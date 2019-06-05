Курс гривны. Сентябрь начинается в июне

Курс гривны решил не ждать осени и второй год подряд начал свое сезонное снижение уже летом. Но если год назад сие знаменательное событие стартовало в июле, то в этом году – уже в начале июня. Понедельник начинается в субботу, украинский вариант. И пока нет повода для паники, идет привычный процесс, пусть и запущенный раньше времени стремным катализатором.

К украинской сезонности пора давно привыкнуть. И многие уже привыкли. Именно наличие привычки к сезонности является причиной более раннего старта падения курса. Просто все игроки хотят быть первыми, и, соответственно, пытаются опередить рынок. И как только появляется повод, сигнал, который, по их причине, может стать важным для курса национальной валюты, начинают покупать или продавать. В итоге, в прошлом году гривна начала падать в июле, на фоне общих проблем с валютами развивающихся стран. Аргентинское песо, турецкая лира испортили настроения на глобальных рынках. В итоге, иностранные компании начали активнее репатриировать дивиденды. Это внесло дисбаланс на валютный рынок и сезонность стартовала.

Что случилось в этом году?

Случился Игорь Коломойский. Который реально напугал очень многих в Украине. До его интервью в Financial Times гривна была в прекрасной форме. В страну заходили иностранцы, активно покупающие у Минфина государственные облигации, номинированные в гривне. Что способствовало укреплению курса. Интервью очень многое изменило. Во-первых, мы видим уже два фактически провальных первичных аукциона, гривневые облигации практически перестали активно покупать у правительства. И пусть пока объемы у нерезидентов еще росли, на рынке впервые появилась продажа среднесрочных бумаг. Которыми априори владеют только иностранцы.

В результате, на валютном рынке опять случился дисбаланс. Тем более, после того же интервью иностранные компании решили, что "тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать", начав сезон вывода дивидендов. Что добавило еще немного дисбаланса. Характерно, что драйвером падения курса является организованный валютный рынок, где как раз и оперируют иностранцы и прозрачные украинские компании. Курс на черном рынке, который обычно отражает панические настроения украинцев, отставал от межбанковского рынка и продолжает отставать. Украинцы спокойны в своей массе.

Что в итоге? Пока что можем говорить о досрочной сезонности, а значит никакого повода для паники. Скорее, есть повод пожалеть о "недополученной прибыли", ведь не испугай иностранцев Игорь Валерьевич, мы бы могли увидеть сотни миллионов долларов, зашедших в страну и укрепивших бы курс гривны. И сезонное ослабление началось бы с другого уровня курса. Сейчас же придется ограничиваться стандартными для Украины денежными потоками. Если больше не будет черных лебедей, какими, например, могут стать судебные решения по Приватбанку. Пока Украина находится в программе МВФ, нет никаких причин говорить о резком падении курса гривны в ближайшие месяцы. Конечно, в случае если ситуация в международной экономике останется благоприятной.

Цена на руду высокая, цена на газ падает. Но ключевым является именно программа МВФ. Ведь дефолт – это просто факт отсутствие МВФ. И запас прочности у Украины без получения внешнего финансирования заканчивается в декабре, когда появляется дыра, размером в 3 млрд долларов. Просто потому что надо финансировать дефицит бюджета. Не внешние долги, основные выплаты по которым приходится на сентябрь, а именно финансирование внутренних расходов может оказаться под угрозой. А такой дисбаланс в бюджете неминуемо обернется дисбалансом на валютном рынке.

Важно понимать, что гарантией валютной стабильности остается сохранения сотрудничества с МВФ. Есть МВФ – нет проблем с финансированием дефицита бюджета. На данный момент Фонд ожидает завершения досрочных выборов, чтобы вернуться к переговорам после формирования нового правительства. Для Украины критически важно получить поддержку Фонда до декабря, когда без доступа к внешнему финансированию в бюджете появится дыра в $3 млрд.

Базовый план предполагал, что выборы пройдут в июле, что позволило бы сформировать правительство к сентябрю, согласовать новую программу к октябрю и получить транш уже в ноябре. В то же время, не исключено, что в этот сценарий будут внесены изменения Конституционным Судом, который назначил устные слушания по указу президента о роспуске парламента уже на 11 июня. И если Суд решит, что Указ не соответствует Конституции, то выборы пройдут по графику. Ускоренная процедура и публичность делают шансы на отмену указа более высокими.

А значит у Украины не будет запаса времени – сформировать новое правительство и получить новую программу. До декабря просто не успеем. А значит теперь критически важно получить необходимые решения уже от текущего состава парламента, в первую очередь речь идет о "незаконном обогащении". Сейчас этот закон подготовлен, качественен и он полностью удовлетворяет МВФ. И если реализуется сценарий с выборами осенью, то для сохранения сотрудничества с МВФ его принятие будет очень важно. Впрочем, оно будет важно и для наказания коррупционеров.

Но в первую очередь – для курса гривны. Если дыра в декабре станет реальностью, то прогнозировать курс гривны на 1-е января вряд ли кто-то сможет. При этом, важно понимать, что в декабре у Украины нет внешних выплат. А есть выплаты внутренние, в том числе пенсии. И именно на эти выплаты может не хватить денег без поддержки МВФ.