверном направлении. Только сожжем резервы зря и будем дураками.

Есть примеры.

Классика - когда Британия пыталась выстоять против Сороса, но сдалась, потому что была всеобщая уверенность, что фунт переоценен. И те, кто шел против фунта (как Сорос), победили и заработали очень много.

Россия во время последнего кризиса сожгла примерно $100 млрд резервов, но все равно сдалась, и рубль упал в два раза.

Читайте также - Курс гривни, нефть, экспорт. Как конфликт в Иране повлиял на украинскую экономику. Разбор

И недавно Аргентина сожгла почти $30 млрд из кредита Международного валютного фонда, чтобы сдержать песо, но сдалась, и песо катастрофически упал. А эти миллиарды ей потом отдавать! Своих долларов у Аргентины нет - похоже на Украину.

Надо просто не давать повода инвесторам коллективно подумать, что валюта страны скоро должна резко обвалиться. Тогда будет паника, и, если ты не США, Зона евро или Япония, тебя смоет этой паникой. Пусть кто-то думает так, а кто-то наоборот. Это рынок.

Здорово, что НБУ движется в сторону рынка. Правда, медленно и осторожно. А как по-другому, если почти на всех - и бывших и нынешних руководителей НБУ - открыты какие-то безумные уголовные дела?